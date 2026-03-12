株式会社ラムナーリンク

株式会社ラムナーリンクを設立

特定技能人材紹介および外国人支援事業を行う 株式会社ラムナーリンク（本社：福岡県、代表取締役：小倉 幸希） を設立しました。

少子高齢化が進む日本では、外国人材の活躍が不可欠となっています。一方で、外国人労働市場には、採用時の情報不足によるミスマッチや、法令遵守意識の欠如、仲介構造の不透明さなど、さまざまな課題が指摘されています。

株式会社ラムナーリンクは、外国人材と日本企業双方にとって公平で持続可能な雇用環境を実現することを目指し、外国人材支援事業を展開していきます。

■業界に存在する構造的課題

日本の外国人雇用は年々拡大しており、多くの産業で外国人材が重要な役割を担っています。

しかしその一方で、現場では次のような課題が指摘されています。

・仕事内容や労働環境に関する 情報不足によるミスマッチ

・海外送り出しや仲介における 高額な費用負担

・制度理解不足による 法令遵守の課題

場合によっては、外国人が日本で働くために多額の費用を負担し、借金を抱えた状態で来日するケースもあると言われています。

また、仕事内容や労働条件への理解不足により、来日後に早期離職が発生し、企業側にとっても採用リスクとなるケースが見られます。

こうした問題は、外国人材本人だけでなく、日本企業にとっても大きな課題となっています。

■創業者の経歴と問題意識

株式会社ラムナーリンク代表の小倉は、タイの大学に進学し、在学時からタイのウドンタニという場所で４年ほど日本語教育や外国人材支援に関わる活動を行ってきました。

その中で、日本で働くことを希望する多くの外国人が、日本の制度や労働環境について十分な情報を得られないまま来日している現状を知りました。

一方で、日本企業側でも外国人採用に関する制度理解が十分ではなく、受け入れ体制に課題を抱えるケースがあることも実感しました。

小倉はこうした現状を踏まえ、

「情報の透明化に努めミスマッチを減少させることで、外国人材と日本企業の双方が安心して長く働ける環境をつくること」

を目指し、株式会社ラムナーリンクを設立しました。

■ラムナーリンクの取り組み

株式会社ラムナーリンクでは、外国人材と企業の間にある情報格差を埋め、より透明性の高い採用環境を実現するため、以下の取り組みを進めています。

特定技能人材紹介

東南アジア（タイ・ラオスなど）を中心とした外国人材を、日本企業へ紹介します。

外国人材と企業双方の情報格差を減らし、仕事内容や労働条件を十分に理解した上での採用を促進することで、ミスマッチの少ない雇用環境の実現を目指します。

自社支援サポート

特定技能外国人を受け入れる企業が、自社で外国人支援業務を行えるようサポートします。

企業の支援コストの最適化と制度理解の向上、そして外国人材の安定した就労環境の実現を目指します。

口コミプラットフォーム事業

外国人労働市場における情報格差を解消するため、外国人が日本の企業や職場環境について情報を共有できる口コミプラットフォームの構築を構想しています。

外国人材が働く環境について事前に情報を得られる仕組みをつくることで、ミスマッチを減らし、より透明性の高い外国人雇用市場の実現を目指します。

会社概要

社名：株式会社ラムナーリンク

代表取締役：小倉 幸希

所在地：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-26吉柳ビル7F

事業内容：特定技能人材紹介、自社支援サポート、口コミプラットフォーム事業

設立：2025年12月

お問い合わせ先

株式会社人材ミライ（小倉）

TEL：080-8806-0650

E-mail：k.ogura@lamnaa.com

HP：https://lamnaa.com