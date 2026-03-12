【湘南・平塚】キュートでカラフル！春のはじまりにわくわくする展覧会がスタート！カフェでは限定のパフェも登場！！
個性溢れる作家たちが所属する、湘南・平塚にある「嬉々!!CREATIVE GALLERY&CAFE」（平塚市明石町14-8）では、春の展覧会『シンテラガール展』を今月３日より４月24日まで開催。
※「シンテラガール」とは、この展覧会のメインアーティストのうちの１人、内山萌さんによる造語であり、シンデレラのようなキラキラした女の子のことを差します。
出展作家は、嬉々!!CREATIVE所属作家の内山萌さん、畑山華慧さん、福田みのりさん、森山幸美さん、ルブルレスさん、小田原のアール・ド・ヴィーヴルより、蘆田珠希さん、塚本愛実さんです。春らしくお花をテーマにした作品も多く、店内には内山萌さんのお花イラストがちりばめられています。
皆が大好きな甘いデザートいっぱいの作品や日々の気持ちを載せたポエム、また精密に粘土で表現されたまさに「シンテラガール」なフィギュア作品など、賑やかでガーリーなアート空間が広がっています。ぜひ訪れてみてください。
ギャラリー内のカフェでは、内山萌さんのアートからイメージした
『恋するいちご娘パフェ』を期間限定販売中です！！アートやスイーツで春の訪れを一緒に楽しみましょう！！
＜展示概要＞
『シンテラガール展』
会期日程 2026年3月3日（火）～4月24日（金）
場所 嬉々!!CREATIVE GALLERY&CAFE （平塚市明石町14-8/平塚駅西口より徒歩6分）
時間 10：30～15：30 ※日・月・祝はCLOSE、土曜日は第１・３週のみOPEN
＜作家紹介＞
●内山萌
本展の名づけ親。アイドルやスイーツの流行に敏感で、恋や季節を詠った詩が可愛く楽しくて人気。
(C)Moe Uchiyama
●森山幸美
＠Yoshimi Moriyama
細かい模様を着実に塗っていくスタイルで描く。嬉々!!のミュージカルでは、毎度準主役級の活躍を見せる個性派俳優でもある。
●福田みのり
@Mirori Fukuda
ポスターなどを中心に季節のお知らせなどを制作。かれこれ10年近く筆談でお悩み相談を受け付けており、誰もが驚く、時に優しく、時に鋭いアドバイスは必見。
＜嬉々!!CREATIVE（キキ!!クリエイティブ）について＞
2022年4月に設立された、ボーダーを越え、だれもが嬉々として創造的に働く社会を目指すアーティスト集団。現在、約90名のアーティストが登録！生まれた作品は、パッケージデザインなどとして企業へのイラスト・デザイン提供を行っています。嬉々!!CREATIVEは、アトリエ/福祉施設、GALLERY&CAFEを運営しています。
●HP https://www.kikicreative.jp/
●Instagram https://www.instagram.com/kiki_creative2022/
＜こちらのプレスリリースに関するお問い合わせ先＞
嬉々!!CREATIVE GALLERY / Tel 0463-59-9974（安藤）
Mail saruya@jcm.ink（猿谷）