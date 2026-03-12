デマント・ジャパン、補聴器の国内製造拠点に「カチャカプロ」導入

株式会社Preferred Robotics

株式会社Preferred Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：礒部 達、以下「プリファードロボティクス」）は、世界的な聴覚ヘルスケアおよびオーディオテクノロジーグループのデマント社の日本法人デマント・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区）において、自律搬送ロボット「カチャカプロ」を導入しました。本取り組みは、製造拠点内における搬送作業に費やしていた時間を「製造」や「修理」など本来の業務に振り分けられる効率的な生産体制の構築を図るものです。

■ 導入の背景：拠点移転を機に、搬送ロボットで移動の無駄を排除

▲国内唯一の製造拠点での効率的な生産体制構築に「カチャカプロ」が貢献

デマント・ジャパン株式会社は、補聴器や聴覚診断機器の需要拡大に応えるべく、2025年8月にフロア面積を従来の約1.5倍に広げた新拠点に移転しました。移転にあたって、工程が一つずつ着実に進み、戻りが発生しないワンウェイ（一方向）の生産ラインへと切り替えることで、業務の効率化を図りました。

それまでの拠点ではライン間を行き来する搬送の無駄が多くあり、フロアが広くなることで、人の手による部材搬送が大きな負担になることは明らかでした。移転を機に各ラインをワンウェイに配置するとともに、さらに工程間の搬送作業自体をロボットに任せることで、移動の無駄を徹底的に排除した効率的な現場の実現が検討されていました。

■ 導入の概要：3つのルートで「カチャカプロ」を運用

4台のカチャカプロを同時稼働し、主に3つのルートで、補聴器や指図書を搬送しています。いずれも、往路の指示はカチャカボタンを押すことで完結し、復路の指示はカチャカシェルフを揺らすことで戻るように設定しています。

■ 導入の効果：4台の「カチャカプロ」が月間110km以上自動搬送

- カスタマーサービスから修理工程へ（2台）：修理が必要な補聴器と、その内容が記された指図書をカスタマーサービスから約40m先の修理工程へ搬送。- 修理工程から品質管理工程へ（1台）：修理後の製品を片道約30m先の品質管理工程へ搬送。- 組立工程から品質管理工程へ（1台）：組み立てられた新品のオーダーメイド補聴器を約40m先の品質管理工程へ搬送。▲「カチャカプロ」は簡単な操作と柔軟な運用設計が可能

複数の従業員によって多く利用されており、4台合計で月間約110km以上の搬送を自動化するなど、人の移動を大幅に削減できています。これにより、これまで従業員が搬送に使っていた時間を、「製造や修理」といった本来の業務に集中させることに成功しました。

■株式会社Preferred Roboticsについて

設立：2021年11月1日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル

代表者：代表取締役CEO 礒部達

事業内容：業務用自律移動ロボットの開発・販売

コーポレートサイト：https://www.pfrobotics.jp/

自律移動ロボットの研究、開発、製造、販売を行うプリファードロボティクスは、深層学習（ディープラーニング）などのAI開発スタートアップである株式会社Preferred Networks（PFN）の子会社として2021年11月に設立されました。PFNと共に目指す『すべての人にロボットを』を実現すべく、PFNが強みを持つ深層学習技術とスーパーコンピュータを最大限に活用し、人の役に立つロボットの提供を目指しています。 プリファードロボティクスは、会社設立と同時にアマノ株式会社、2022年3月に旭化成ホームズ株式会社、株式会社三井住友銀行と資本業務提携しました。アマノと共同開発した業務用の小型床洗浄ロボット「HAPiiBOT」（2022年10月発売）に続き、自社開発の家庭用自律搬送ロボット「カチャカ」を2023年5月に、法人向けに特化した「カチャカプロ」を2024年2月に発売しました。

