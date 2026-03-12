HuaweiのYang Chaobin氏、5G-AとU6GHzによるより良いインテリジェントな世界の構築について語る

バルセロナ、スペイン、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- Telecom Review Groupによるニュースレポート：





AIがかつてないスピードで産業や消費者体験を再構築する中、モバイルAI時代はネットワークに対して新たな変革的要求を課しており、5G-Aは世代間のギャップを埋め、インテリジェントな接続性の価値を最大限に引き出すために不可欠となっています。MWC Barcelona 2026において、HuaweiのICT事業グループCEOであるYang Chaobin氏は、AIアプリケーションをサポートするための5G-Aや新しい周波数帯の展開から、十分なサービスを受けられていないコミュニティでのアクセス拡大まで、あらゆる人がAIの「高速トラック」にアクセスできるようにするための取り組みを強化するようICT業界に呼びかけました。

モバイルAI時代における新たなネットワーク需要

Yang氏はまず、過去2年間で世界の1日のトークン使用量が約300倍に急増したと前置きしました。これを念頭に置いて、Yang氏は次のように述べました。

「インテリジェントな時代が急速に近づいています。新たなAIアプリケーションが続々と登場している今こそ、業界が一丸となって5G-Aの潜在能力を最大限に引き出すときです。私たちはU6 GHzのような新しい周波数資源を効率的に活用し、6Gへの進化への道を切り拓きながら、業界に新たな価値を創造しなければなりません。」と述べました。

これを実現するために、Yang氏は、ネットワークがダウンリンク中心から脱却し、AI向けのデバイスとクラウド間のマルチモーダルなデータ交換に対応するために、アップリンクとダウンリンクの両方で、超高帯域幅を提供しなければならないと説明しました。同氏は、リアルタイムのAIコラボレーションとインテリジェントな意思決定をサポートするために、ネットワークは安全で信頼性が高く、超低遅延の接続を提供する必要があると付け加えました。

5G-Aによる世代間ギャップの橋渡しと世界的な不均衡への対処

AIの急速な進化は、モバイル通信の世代移行期におけるネットワーク能力の格差を大幅に縮めています。Yang氏は、5G-Aが世代間の橋渡し的な役割を果たすだけでなく、絶えず変化する市場のニーズに合わせてその強化された機能を調整するものであると強調しました。

6Gへの道を切り拓くというHuaweiのコミットメントは、6Gの定義、ユースケース、および候補技術に関するコンセンサス形成に向けた取り組みに反映されています。6Gの標準化は2029年に予定されており、今後5年間はモバイルAIサービス開発にとって極めて重要となります。この「黄金期」は、5G-Aによって推進され、その技術的利点がフルに活用されることになります。

6Gの展開を実現するために必要な焦点について、Yang氏は次のように強調しました。「AIは待ってくれません。したがって、私たちの業界の中心的な課題は、急速に発展するこれらの需要を満たすために、5G-Aネットワークをどのように活用するかを見極めることです。」同氏は、この中心的な課題には、RedCapやパッシブIoTのような新しいIoT技術とともに、下り10Gbpsおよび上り1Gbps（現在の上り4Gレベルとの比較）を提供することが含まれる一方、ネットワーク投資家への公正なリターン確保について新たな問いを投げかけていると付け加えました。

「今後数年間、私たちは協力しなければなりません。これこそが、急増するAI需要に応える方法です。技術の最前線を探索する一方で、私たちは世界的な発展の不均衡という現実にも向き合わなければなりません」とYang氏は指摘しました。

同氏は、3億人がいまだにモバイル通信を全く利用できておらず、AIの加速に伴い、このデジタル・デバイドがさらに拡大するリスクがあると説明しました。その解消には、多様な周波数ポートフォリオと費用対効果の高いソリューション設計を通じた継続的なイノベーションが必要です。80カ国以上で展開されているHuaweiの革新的な全シナリオ対応「RuralStar」は、すでに1億7,000万人に接続を提供しており、ケニアの「DigiTruck」教室を通じたデジタル教育、バングラデシュの村レベルの金融サービス、およびアルゼンチンの遠隔医療を可能にしています。

U6GHz周波数による5G-A対応ソリューションの実現

5G-Aは世界300以上の都市で展開されており、次の飛躍への準備が整っています。多くの地域でCバンド資源が不足する中、U6GHz帯はより大きなネットワーク容量を解放する鍵として浮上しています。WRCでの議論を経て、今や将来のモバイル通信の主流周波数帯として認識されており、すでに成熟した5G-Aデバイスチップや業界インフラによってサポートされています。

「インテリジェントな時代は加速しています。今後5年間、私たちは5G-Aの大規模な商用化を通じてAIサービスの需要を満たすために協力しなければなりません」とYang氏は締めくくりました。

