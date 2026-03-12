育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』有料DLC第3弾「Anti-ParadoX」が配信開始！「オメガモン（X抗体）」たちが登場するトレーラーも公開中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に
おいて、有料DLC第3弾「Anti-ParadoX」を配信開始したことをお知らせいたします。
有料DLC追加デジモン＆エピソードパック３「Anti-ParadoX」
Release Date Trailerも公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VSOqy03eriA ]
有料DLC 追加デジモン＆エピソードパック第３弾「Anti-ParadoX」で進化ルートが解放される究極体デジモン５体は以下となります。
- オメガモン(X抗体)
- デュークモン(X抗体)
- アルフォースブイドラモン(X抗体)
- ジエスモン(X抗体)
- マグナモン(X抗体)
「オメガモン（X抗体）」をはじめとするX抗体デジモン達への進化ルート解放に加え、
「モニカ・シモンズ」「城木明日奈」が活躍する新規エピソードをプレイすることが可能です！
本DLCで追加されるデジモン達の進化ルートはこちら！
最新情報はコチラ！
▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)
▶公式X https://x.com/Digimon_game(https://x.com/Digimon_game)
有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも販売中！
本日配信された追加デジモン＆エピソードパック第3弾「Anti-ParadoX」を含む、
有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！
時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！
▼詳細は公式サイトをご覧ください
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html
Nintendo Switch(TM) 2 版/Nintendo Switch(TM)版予約受付中！
時を超える絆の物語を、その手に。
『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が遂にNintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)で登場！いつでもどこでも、"時空"と"世界"を超える冒険へ！
パッケージ版
通常版に加えて「ユピテルモン：ラースモード」のフィギュアやオリジナルパブミラーなどの豪華アイテムと、「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「超特装版」をはじめとする様々な種類の限定版も予約受付中！
その他、パッケージ版や限定版の詳細は公式サイトをご確認ください。
▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/package_nsw.html
ダウンロード版
では、通常版に加えて「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「デラックスエディション」や、「シーズンパス」の他、コスチュームパックや各種デジタル版の特典もセットになった「アルティメットエディション」も予約受付中！
その他、ダウンロード版の内容や詳細、予約は下記をご確認ください。
▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl_nsw.html
パッケージ版早期購入特典/パッケージ版早期購入キャンペーン/ダウンロード版予約特典
パッケージ版の早期購入/ダウンロード版の予約で「アグモン(黒)＆ガブモン(黒)」/コスチューム「とある学校の制服」/「冒険アイテムセット」が特典として入手いただけます。
また、パッケージ版では本作の物語の中でも鍵を握るデジモン「アイギオモン」の「デジモンカードゲーム」プレイアブルカードがもらえる早期購入キャンペーンも実施中！是非ご予約ください！
詳細は下記をご確認ください
▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/benefit_nsw.html
製品概要
世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、
450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG
物語の舞台は日本・東京。
秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。気がつくと、世界は8年前に戻っていた――
来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。
冒険
人間世界と異世界「デジタルワード・イリアス」を駆け巡る！
バトル
戦略的な編成が要となるターン制バトル！
育成
育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！
▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)
製品基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2113_1_cd9b00973d9c65acf731d798412847c5.jpg?v=202603120251 ]