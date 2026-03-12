塗るだけで泡立つ。メイクや毛穴汚れを浮かせて落とす新発想クレンジング「ルリーク バブクレイ クレンジング」発売

株式会社ウイルエー

株式会社ウイルエー（本社：大阪府）は、スキンケアブランド「LUREAQU（ルリーク）」より、新商品 「ルリーク バブクレイ クレンジング」 を2026年3月17日（火）に発売いたします。

本製品は、肌に塗布するだけで自然に泡が生まれる自己発泡処方を採用したクレンジングジェル。

クレイと炭の吸着力と、微細な泡がメイクや皮脂汚れをやさしく浮かせて洗い流す摩擦レスの新感覚クレンジングです。

開発背景

ルリーク バブクレイ クレンジング

近年のメイクは

「薄付きなのに落ちにくい」「毛穴レス仕上げ」

など、密着力の高い設計が主流となっています。

その一方で、クレンジングはマイルド傾向でメイク汚れや皮脂が毛穴に残りやすいという悩みも増えています。

ルリークでは、スキンケアの第一歩であるクレンジングに着目。

美容成分を与えるケアの前に、「正しく落とすケア」を大切にする発想から本製品を開発しました。

摩擦を抑えた、塗るだけで泡立つ「自己発泡処方」

一般的なクレンジングでは、メイクを落とすために強くなじませてしまうことがあり、肌への摩擦が負担となることがあります。

本製品は、肌に塗布すると空気や体温に反応して自然に泡が発生する自己発泡処方を採用。

泡立てる必要がなく、ジェルを塗布して少し待つだけで微細な泡が発生。クレンジング時の摩擦を抑えたケアが可能です。

STEP1 クレイと炭の吸着力で汚れをキャッチ

塗布直後はグレーのジェル状のテクスチャー数秒で微細な泡に変化

カオリン、タナクラクレイ、ホノライト、モロッコ溶岩クレイ、海シルトなど、性質や粒子サイズの異なる5種類のクレイ（５D バランスクレイ）に加え、備長炭由来の炭成分を配合。クレイと炭の吸着力により、毛穴まわりの皮脂汚れや古い角質などをキャッチし、すっきりとした洗い上がりへ導きます。

クレイ特有のつっぱり感を抑えた設計で、毎日のクレンジングとして取り入れやすい使用感を目指しました。

STEP2 泡で浮かせて洗い流す

－の電荷を帯びたクレイが、皮脂やメイクが酸化し＋の電荷を帯びた汚れを吸着

自己発泡により生まれた泡が膨張するように広がり、汚れ吸着成分がキャッチした汚れを必要な潤いは残したまま浮かせて包み込みます。

泡立て不要で、やさしくなじませながら最後に洗い流すだけの簡単クレンジングです。

植物由来整肌成分を配合

イラストはイメージです

カキタンニン、チャ葉エキス、サピンヅストリホリアツス果実エキス、グルコノラクトンなどの植物由来整肌成分を配合。

肌をすこやかに整えながら、毎日のクレンジングをサポートします。

左から「カキタンニン」「チャ葉エキス」「サピンヅストリホリアツス果実エキス」「グルコノラクトン」

使用方法

保管について

温度などの影響で泡立つ恐れがあるため、浴室ではなく洗面所や脱衣所など湿気の少ない場所で保管してください。

主成分

カオリン、ホノライト、モロッコ溶岩クレイ、タナクラクレイ、海シルト、グルコノラクトン、炭、カキタンニン、チャ葉エキス、サピンヅストリホリアツス果実エキス 他

フリー成分

パラベン、エタノール、鉱物油、石油系界面活性剤、合成着色料、合成香料、動物性由来原料

概要

商品名：ルリーク バブクレイ クレンジング

内容量：120g

価格：4,620円（税込）

発売日：2026年3月17日

発売元：株式会社ウイルエー（大阪市西区阿波座1-13-13）

公式サイト：https://will-a.co.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/lureaqu.official/