MENONヘアオイルに新処方「エクストラモイスチャー」登場

株式会社コンフィー

メンズコスメブランド「MENON」を展開する株式会社コンフィー（本社：大阪府大阪市中央区谷町九丁目 代表取締役：西垣 泰男）は、洗い流さないトリートメント「MENONヘアオイル」シリーズより、新処方「エクストラモイスチャー」を発売いたします。

本商品は、髪の乾燥や広がり、パサつきが気になる方に向けたヘアオイルです。

保湿と補修の2つのアプローチで髪をケアし、自然なツヤとまとまりのある髪へ導きます。

また、植物由来のボタニカルオイルを配合し、髪にうるおいを与えながら、スタイリングしやすい髪へ整えます。

2026年3月14日から、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで発売開始。

■ 商品特徴

MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー \2,200(税込)4種のうるおい成分

髪の水分と油分を補い、

乾燥やダメージによるパサつきを抑えます。

お風呂上りに洗い流さないトリートメントとしてご使用いただけます。

4つのボタニカルオイル配合

髪のうるおいを保つ植物由来オイルを配合。

髪にうるおいを与え、

なめらかな質感をサポートします。

自然なツヤとスタイリング

髪にうるおいを与えることで、

広がりを抑え、自然なツヤのある髪に

ワックスなどと混ぜて

スタイリングの仕上げにも使えます

清潔感のあるホワイトサボンの香り

石鹸の爽やかな印象をのこしつつ

ムスクやフローラルの穏やかな香りが

清潔感を漂わせます

性別問わず使いやすい香りです

■ 商品概要

商品名：MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー

内容量：100mL

価格：2,200円（税込）

発売日：2026年3月14日

販売場所：Amazon、楽天、Yahoo!

■ MENONヘアオイルシリーズ

MENONヘアオイルは、髪質や仕上がりの好みに合わせて選べるシリーズとして展開しています。

エアリーモイスチャー

ローズマリーエキスとマロニエエキスを配合

軽い仕上がりでサラサラにまとまる髪に

ホワイトフローラルの控えめで上品な香り

エクストラモイスチャー

ノンシリコンで髪に自然なツヤと潤い

乾燥が広がる髪もしっとりとまとまる

ホワイトサボンの清潔感ある香り

スペシャルリペア

熱から髪を守る成分を配合

痛みが気になる髪にうるおいを与える

ホワイトサボンの清潔感ある香り

■ ブランド紹介

「コンプレックスを味方に。もっとなりたい『自分』に。」

MENONは、コンプレックスを改善し、自信を持てる自分へと近づくためのサポートをするメンズコスメブランドです。家に置いても違和感のないオシャレなデザインと、毎日使いたくなる安心感を大切にしています。

「悩んでることを人に知られたくない、でも自信の持てる自分でありたい」というすべての思いに寄り添い、理想の自分に近づくためのサポートを提供します。

■ 会社概要

会社名：株式会社コンフィー

代表：西垣 泰男

設立：2022年6月

MENON公式サイト: https://men-on.net/

会社HP：https://www.com-fy.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コンフィー 広報担当

E-mail: menon-leomen@ueroku.jp