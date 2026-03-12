京都・城陽に新イタリアン誕生 ── 人気2店舗を統合した「Osteria Lo Stuzzichino」3/3オープン

株式会社simple plan

株式会社simple plan（京都府城陽市）は、同社が運営する本格イタリアン「ILFICO（イルフィーコ）」とカフェ「Prugna+Cafe（プルンニャカフェ）」を統合し、2026年3月3日（火）に新店舗「Osteria Lo Stuzzichino（オステリア ロ ストゥッツキーノ）」をグランドオープンする。ランチ・カフ

スを提供。地域No.1の本格イタリアンレストランを目指す。

「居心地の良いカフェ」と「本格イタリアン」を、一つの場所で

開放感あふれる店内。28席のゆったりとした空間で、本格イタリアンとカフェのような広々とした居心地を楽しめる。洗練と温もりが同居する空間 。本格イタリアンでありながら、ふらっと立ち寄れる気さくな雰囲気。

新店舗は、Prugna+Cafeが持つ広々とした居心地の良い空間に、ILFICOの本格イタリアンの技術を掛け合わせた新業態。ランチとディナーは地元食材を活かしたコース料理のみの提供、カフェタイムはアラカルトでゆったりと過ごせる構成とし、3つの時間帯でそれぞれ異なる楽しみ方を提案する。テイクアウトにも対応している。

同社副代表で料理長の松本真氏は、城陽市生まれ。京都・祇園で10年間にわたり料理人として研鑽を積んだ後、15年前に地元へUターン。以来、城陽の食材と向き合いながら飲食店経営を続けてきた。

「地域に根差した飲食店を通じて、人々の日常に豊かさと喜びを提供したい。この統合で、地域で唯一無二の存在、そして地域No.1の本格イタリアンレストランを目指します」（料理長・松本 真）

地元農家との連携 ── 城陽の食材を活かした季節のコース

料理長・松本真氏。城陽生まれ、祇園で10年修行。地元への愛と25年のキャリアを新店舗に凝縮。

地元城陽の農家から直接届く、その季節にしか味わえない旬の食材。素材が持つ本来のおいしさを最大限に引き出す料理を提供する。

同店の特徴は、城陽市内の農家と直接連携した地産地消のメニュー構成にある。城陽宮田農園の紅ほっぺ（苺）やフルーツトマトなど、地元の旬の食材をコースの随所に取り入れている。

コースは2～4週間ごとにパスタやメイン料理が入れ替わり、年間を通して数十種類のメニューを展開。季節の移り変わりとともに何度でも新しい味わいに出逢える設計だ。

グランドオープン初月 ── 2026年3月のコース

3月のオープニングコース。城陽の食材を生かした色彩やかな前菜

3月のオープニングメニューとして、以下の4コースを用意している。

PRIMO（2,530円／税込）

前菜・季節のパスタ5種から一品・ドルチェ

OGGI（2,860円／税込）※ランチ限定

PRIMOの内容＋ドルチェでショーケースからお好きなケーキが選べる

SECOND（4,180円／税込）

OGGIの内容＋メイン料理5種から一品（フォアグラ追加可）

Special（要予約）

シェフおまかせのフルコース

SECONDのメイン料理の一種。素材の旨みを凝縮した、特別な夜のための一品。

※上記は3月のメニュー。パスタ・メイン料理は2～4週間ごとに入れ替わります。価格はすべて税込。

全国の催事で数十万個の販売実績 ── 人気ブランドも店内で提供

タルト専門ブランド「トルテのさんぽ」の多彩なタルトやケーキ。全国百貨店催事での人気商品を、店内での飲食はもちろんテイクアウトでも楽しめる。

株式会社simple planは、タルト専門ブランド「トルテのさんぽ」と高級食パン「プルンニャ」も展開。いずれも日本全国の百貨店催事等で数十万個の販売実績を持つ人気ブランドで、新店舗でもこれらの商品を店内で提供する。テイクアウトにも対応しており、自宅でも同店の味を楽しむことができる。

歓送迎会・パーティーにも対応

写真はバイキング形式での特別プラン。様々なスタイルでの予約が可能です。

Osteria Lo Stuzzichino（オステリアロストゥッツキーノ）ではディナータイムに、4名以上から利用できるパーティープランも用意。90分飲み放題付きのスタンダード（6,000円・税込）と120分飲み放題付きのプレミアム（8,000円・税込）の2プランを展開し、歓送迎会・誕生日会・記念日など幅広い用途に対応する。

＜プレミアムのパーティプラン内容例＞

・120 分飲み放題メニュー

・前菜盛り合わせ

・ローズマリーポテト

・ゼッポリーニ

・本日のパスタ料理１

・本日のパスタ料理２

・本日のメイン料理

・本日のデザート ＋ コーヒーOR 紅茶

イタリア各地から厳選 ── 約40種のワインリスト

コースに寄り添う一杯を、グラス800円（税込）～で。スプマンテから銘醸赤ワインまで、約40種の中からお気に入りを見つけてほしい。

同店では、イタリア各地から厳選した約40種のワインを取り揃える。プロセッコやフランチャコルタ、シャンパーニュなどのスプマンテに加え、ガヴィやヴェルメンティーノといった白ワイン、バローロ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・アマローネなどイタリアを代表する銘柄の赤ワインまで幅広くラインナップ。グラスワインは800円（税込）～で、コース料理とのペアリングを気軽に楽しめる。

お弁当・オードブルの注文も可能

食べログで予約する :https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260704/26027948/ランチ・カフェ・ディナーのご予約を受付中です。お席に限りがございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。松本シェフが手がける、色鮮やかで野菜たっぷりのお弁当＆オードブル。本格イタリアンの味を日常のランチや行事ごとのテーブルへ。

テイクアウトメニューとして、洋食弁当（1,600円～・税込）、食パン専門店ならではのサンドイッチ弁当（1,080円～・税込）、松本シェフ渾身の前菜盛り合わせオードブル（1,300円～・税込／一人前）を用意。1万円以上の注文で配達にも対応する。

シェフの味を、店舗の外でも ── 出張料理・ケータリング

同店では、レストランでの食事にとどまらず、店舗の外でも松本シェフの料理を届けるサービスを展開している。

文化パルク城陽での料理付き会議・イベント

文化パルク城陽の大会議室に備え付けられたキッチンを活用し、松本シェフがリアルタイムで調理を行う「料理付き会議・イベント」に対応。できたての本格イタリアンを楽しみながら会議やイベントを開催できる、他にはないプランだ。

出張料理

松本シェフが自宅やイベント会場に出向き、その場で料理を振る舞う出張料理サービスも提供する（5万円以上・3名から）。調理のライブパフォーマンスや料理の解説、場を盛り上げるホスピタリティが好評で、誕生日や記念日、ホームパーティーなど幅広い用途で人気を集めている。

店舗概要

店舗名：Osteria Lo Stuzzichino（オステリア ロ ストゥッツキーノ）

オープン日：2026年3月3日（火）

所在地：京都府城陽市寺田今橋22-8

アクセス：近鉄寺田駅より徒歩10分（785m）／城陽文化パルクより徒歩15分／城陽インター降りてすぐ

営業時間：ランチ 11:30～14:00（L.O.12:30）／ カフェ 14:30～17:00（L.O.15:30）／ ディナー 17:30～21:00（L.O.19:30）

定休日：なし（年中無休） ※火・水のみディナー休業

席数：26席（4名席×3、2名席×9）

予約：電話 0774-39-8700

Instagram：https://www.instagram.com/prugna_pane/

会社概要

京都府城陽市を拠点に飲食事業を展開。地元食材を活かした本格イタリアン「Osteria Lo Stuzzichino」の運営を中心に、全国の百貨店催事で数十万個の販売実績を持つタルト専門ブランド「トルテのさんぽ」、高級食パン「プルンニャ」の製造・販売、通販事業を手がける。「地域に根差し、人々の日常に豊かさと喜びを提供する」を理念に、地産地消と地域の食文化の発展に取り組む。

会社名：株式会社simple plan

所在地：京都府城陽市寺田今橋22-8

代表：東本 光代

事業内容：飲食店経営（Osteria Lo Stuzzichino）、タルト専門ブランド「トルテのさんぽ」、高級食パン「プルンニャ」の製造・販売、通販事業

URL：https://simple-plan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ：株式会社simple plan 担当：東本