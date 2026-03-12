「にじさんじ」所属VTuberユニット・3SKMの2周年を記念したフェアが、3月14日からアニメイトで開催！　撮りおろしビジュアルを使用したグッズの販売や、オンリーショップ、グラッテコラボも実施!!

△撮りおろしビジュアル

フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114529


株式会社アニメイトは、2026年3月14日より「にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア」を開催いたします。



「3SKM（スリーエスケーエム）」とは、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より2024年にデビューした、北見遊征さん、魁星さん、榊ネスさんの3人によるVTuberユニット。バーチャル横浜を舞台に活躍しており、2026年3月でデビューから2周年を迎えます。



全国アニメイト（アニメイト通販除く）にて2026年3月14日～3月29日まで開催する「にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「クリアしおり（全9種）」を1枚プレゼントいたします。



また、フェアにあわせて「和装ver.」「白衣装ver.」「中華風衣装ver.」それぞれのテーマの撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「ランダムチェキ風カード」などのグッズを販売いたします。



さらに、アニメイト一部店舗ではフェアと同期間にオンリーショップやグラッテコラボも実施いたしますので、こちらもお見逃しなく！



■フェア情報


△特典：クリアしおり（全9種）

にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア


開催期間：2026年3月14日～3月29日


開催場所：全国アニメイト（通販除く）


開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「クリアしおり（全9種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：クリアしおり（全9種）


※特典はお選びいただけません。






■商品情報


△アクリルスタンド

アクリルスタンド


発売日：2026年3月14日


価格：


＜白衣装ver.・中華風衣装ver.＞各1,800円（税込）


＜和装ver.＞各2,500円（税込）


種類：9種







△ランダムチェキ風カード

ランダムチェキ風カード


発売日：2026年3月14日


価格：1パック350円（税込）


種類：全18種







△ぬいぐるみポーチ

ぬいぐるみポーチ


発売日：2026年3月14日


価格：各3,300円（税込）


種類：3種







△マスコット

マスコット


発売日：2026年3月14日


価格：各2,500円（税込）


種類：9種






この他にも、多数のグッズが発売！



■オンリーショップ情報

にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary オンリーショップ


開催期間：2026年3月14日～3月29日


開催場所：アニメイト池袋本店 5F サテライトスペース、大阪日本橋、横浜ビブレ


展示内容：


＜池袋本店 5F サテライトスペース＞「和装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル　など


＜大阪日本橋店＞「白衣装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル　など


＜横浜ビブレ店＞「中華風衣装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル　など


■グラッテコラボ情報

にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア 開催記念Gratte


開催期間：2026年3月14日～3月29日


開催場所：


＜グラッテ・アイシングクッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山


＜グラッテ・アイシングクッキー・グラフィックアイス販売店舗＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田


＜クッキー出張販売店舗＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、静岡パルコ、新潟、郡山、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、小倉、広島、熊本、高松、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、新宿、名古屋パルコ、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


メニュー：


＜グラッテ（絵柄全9種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全9種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）


＜グラフィックアイス（絵柄全9種）＞イートイン750円（税込）　テイクアウト736円（税込）





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)ANYCOLOR, Inc.



■関連URL


にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114529)



にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/39300/)



にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア 開催記念Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/35620/)



にじさんじフェア＆オンリーショップ情報まとめページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nijisanji/cd/2855/)



「にじさんじ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4839)



「にじさんじ」公式サイト(https://www.nijisanji.jp)



3SKM 公式Xアカウント(https://x.com/3SKM_INFO)