【新商品】幸せの“カウンターパンチ”がリニューアル！
明海グループ株式会社
三位一体の贅沢ブレンド
溢れ出すフランボワーズのアクセント
日常に彩りを添えるサイズ感
シーサイドホテル舞子ビラ神戸（神戸市垂水区）では、2026年3月14日（土）より、新館SPAタワー地下1階ラウンジにて、人気商品「クロスカウンターチョコレート」を全面リニューアルし、新バージョンとして販売開始いたします。
春の訪れとともに登場する本商品は、希少なルビーチョコレートを含む3種のショコラを贅沢にブレンド。
大切な方へのギフトや、自分へのご褒美に最適な、宝石のように愛らしい一品に仕上げました。
■ 商品のこだわりと特徴
ホテル内メンズサウナの水風呂「クロスカウンター」は赤いボタンを押すと上から水が降り注ぐ特別仕様！そのボタンをイメージしたチョコレートです。
「クロスカウンター」という力強いネーミングとは裏腹に、一口食べれば心ほどける繊細な味わいが特徴。
第4のチョコレートとして注目される「ルビーチョコレート」をベースに、苺の甘酸っぱさとホワイトチョコレートのコクを独自の比率で配合。
鮮やかな赤の色彩と、奥行きのあるミルキーな味わいを実現しました。
チョコレートの中には、濃厚なフランボワーズジャムを閉じ込めました。
ベリーの爽やかな酸味がチョコレートの甘みを引き立て、最後まで飽きのこない華やかな余韻を演出します。
ティータイムの優雅なひとときを彩る、愛らしい一口サイズ。
カジュアルな贈り物や手土産にも適しています。
■ 販売概要
商品名 ： クロスカウンターチョコレート（新バージョン）
販売価格 ： 800円（税込）
販売開始日： 2026年3月14日（土）
販売場所 ： シーサイドホテル舞子ビラ神戸 新館SPAタワー地下1階 ラウンジ
■ シーサイドホテル舞子ビラ神戸について
明石海峡大橋を間近に望む絶景のロケーションに位置するリゾートホテル。
地元の食材を活かした多彩な料理や、心身を癒やすSPA施設などを備え、上質なホスピタリティを提供しております。