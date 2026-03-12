『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』にて「聖域の教皇、牡羊座・シオン」が期間限定で登場！！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』（聖闘士星矢GSS）において、「牡羊座・シオン」が登場する期間限定イベントを開始したことを発表いたしました。

■「牡羊座・シオン」期間限定登場！

開催期間：3月12日（木）5:00～3月26日（木）4:59

イベント期間中、SSR「牡羊座・シオン」の出現確率が大幅にアップ！

SSR確定時に40%の確率でSSR「牡羊座・シオン」を獲得可能！

さらに、40回召喚でSSR「牡羊座・シオン」確定！

期間限定召喚チケットを使用してSSR「牡羊座・シオン」を手に入れよう！

※闘士を重複獲得時は闘士進化に使用可能な闘士メダルを入手できます

■「育成チャレンジ」期間限定開催

開催期間：3月12日（木）5:00～3月26日（木）4:59

入り口：メイン画面⇒特典⇒育成チャレンジ

イベント期間中、闘士「牡羊座・シオン」を指定の条件まで育成すると、豪華報酬を受け取れます！

最大で「牡羊座・シオンメダル×1」「期間限定召喚チケット×10」「お気に入り召喚チケット×10」を無料でもらえます！

さらに合計で「牡羊座・シオンメダル×1」「期間限定召喚チケット×80」をお得に購入できるチャンスや、ブルーダイヤで交換できる報酬も多くご用意しておりますので、ぜひお見逃しなく！

※詳細はゲーム内よりご確認ください

■ゲームの最新情報はこちらから

・ゲーム公式サイト：https://seiya-gss.com

・X（旧Twitter）公式アカウントをフォロー：https://x.com/Seiya_GSS

・LINE公式アカウントを友だち追加：https://lin.ee/Vrgrbcd

・LINE公式オープンチャットに参加：https://x.gd/KcEvV

■ゲーム概要

タイトル名：『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』

ゲームジャンル：3DリアルタイムバトルRPG

リリース日：2025年7月3日(木)

対応OS：iOS / Android

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

コピーライト：(C) 車田正美／東映アニメーション (C) FIVECROSS

■『聖闘士星矢』とは

『聖闘士星矢』（セイントセイヤ）は、車田正美原作による星座やギリシャ神話をモチーフにした漫画作品であり、1980年代の日本の少年誌界隈を席巻しただけでなく、世界的にも人気を誇る名作です。

全世界でのコミックスの累計発行部数は5000万部を超え、アニメ化をはじめ、数多くの関連メディアやヒット商品を生み出しました。

アニメでは、1986年から1989年にかけてアニメオリジナルエピソードを含む全114話のテレビシリーズが放送され、後にオリジナルビデオアニメーションとして『冥王ハーデス編』が製作されるなど、現在までに多くの関連作品が世に生み出されています。

「ペガサス流星拳！」などの名台詞や、少年誌ならではの熱いバトルシーンで、原作漫画の連載から40年近く経った現在も、世界中のファンから愛され続けている作品です。