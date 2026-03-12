【新商品】幸せの“カウンターパンチ”がリニューアル！

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸（神戸市垂水区）では、2026年3月14日（土）より、新館SPAタワー地下1階ラウンジにて、人気商品「クロスカウンターチョコレート」を全面リニューアルし、新バージョンとして販売開始いたします。

春の訪れとともに登場する本商品は、希少なルビーチョコレートを含む3種のショコラを贅沢にブレンド。

大切な方へのギフトや、自分へのご褒美に最適な、宝石のように愛らしい一品に仕上げました。

■ 商品のこだわりと特徴

ホテル内メンズサウナの水風呂「クロスカウンター」は赤いボタンを押すと上から水が降り注ぐ特別仕様！そのボタンをイメージしたチョコレートです。

「クロスカウンター」という力強いネーミングとは裏腹に、一口食べれば心ほどける繊細な味わいが特徴。

三位一体の贅沢ブレンド

第4のチョコレートとして注目される「ルビーチョコレート」をベースに、苺の甘酸っぱさとホワイトチョコレートのコクを独自の比率で配合。

鮮やかな赤の色彩と、奥行きのあるミルキーな味わいを実現しました。

溢れ出すフランボワーズのアクセント

チョコレートの中には、濃厚なフランボワーズジャムを閉じ込めました。

ベリーの爽やかな酸味がチョコレートの甘みを引き立て、最後まで飽きのこない華やかな余韻を演出します。

日常に彩りを添えるサイズ感

ティータイムの優雅なひとときを彩る、愛らしい一口サイズ。

カジュアルな贈り物や手土産にも適しています。

■ 販売概要

商品名 ： クロスカウンターチョコレート（新バージョン）

販売価格 ： 800円（税込）

販売開始日： 2026年3月14日（土）

販売場所 ： シーサイドホテル舞子ビラ神戸 新館SPAタワー地下1階 ラウンジ

■ シーサイドホテル舞子ビラ神戸について

明石海峡大橋を間近に望む絶景のロケーションに位置するリゾートホテル。

地元の食材を活かした多彩な料理や、心身を癒やすSPA施設などを備え、上質なホスピタリティを提供しております。