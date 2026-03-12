育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』有料DLC第3弾「Anti-ParadoX」が配信開始！「オメガモン（X抗体）」たちが登場するトレーラーも公開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に

おいて、有料DLC第3弾「Anti-ParadoX」を配信開始したことをお知らせいたします。

有料DLC追加デジモン＆エピソードパック３「Anti-ParadoX」

Release Date Trailerも公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VSOqy03eriA ]

有料DLC 追加デジモン＆エピソードパック第３弾「Anti-ParadoX」で進化ルートが解放される究極体デジモン５体は以下となります。

- オメガモン(X抗体)- デュークモン(X抗体)- アルフォースブイドラモン(X抗体)- ジエスモン(X抗体)- マグナモン(X抗体)

「オメガモン（X抗体）」をはじめとするX抗体デジモン達への進化ルート解放に加え、

「モニカ・シモンズ」「城木明日奈」が活躍する新規エピソードをプレイすることが可能です！

本DLCで追加されるデジモン達の進化ルートはこちら！

最新情報はコチラ！

▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

▶公式X https://x.com/Digimon_game(https://x.com/Digimon_game)

有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも販売中！

本日配信された追加デジモン＆エピソードパック第3弾「Anti-ParadoX」を含む、

有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！

時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！

▼詳細は公式サイトをご覧ください

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html

Nintendo Switch(TM) 2 版/Nintendo Switch(TM)版予約受付中！

時を超える絆の物語を、その手に。

『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が遂にNintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)で登場！いつでもどこでも、"時空"と"世界"を超える冒険へ！

パッケージ版

通常版に加えて「ユピテルモン：ラースモード」のフィギュアやオリジナルパブミラーなどの豪華アイテムと、「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「超特装版」をはじめとする様々な種類の限定版も予約受付中！

その他、パッケージ版や限定版の詳細は公式サイトをご確認ください。

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/package_nsw.html

ダウンロード版

では、通常版に加えて「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「デラックスエディション」や、「シーズンパス」の他、コスチュームパックや各種デジタル版の特典もセットになった「アルティメットエディション」も予約受付中！

その他、ダウンロード版の内容や詳細、予約は下記をご確認ください。

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl_nsw.html

パッケージ版早期購入特典/パッケージ版早期購入キャンペーン/ダウンロード版予約特典

パッケージ版の早期購入/ダウンロード版の予約で「アグモン(黒)＆ガブモン(黒)」/コスチューム「とある学校の制服」/「冒険アイテムセット」が特典として入手いただけます。

また、パッケージ版では本作の物語の中でも鍵を握るデジモン「アイギオモン」の「デジモンカードゲーム」プレイアブルカードがもらえる早期購入キャンペーンも実施中！是非ご予約ください！

詳細は下記をご確認ください

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/benefit_nsw.html

製品概要

世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、

450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG

物語の舞台は日本・東京。

秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。気がつくと、世界は8年前に戻っていた――

来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。

冒険

人間世界と異世界「デジタルワード・イリアス」を駆け巡る！

バトル

戦略的な編成が要となるターン制バトル！

育成

育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！

▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2113_1_cd9b00973d9c65acf731d798412847c5.jpg?v=202603120251 ]