ヴィブラムジャパン、世界最高峰のバックカントリーフリースタイル大会「Natural Selection Tour」とのパートナーシップ契約を締結

高性能ラバーソールの製造と販売を行うイタリアのソールメーカーの日本法人であるヴィブラムジャパン株式会社（本社：東京都中央区、ゼネラルマネージャー：ケビン ステンベルジェ、以下ヴィブラム）は、2026年3月6日（金）より、世界的プロスノーボーダーのトラビス・ライス（Travis Rice）氏が創設した世界最高峰のバックカントリーフリースタイル大会である「Natural Selection Tour（以下NST）」と公式パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

Natural Selection Tour公式サイト：https://www.naturalselectiontour.com/

NSTは、自然の地形を最大限に活用し、創造性とパフォーマンスを競う新しい形のスノーボード競技として世界的な注目を集めています。カナダのレベルストークで開催される「YETI Natural Selection Revelstoke」では、世界トップクラスのスノーボーダーたちが集結し、自然の地形を舞台にダイナミックなライディングを披露します。

また、SUPER SESSIONSと呼ばれる予選の会場の一つには、日本の新潟・妙高が選ばれており、2026年2月に妙高のスキー場で行われた予選大会には、数名の日本人選手も出場。本大会は、2026年3月10日から15日までの期間内に、コンディションが最も適した2日間を選んで実施され、その模様はRed Bull TV(https://www.redbull.com/int-en/events/natural-selection-tour-snowboard)にてライブ配信されます。常に雪面や氷、急峻な地形など予測不可能な環境下において、ライダーにとって足元のグリップと安定性は必要不可欠な要素となります。

今回のパートナーシップの中心となるのが、2026年秋にアップデート予定のスノーボードブーツ「Union Reset Pro」です。本モデルには、雪や氷、硬い地形においても高いグリップ力を発揮するVIBRAM XS TREK EVO(https://www.vibram.com/jp/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2%EF%BC%86%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB/TECH_xs_trek.html)アウトソールを採用。さらに、衝撃吸収性と反発力を最適化したVIBRAM SDミッドソールを組み合わせることで、安定性・耐久性・快適性を兼ね備えた設計となっています。本パートナーシップは、極限環境で求められるパフォーマンスを支えるヴィブラムの技術の高さとともに、トラビス・ライスをはじめとするトップアスリートたちから信頼される存在であることを示しています。

