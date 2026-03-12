AVerMedia、ライブ配信をもっと自由に新アプリ「Live Streamer」でモバイル配信の新たな体験を実現

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は本日、モバイル向けの新配信アプリ「Live Streamer」をリリースいたしました。

「Live Streamer」は、PCを前提とした従来の配信ワークフローに依存せず、モバイル端末のみで高画質なライブ配信を実現する、新たな選択肢となります。

外出先や旅先など、ノートPCの持ち運びが難しい環境でも、手元のモバイル端末ひとつで、自由度の高いライブ配信を行うことができます。

モバイル配信を実用レベルへ引き上げる「Live Streamer」

本アプリは、ポケットGOシリーズ「LIVE GENERATOR PORTABLE GC515(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/capture-dock-GC515)」「LIVE GENERATOR POCKET GC313Pro(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313Pro)」との連携を前提に開発され、モバイル端末を配信スタジオへと進化させます。

既存のPC配信環境を完全に置き換えるものではなく、 「いつでもではなく、必要な瞬間にモバイルで配信したい」 というクリエイターのニーズに応える、補完的なソリューションとして位置づけられています。

旅行中や出張先、イベント会場など、配信環境に制約のあるシーンでも、 モバイル端末を使って、直感的かつ安定したライブ配信が可能です。

AVerMedia Technologies 会長兼CEO 郭重松（Michael Kuo）のコメント

「クリエイターは、常にフルセットのPC環境を持ち運べるわけではありません。しかし、場所を問わず、操作性・信頼性・品質は決して妥協できない要素です。

ポケットGOシリーズと『Live Streamer』の組み合わせにより、シンプルでありながらパワフルなモバイル配信体験を提供し、多様化するクリエイターの制作スタイルを支援していきます。」

モバイル端末が多機能な配信ハブに

「Live Streamer」は、iPadOSおよびAndroidに対応し、モバイル端末を“プレイ・録画・配信”を一元管理できるクリエイターハブへと進化させます。

主な機能特長：

- 画面レイアウトの自由度：2画面合成（PiP）に対応し、ゲーム画面と実況映像を自然に合成可能。- デュアルオーディオ入力：ゲーム音声とマイク音声を個別に調整でき、理想的な音量バランスを実現。- スマートフォンをワイヤレスマイクとして活用：専用アプリ「Live Streamer Link」と連携することで、スマートフォンをワイヤレスマイクとして使用でき、iPadの音声入力が1系統のみという制限を補い、ゲーム音と実況音声の同時入力を実現。利用シーン例

例えば、宿泊先にて携帯型ゲーム機を「LIVE GENERATOR POCKET GC313Pro」に接続します、

映像を大画面テレビへ出力。

配信操作は手元の iPad で「Live Streamer」を起動・管理することで、PCを使わずにライブ配信を行うことが可能です。

Live Streamer と ポケットGO シリーズの連携により、AVerMedia は柔軟なコンテンツ制作の可能性をさらに広げます。必須の配信機能を維持したまま、クリエイターはフルセットのデスクトップ環境と、身軽なモバイル配信環境をシーンに応じて自由に選択できます。

「Live Streamer」アプリは、2026年3月12日より提供を開始いたします。

Apple App Store および Google Playよりダウンロードが可能です。

詳細情報：

Live Streamer紹介ページ：https://www.avermedia.co.jp/product-detail/live_streamer

【Live Streamer】

ダウンロード先：Apple App Store(https://apps.apple.com/jp/app/live-streamer-for-pad/id6755871519)、Google Play(http://q.avermedia.com/Live_Streamer_Android)

【Live Streamer Link】

ダウンロード先：Apple App Store(https://apps.apple.com/jp/app/live-streamer-link/id6754828870)、Google Play(http://q.avermedia.com/livestreamerlink_android)

【LIVE GENERATOR POCKET GC313Pro】キャンペーンセール開催中！

購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0D5CWL2ZG)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/mitenekakakubamboo/gc313pbk/)

商品ページ：https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313Pro

【LIVE GENERATOR PORTABLE GC515】キャンペーンセール開催中！

購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0CZ6ZNJNR)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/mitenekakakubamboo/gc515bk/)

商品ページ：https://www.avermedia.co.jp/product-detail/capture-dock-GC515

AVerMedia TECHNOLOGIES社概要

AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。

技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入に加え、OEM/ODM製品の提供を通じて多くのパートナー様から高い評価をいただいております。

URL：http://www.avermedia.co.jp/