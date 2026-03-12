「にじさんじ」所属VTuberユニット・3SKMの2周年を記念したフェアが、3月14日からアニメイトで開催！ 撮りおろしビジュアルを使用したグッズの販売や、オンリーショップ、グラッテコラボも実施!!
△撮りおろしビジュアル
フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114529
株式会社アニメイトは、2026年3月14日より「にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア」を開催いたします。
「3SKM（スリーエスケーエム）」とは、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より2024年にデビューした、北見遊征さん、魁星さん、榊ネスさんの3人によるVTuberユニット。バーチャル横浜を舞台に活躍しており、2026年3月でデビューから2周年を迎えます。
全国アニメイト（アニメイト通販除く）にて2026年3月14日～3月29日まで開催する「にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「クリアしおり（全9種）」を1枚プレゼントいたします。
また、フェアにあわせて「和装ver.」「白衣装ver.」「中華風衣装ver.」それぞれのテーマの撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「ランダムチェキ風カード」などのグッズを販売いたします。
さらに、アニメイト一部店舗ではフェアと同期間にオンリーショップやグラッテコラボも実施いたしますので、こちらもお見逃しなく！
■フェア情報
△特典：クリアしおり（全9種）
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア
開催期間：2026年3月14日～3月29日
開催場所：全国アニメイト（通販除く）
開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「クリアしおり（全9種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：クリアしおり（全9種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
△アクリルスタンド
アクリルスタンド
発売日：2026年3月14日
価格：
＜白衣装ver.・中華風衣装ver.＞各1,800円（税込）
＜和装ver.＞各2,500円（税込）
種類：9種
△ランダムチェキ風カード
ランダムチェキ風カード
発売日：2026年3月14日
価格：1パック350円（税込）
種類：全18種
△ぬいぐるみポーチ
ぬいぐるみポーチ
発売日：2026年3月14日
価格：各3,300円（税込）
種類：3種
△マスコット
マスコット
発売日：2026年3月14日
価格：各2,500円（税込）
種類：9種
この他にも、多数のグッズが発売！
■オンリーショップ情報
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary オンリーショップ
開催期間：2026年3月14日～3月29日
開催場所：アニメイト池袋本店 5F サテライトスペース、大阪日本橋、横浜ビブレ
展示内容：
＜池袋本店 5F サテライトスペース＞「和装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル など
＜大阪日本橋店＞「白衣装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル など
＜横浜ビブレ店＞「中華風衣装ver.」テーマのビジュアルを使用したスタンディパネル など
■グラッテコラボ情報
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア 開催記念Gratte
開催期間：2026年3月14日～3月29日
開催場所：
＜グラッテ・アイシングクッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山
＜グラッテ・アイシングクッキー・グラフィックアイス販売店舗＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田
＜クッキー出張販売店舗＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、静岡パルコ、新潟、郡山、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、小倉、広島、熊本、高松、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、新宿、名古屋パルコ、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全9種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全9種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜グラフィックアイス（絵柄全9種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■関連URL
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114529)
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/39300/)
にじさんじ 3SKM 2nd Anniversary フェア 開催記念Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/35620/)
にじさんじフェア＆オンリーショップ情報まとめページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nijisanji/cd/2855/)
「にじさんじ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4839)
「にじさんじ」公式サイト(https://www.nijisanji.jp)
3SKM 公式Xアカウント(https://x.com/3SKM_INFO)