TEAMZ Summit 2026 開幕間近Web3とAIの未来を切り拓く国際カンファレンスが東京で開催

株式会社TEAMZ

TEAMZ Summitでは、次世代テクノロジーの最前線で活躍する企業、政府関係者、スタートアップ、投資家が集まり、日本と世界のテクノロジーエコシステムの未来について議論します。

今年のサミットでは Web3とAIを中心テーマ に、ブロックチェーン、デジタル資産、RWA、ステーブルコイン、AIイノベーションなど、多岐にわたる分野の最新トレンドが紹介されます。





TEAMZ Summit 2026 開催概要

イベント名 ： TEAMZ Web3 / AI Summit 2026

開催日程 ： 2026年4月7日（Day1）、2026年4月8日（Day2）

会場 ： 八芳園（東京）

参加予定者 ： Web3・AI業界の企業、スタートアップ、投資家、政府関係者など世界各国から10000+規模の参加者を予定

公式サイト：https://www.teamz.co.jp/(https://www.teamz.co.jp/)





協賛企業紹介

TEAMZ Summit 2026 は、Web3およびAI分野をリードする企業の支援により開催されます。

本サミットには国内外の多くの企業が協賛企業として参加し、日本のテクノロジーエコシステムの発展を支えています。



Title 協賛

XRP Tokyo

XRP Tokyo 2026は、XRPおよびXRP Ledger（XRPL）に特化した、日本最大級のカンファレンスです。本イベントは一般社団法人XRPL Japanが主催し、Asia Web3 Alliance Japanがマネージングパートナーとして運営に参画しています。

暗号資産XRPは、圧倒的な送金速度、コスト効率、そして環境負荷の低さを背景に、長年にわたりグローバルな「価値のインターネット（Internet of Value）」を支えるブリッジ通貨として採用されてきました。現在ではその役割は国際送金にとどまらず、機関投資家による活用、現実資産（RWA）のトークン化、分散型金融（DeFi）など、新たな金融領域へと大きく広がっています。



https://xrpl.jp/

https://x.com/xrpljapan

CARDANO

Cardanoは、査読付き研究とオープンソースのエンジニアリングに基づいて構築された、パブリックなプルーフ・オブ・ステーク型ブロックチェーンです。

安全性、拡張性、持続可能性を重視して設計されており、デジタルアイデンティティから金融サービスに至るまで、分散型アプリケーションや実社会でのソリューションを実現します。

このネットワークは、グローバルなコミュニティによって支えられており、進化し続ける分散型ガバナンスシステムを通じて運営されています。

https://cardano.org/

https://x.com/Cardano

SBI VC Trade

SBI VCトレード株式会社は、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しています。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始、企業の暗号資産保有のサポートなど、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

https://www.sbivc.co.jp/

https://x.com/sbivc_official

Second Swap

SecondSwapは、ロックされたトークンおよびトークン化された実世界資産（RWA）に対してセカンダリー流動性を提供するオンチェーンインフラプラットフォームです。

本プラットフォームは、ベスティング中のトークン、プライベートアロケーション、構造化されたRWAなど、本来は流動性の低い資産を対象に、早期アンロックを行うことなく透明性のある市場で取引できる環境を提供します。

Layer1エコシステムやトークン発行体と直接連携することで、安全なオンチェーン決済と透明な価格発見（プライスディスカバリー）を実現し、トークンの本来の供給構造を維持したまま、ロックされたアロケーションを活発な市場へと転換します。

https://www.secondswap.io/

https://x.com/secondswap_io

STARTALE

Startale Group は、「世界をオンチェーン化することで次の文明基盤を創る」ことをミッションに掲げ、オンチェーン時代のインフラを構築するグローバル企業です。

私たちは、ソニーグループ株式会社とブロックチェーン Soneium を共同開発するとともに、SBIホールディングスとの連携のもと、トークン化証券の常時取引を実現するプラットフォーム「Strium」の開発を進めています。

さらに、独自のステーブルコイン JPYSC および USDSC を通じてオンチェーン金融インフラを提供するほか、資産管理、コミュニティ、オンチェーンアプリをシームレスにつなぐスーパーアプリ「Startale App」を展開しています。

https://startale.com/en

https://x.com/StartaleGroup

AAC

AAC Holdings は、日本およびアジアの機関投資家・ファミリーオフィスの資本と、湾岸協力会議（GCC）地域の高成長経済を結ぶ、初の専用ストラクチャルブリッジを構築した日本拠点のプレミアム機関投資持株会社です。

AAC は、機関投資家、ファミリーオフィス、企業向けに高度なクロスボーダー投資ソリューションを提供しており、特にプレミアム・オフプラン不動産（商業施設・ホスピタリティ開発を含み、初日からの運営管理をサポート）と、独自の MIRAI-X プラットフォームを活用したリアルワールドアセット（RWA）のトークナイゼーションを中核領域としています。

https://www.aacholdings.co.jp/

https://www.linkedin.com/company/assets-advisors-capital/

ENVO

Envoは、暗号化ソーシャルネットワーキングの未来を変革するために設計された革新的なワンストップWeb3ソーシャルプラットフォームです。プライバシー保護、コミュニティトラフィックの集約、大規模な暗号化オンライン会議、多機能暗号化レッドエンベロープといった独自の強みを活かし、Envoはユーザーに、より安全で楽しく、より自由なソーシャル体験を提供することに尽力しています。継続的な技術革新と豊富な製品機能により、EnvoはWeb2ユーザーのスムーズな移行に万全の準備を整え、Web3ユーザーにかつてない価値をもたらします。

https://www.envo.social/

https://x.com/Envo_Official

HashPort

「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダー。

2025年4月から10月にかけて開催された大阪・関西万博において「EXPO2025デジタルウォレット」を開発・運営し、パビリオン訪問の記念スタンプやリワード特典の配布に活用された。万博期間中に累計約100万ダウンロードを達成、590万件以上の取引を処理した実績を有する。

リニューアル後の「HashPort Wallet」は、Aptos、Ethereum、Polygon、Baseなど複数のブロックチェーンに対応するとともに、外部のDappsへの接続も可能としている。

https://hashport.io/

https://x.com/hashport_io

Aptos

Aptosは、高性能なプルーフ・オブ・ステーク方式のレイヤー1ブロックチェーンです。Aptosの先進的な技術、拡張性の高い基盤、そして利用者を守るための仕組みは、他に類を見ない高い処理性能と低遅延を実現し、数十億人規模の利用にも対応できる次世代の金融システムを支えるために設計されています。

https://aptosnetwork.com/

https://x.com/Aptos

BINANCE JAPAN

Binance Japanは、世界最大規模の暗号資産取引所「Binance」の日本法人です。Binanceは世界3億人以上のユーザーを抱え、24時間取引量約154億ドル・流動性シェア50%以上を誇るグローバル最大級の暗号資産エコシステムです。現在21カ国でライセンスを取得し、取引・運用・決済など多岐にわたるブロックチェーンサービスを展開しています。 日本法人は、関東財務局長（暗号資産交換業者 第00031号）に登録済みの正規事業者として、2023年8月より国内サービスを開始。国内No.1*の取扱銘柄数および国内最多のEarnサービス対応銘柄数（28銘柄）を誇り、バイナンスグローバルと流動性を共有することで日本国内で円決済が可能な安定した取引環境を提供しています。 主なサービスは、暗号資産の現物取引（販売所・取引所）、Simple Earnをはじめとする運用サービス、自動積立など。2025年10月にはPayPay社との資本業務提携契約を締結し、Binance とPayPayの連携によるシナジー拡大など、日本のデジタル資産市場のさらなる発展に向けた取り組みを積極的に推進しています。

https://www.binance.com/ja

https://x.com/_BinanceJapan

eole Inc.

株式会社イオレ（eole inc.）は、AIインフラと暗号資産金融の融合を推進するテクノロジーカンパニーです。GPUサーバーを軸としたAIデータセンター事業を展開するとともに、クリプトトレジャリー管理・レンディング・プログラマブル金融を一体化した次世代金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank」の実現に向け、AI時代の新たな経済インフラの構築を推進しています。

https://www.eole.co.jp/

https://x.com/eole_JP

UPBOND

UPBONDは、AI×ブロックチェーン技術で大手企業とユースケースを共創するテクノロジーカンパニーです。50万人以上に利用されるプロダクトを軸に、Travel（APAホテル等）・Fintech領域での実装実績を持ち、個人が情報資産・金融資産を自ら所有・活用できる社会の実現を目指します。

https://en.upbond.io/





Platinum協賛

Bitcoin.com

Bitcoin.comは、ビットコインと暗号通貨に特化したニュースと情報のオンラインソースです。このサイトは、ビットコイン市場の動向、ブロックチェーン技術の発展、さまざまな暗号通貨の分析とレビューを提供しています。読者は、業界の最新ニュース、専門家の洞察、および暗号通貨関連のイベントや法規制に関する情報をこのプラットフォームから得ることができます。

https://news.bitcoin.com/

https://x.com/bitcoincom



TRON

TRON（トロン）は、2017年9月にジャスティン・サン（Justin Sun）によって創設され、2018年5月のメインネット公開以降、急速な成長を遂げてきました。現在、TRONはUSD Tether（USDT）ステーブルコインの流通において世界最大級のブロックチェーンネットワークの一つであり、オンチェーン供給量は854億ドル以上に達しています。TRONSCANのデータによると、2026年1月時点でTRONネットワークの総アカウント数は3億6,800万以上、累計トランザクション数は138億件以上、総ロック価値（TVL）は220億ドル以上を記録しています。

https://trondao.org/

https://x.com/TronDao_JPN

NETSTARS

ネットスターズ（NETSTARS）は、QRコード決済を中心としたキャッシュレス決済プラットフォーム「StarPay」を提供する日本のフィンテック企業です。複数の決済手段を一元化し、店舗の業務効率化とデジタルトランスフォーメーションを支援しています。国内外でのキャッシュレス普及を推進し、企業と消費者をつなぐ次世代決済インフラを構築しています。

https://www.netstars.co.jp/

https://x.com/Kouhou_NSS

JPYR

JPYR（ジェーピーワイアール）は、日本円 (JPY) と 1:1 の割合で価値が連動するステーブルコインプロジェクトです。JPYR トークンは日本円の価値を保持するよう設計されており、Ethereum ブロックチェーン上で発行され、価格の安定性と透明性を重視しています。JPYR はクロスボーダー送金やデジタル決済、分散型金融（DeFi）領域での利便性向上を目指し、日本円の信頼性を活かしながらグローバルな経済活動に対応します。また多くのウォレットやエコシステムと連携し、日常利用や国際取引シーンでの実用性を高めています。

https://jpyr.org/

https://x.com/JPYR_official

Even Realities

Even Realitiesは、「テクノロジーは人の生活を邪魔せず、日常をより良くするものであるべき」という考えのもとに成り立っています。私たちは、デジタルの知能を現実世界に自然に溶け込ませ、便利で使いやすく、心地よく暮らせる体験を提供することに注力しています。

https://www.evenrealities.com/

https://x.com/evenrealities

tangem

Tangemは、洗練されたカード型およびリング型デザインを採用した、スイス製の暗号資産ウォレットです。

最高水準のユーザー体験を追求して設計されたTangemアプリを通じて、暗号資産の購入、保管、運用、決済をすべてご自身で管理できます。

シードフレーズ不要、バッテリー不要、ケーブル不要。

カードをスマートフォンにタップするだけで、すぐにご利用いただけます。

25年間の長期利用を想定して設計されており、シンプルかつ安全なセルフカストディを実現します。

https://tangem.com/en/

https://x.com/Tangem

JAPAN OPEN CHAIN

日本ブロックチェーン基盤株式会社は、信頼ある日本企業が日本法に準拠して共同運営するエンタープライズ向けパブリックブロックチェーン「Japan Open Chain」のコンソーシアムを運営・管理しています。

ガバナンス設計と法令遵守を重視した基盤整備を通じて、金融機関をはじめとする企業や自治体によるステーブルコインやトークン活用など、次世代金融インフラの社会実装を推進しています。

https://www.japanopenchain.org/

https://x.com/JapanOpenChain

The Best Event

The Best Event は、Web3 がリアルに息づくグローバルイベントシリーズです。

世界各地の象徴的な会場を舞台に、カルチャー、テクノロジー、音楽、そしてコミュニティを融合させています。

私たちは、大胆なクリエイター、トップブランド、そして未来を形づくるビジョナリーたちを集結させ、忘れられないエネルギッシュな体験を創り出しています。

https://www.thebestevent.com(https://www.thebestevent.com)

https://x.com/_thebestevent(https://x.com/_thebestevent)

MACNICA

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。

https://www.macnica.co.jp/

https://x.com/macnica_inc

Gold 協賛

Iagon

https://iagon.com/

https://x.com/IagonOfficial

vector

https://vectorinc.co.jp/

https://x.com/_vectorofficial

BTCC VENTURES

https://www.btcc.com/ventures

https://x.com/BTCCVentures

HORIZONS GLOBAL

https://www.horizonsglobal.io/

https://www.linkedin.com/company/horizons-global/?originalSubdomain=ky

UPAY

https://upay.best/

https://x.com/UPayOfficial_EN

Gold Dollar

https://www.usdkg.com/

https://x.com/USDKG_Official

ASTERIUM

https://asterium.uz/en

https://x.com/Asterium_news

Midas Labs

https://goldzip.info/

https://x.com/goldzipxgz

midnight

https://midnight.network/

https://x.com/MidnightNtwrk

METATECH

https://www.metatechjp.com/

Silver 協賛

bossjob

https://bossjob.jp/ja

https://x.com/bossjobjp

FINX JCrypto

https://finx-jcrypto.co.jp/

https://x.com/CoinEstateJP

hashlock

https://hashlock.com/

https://x.com/Hashlock_

DORA FACTORY

https://opinionated.us/

https://x.com/DoraFactory

TEVAU

https://tevau.io/

https://x.com/Tevau_Official

JUREN

https://ju-ren.jp/

https://x.com/juren_battery

江戸和装工房雅

https://hefumiyabi.com/ja

UMINERS

https://uminers.com/

https://x.com/uminersofficial

AVATAR48

https://avatar48.ai/en

https://x.com/aya_avatar48

Solvea (VOC AI）

https://solvea.voc.ai/jp

https://x.com/SolveaCX



チケットのご案内

TEAMZ Summit 2026 のチケットは現在販売中です。

まだチケットをご購入されていない方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

チケット購入はこちら :

https://tickets.teamz.co.jp/