抽選機能がアップデート！「希望順位」設定が可能に｜電子チケット販売システム「CLOUD PASS」

株式会社ユニエイム

電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_preference_lottery0326)」（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、既存の抽選販売機能をアップデートし、申込時に参加希望日や公演の複数希望順位を設定できる新機能を追加しました。

▼クラウドパスに関する無料資料ダウンロードはコチラ▼

https://cloud-pass.info/document-request/(https://cloud-pass.info//document-request/?files%5B%5D=CloudPass_ForFacilities_Documentation.pdf&files%5B%5D=CloudPass_ForEvents_Documentation.pdf)

開発背景

本機能は、施設・イベント運営者から寄せられていた

「複数日程・複数公演の抽選販売を柔軟に行いたい」

という要望を受けて開発されました。

人気イベントでは応募が集中するため、来場希望日や公演を複数選択できる抽選販売が求められています。しかし、従来の抽選方式では希望条件を反映した割当が難しく、運営側の管理負担も課題となっていました。

CLOUD PASSでは今回のアップデートにより、複数の希望順位を設定した抽選申込が可能となり、応募者の希望条件を反映した当選割当を効率的に実現します。

活用シーン

本機能は、以下のようなイベント・施設でのチケット販売に活用できます。

・人気公演やライブなど応募が集中するイベント

・スポーツイベントやリーグ戦など複数試合があるチケット販売

・体験型施設の予約制イベントやワークショップ

・テーマパークや観光施設の日時指定イベント

複数日程の中から希望順位を付けて応募できるため、応募機会の公平性向上と販売運用の効率化の両立が可能になります。

希望順位利用イメージ

本機能では、来場者が選択した希望順位をもとに抽選を行い、イベントの販売方法に応じて柔軟な当選設定を行うことができます。

主に以下の2つの抽選方式に対応しています。

※本例では、あるイベントでチケット申込時に第一希望～第三希望まで選択可能としたケースを紹介しています。

※CLOUD PASSでは、イベントの販売設計に応じてより多くの希望順位を設定することも可能です。

パターン1：希望した公演の中から「1公演のみ当選」

応募者が選択した希望公演の中から、1公演のみ当選する方式です。

例：

来場者Aの申込内容

・第一希望：7月1日 18:00公演

・第二希望：7月2日 18:00公演

・第三希望：7月3日 18:00公演

抽選の結果、第一希望の枠が満席だった場合、第二希望・第三希望の順に空き枠を確認し、1公演のみ当選となります。

人気イベントや公演など、1人1公演の参加制限を設けたいイベントに適した販売方法です。

パターン2：希望した公演が「複数当選する可能性」

応募者が選択した希望公演について、複数公演が当選する可能性がある方式です。

例：

来場者Aの申込内容

・第一希望：7月1日 18:00公演

・第二希望：7月2日 18:00公演

・第三希望：7月3日 18:00公演

抽選の結果、販売枠に空きがある場合、第一～第三希望のすべての公演が当選する可能性があります。

この方式は、

・スポーツリーグの複数試合チケット

・複数日程の公演

・体験イベントの複数回参加

など、複数参加を想定したイベント販売に活用できます。

特長

複数希望の抽選申込と、複数公演当選の抽選方式を組み合わせた販売は、大手プレイガイド以外のチケット販売システムでは対応が難しいケースも多く、CLOUD PASSではイベント特性に応じた柔軟な抽選販売を実現しています。

また、CLOUD PASSでは今回紹介した機能のほかにも、希望順位を設定しない通常の抽選販売機能など、イベントや施設の運営形態に応じたチケット販売機能を提供しています。

CLOUD PASSのその他の機能や活用事例については、以下の資料よりご確認いただけます。

▼クラウドパス資料ダウンロードはこちら▼

https://cloud-pass.info/document-request/(https://cloud-pass.info/document-request/?files=CloudPass_ForEvents_Documentation.pdf&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_preference_lottery0326)

お急ぎの方はお電話で：

TEL：050-8881-0934

受付時間：平日10：00～19：00

クラウドパスの実績

「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。

総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。

CLOUD PASS お問い合わせ情報

サービス名称: CLOUD PASS（クラウドパス）

HP :

https://cloud-pass.info/(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_preference_lottery0326)

電話 : 050-8881-0934

受付時間：平日10:00～19:00

E-mail：info_ticket@uniaim.co.jp

運用会社情報

会社名: 株式会社ユニエイム

HP：https://uniaim.co.jp/

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表取締役CEO: 原口 宇志

事業内容：POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業、店舗運営事業

ーーーー

※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。

また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。



お問い合わせ：

https://cloud-pass.info/contact/(https://cloud-pass.info/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_preference_lottery0326)

電話 : 050-8881-0934

受付時間：平日10:00～19:00

ーーーーー

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。