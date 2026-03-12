MENONヘアオイルに新処方「エクストラモイスチャー」登場
メンズコスメブランド「MENON」を展開する株式会社コンフィー（本社：大阪府大阪市中央区谷町九丁目 代表取締役：西垣 泰男）は、洗い流さないトリートメント「MENONヘアオイル」シリーズより、新処方「エクストラモイスチャー」を発売いたします。
本商品は、髪の乾燥や広がり、パサつきが気になる方に向けたヘアオイルです。
保湿と補修の2つのアプローチで髪をケアし、自然なツヤとまとまりのある髪へ導きます。
また、植物由来のボタニカルオイルを配合し、髪にうるおいを与えながら、スタイリングしやすい髪へ整えます。
2026年3月14日から、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで発売開始。
MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー \2,200(税込)
■ 商品特徴4種のうるおい成分
髪の水分と油分を補い、
乾燥やダメージによるパサつきを抑えます。
お風呂上りに洗い流さないトリートメントとしてご使用いただけます。
4つのボタニカルオイル配合
髪のうるおいを保つ植物由来オイルを配合。
髪にうるおいを与え、
なめらかな質感をサポートします。
自然なツヤとスタイリング
髪にうるおいを与えることで、
広がりを抑え、自然なツヤのある髪に
ワックスなどと混ぜて
スタイリングの仕上げにも使えます
清潔感のあるホワイトサボンの香り
石鹸の爽やかな印象をのこしつつ
ムスクやフローラルの穏やかな香りが
清潔感を漂わせます
性別問わず使いやすい香りです
■ 商品概要
商品名：MENON ヘアオイル エクストラモイスチャー
内容量：100mL
価格：2,200円（税込）
発売日：2026年3月14日
販売場所：Amazon、楽天、Yahoo!
■ MENONヘアオイルシリーズ
MENONヘアオイルは、髪質や仕上がりの好みに合わせて選べるシリーズとして展開しています。
エアリーモイスチャー
ローズマリーエキスとマロニエエキスを配合
軽い仕上がりでサラサラにまとまる髪に
ホワイトフローラルの控えめで上品な香り
エクストラモイスチャー
ノンシリコンで髪に自然なツヤと潤い
乾燥が広がる髪もしっとりとまとまる
ホワイトサボンの清潔感ある香り
スペシャルリペア
熱から髪を守る成分を配合
痛みが気になる髪にうるおいを与える
ホワイトサボンの清潔感ある香り
■ ブランド紹介
「コンプレックスを味方に。もっとなりたい『自分』に。」
MENONは、コンプレックスを改善し、自信を持てる自分へと近づくためのサポートをするメンズコスメブランドです。家に置いても違和感のないオシャレなデザインと、毎日使いたくなる安心感を大切にしています。
「悩んでることを人に知られたくない、でも自信の持てる自分でありたい」というすべての思いに寄り添い、理想の自分に近づくためのサポートを提供します。
■ 会社概要
会社名：株式会社コンフィー
代表：西垣 泰男
設立：2022年6月
MENON公式サイト: https://men-on.net/
会社HP：https://www.com-fy.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コンフィー 広報担当
E-mail: menon-leomen@ueroku.jp