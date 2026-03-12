MENONヘアオイルに新処方「エクストラモイスチャー」登場

メンズコスメブランド「MENON」を展開する株式会社コンフィー（本社：大阪府大阪市中央区谷町九丁目 代表取締役：西垣 泰男）は、洗い流さないトリートメント「MENONヘアオイル」シリーズより、新処方「エクストラモイスチャー」を発売いたします。


本商品は、髪の乾燥や広がり、パサつきが気になる方に向けたヘアオイルです。
保湿と補修の2つのアプローチで髪をケアし、自然なツヤとまとまりのある髪へ導きます。


また、植物由来のボタニカルオイルを配合し、髪にうるおいを与えながら、スタイリングしやすい髪へ整えます。


2026年3月14日から、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで発売開始。





MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー \2,200(税込)

■ 商品特徴

4種のうるおい成分

髪の水分と油分を補い、


乾燥やダメージによるパサつきを抑えます。
お風呂上りに洗い流さないトリートメントとしてご使用いただけます。








4つのボタニカルオイル配合

髪のうるおいを保つ植物由来オイルを配合。


髪にうるおいを与え、


なめらかな質感をサポートします。





自然なツヤとスタイリング

髪にうるおいを与えることで、


広がりを抑え、自然なツヤのある髪に


ワックスなどと混ぜて


スタイリングの仕上げにも使えます








清潔感のあるホワイトサボンの香り

石鹸の爽やかな印象をのこしつつ


ムスクやフローラルの穏やかな香りが


清潔感を漂わせます


性別問わず使いやすい香りです





■ 商品概要

商品名：MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー


内容量：100mL


価格：2,200円（税込）


発売日：2026年3月14日


販売場所：Amazon、楽天、Yahoo!


■ MENONヘアオイルシリーズ

　MENONヘアオイルは、髪質や仕上がりの好みに合わせて選べるシリーズとして展開しています。






エアリーモイスチャー


　ローズマリーエキスとマロニエエキスを配合


　軽い仕上がりでサラサラにまとまる髪に


　ホワイトフローラルの控えめで上品な香り





エクストラモイスチャー


　ノンシリコンで髪に自然なツヤと潤い


　乾燥が広がる髪もしっとりとまとまる


　ホワイトサボンの清潔感ある香り


　




スペシャルリペア


　熱から髪を守る成分を配合


　痛みが気になる髪にうるおいを与える


　ホワイトサボンの清潔感ある香り





■ ブランド紹介



「コンプレックスを味方に。もっとなりたい『自分』に。」


MENONは、コンプレックスを改善し、自信を持てる自分へと近づくためのサポートをするメンズコスメブランドです。家に置いても違和感のないオシャレなデザインと、毎日使いたくなる安心感を大切にしています。


「悩んでることを人に知られたくない、でも自信の持てる自分でありたい」というすべての思いに寄り添い、理想の自分に近づくためのサポートを提供します。



■ 会社概要

会社名：株式会社コンフィー


代表：西垣 泰男


設立：2022年6月


MENON公式サイト: https://men-on.net/


会社HP：https://www.com-fy.net/


【本件に関するお問い合わせ先】


　株式会社コンフィー　広報担当


　E-mail: menon-leomen@ueroku.jp