ファイテン×三重高校ダンス部「SERIOUS FLAVOR」第2弾 コラボレーションムービーを公開！楽曲は手越祐也さん「導火線」

ファイテン株式会社

ファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下ファイテン）が、三重高等学校（所在地：三重県松阪市）ダンス部『SERIOUS FLAVOR』（以下シリフレ）と第2弾コラボレーションムービーを公開！“着るボディケア”としてシリーズ累計販売数430万枚を突破※した「RAKUシャツ」をシリフレメンバーに着用いただき、鮮やかで爽快感あふれる映像が出来上がりました。

※2026年3月時点

第1弾コレボレーションムービーに多くの反響。第2弾を共に制作！

2024年に初めてコラボレーションをし、企業プロモーションムービーを公開。その躍動感あふれる爽やかな映像に、多くの反響をいただきました。

今回は新たに、手越祐也さんの楽曲「導火線」をフィーチャーし、第2弾のコラボレーションムービーを公開。カラーバリエーション豊富な「RAKUシャツ 半袖」をまとい、鮮やかなカラーとエネルギッシュなダンスが融合した爽快感のある映像に仕上がりました。

「導火線」 × 「一発撮り」 × カラフルなRAKUシャツ

「一度火がつけば、止まることなく燃え続ける」--そんな情熱を、一発撮りで表現した本作。

最初から最後まで止まることなく踊り続ける挑戦に、13色のカラーバリエーションを展開するRAKUシャツ半袖をまとったシリフレが全力で挑みました。

軽やかさとダイナミックな動きで、エネルギーあふれるパフォーマンスがより鮮やかに映し出されています。

今回のダンス構成には、シリフレのアイディアがふんだんに盛り込まれており、楽曲の世界観に合わせた構成力や表現力も見どころです。シリフレならではの明るさとチームワークにもぜひ注目してください。

ファイテン × SERIOUS FLAVOR 第2弾コラボレーションムービー

躍動感と明るさ、創造性あふれるパフォーマンスと、手越祐也さんの情熱的な楽曲「導火線」が生み出す一体感とエネルギーを、ぜひご体感ください。

動画URL：

https://www.phiten.com/movie/other/370/?scroll=youtube

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100以上の特許を取得した実績があり、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売、不動産事業