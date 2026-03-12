【3/24(火)新宿開催】登壇起業家全員が10名以上の投資家からメンタリングを受けられる「StartupListピッチ＃44」

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、完全無料で登壇起業家全員が10名以上の投資家からメンタリングを受けられる「StartupListピッチ」を開催いたします。

▽登壇希望のスタートアップの方は、以下のリンクよりお申し込みください。※審査制です。

https://theprotostar.typeform.com/to/gKBbOd

（本イベントは『StartupList』ユーザー様にご登壇いただいております。ユーザー登録がお済みでない方は、こちら(https://www.startuplist.jp/)からご登録ください。）



【StartupListピッチ】について

本イベントは、毎月最終火曜の10時～13時に開催される定例のピッチイベントです。

（※3月は、第4火曜日の24日開催となります）

シード・アーリー期のスタートアップ5～6社が投資家へ向けたピッチを行い、その後、複数の投資家から直接メンタリングを受けられる機会を提供しています。

イベント終了後には、軽食を交えた交流会も実施しており、一度の参加で複数の投資家・起業家と接点を持つことが可能です。

効率的なネットワーキングの場としてご活用いただけます。

2015年の開始以来、開催数は累計100回を超え、これまでにのべ500社以上のスタートアップ企業が登壇いたしました。

本イベントを通じて、数多くの起業家・投資家の皆様へ新たな出会いの機会を創出し続けています。



【開催概要】

【本イベントに関するお問い合わせ先】

- 日時： 2026年3月24日（火） 10:00 - 13:00- 場所： GROWTH新宿（東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル 18F）- 対象： VC・CVC・事業会社（投資担当）、次回以降登壇希望のスタートアップ、学生（招待枠）- 参加費： 無料- 詳細・お申し込み：- - 登壇希望のスタートアップの方は、こちら(https://theprotostar.typeform.com/to/gKBbOd)よりお申し込みください（審査制です）- - 本イベントは『StartupList』のユーザー様にご登壇いただいております。ユーザー登録がお済みでない方は、こちら(https://www.startuplist.jp/)からご登録ください。

プロトスター株式会社

StartupListピッチ事務局

startuplist.pitch@theprotostar.co

プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。

▽ 採用情報はこちら

https://www.theprotostar.co/recruit

【プロトスター株式会社について】

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員