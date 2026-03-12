【FOOD展2026】出展申込受付開始！　5展横断で食品産業の課題を網羅する国内最大級の複合展示会　※早期申込特典あり

アテックス株式会社

2026年11月11日（水）～13日（金）の3日間、東京ビッグサイト東ホールにて、食品産業を網羅する複合展示会『FOOD展2026』を開催いたします。深刻化する人手不足や原材料高騰への対策、さらに「DX」や「COLDTECH」といった最先端ソリューションの展示を通じ、食品業界の持続可能な未来を創出します。

公式WEBサイト :https://www.food-exhibition.info/本展示会のポイント なぜ今、FOOD展なのか

１.貴重な秋開催、5つの専門領域が連動する「食」のトータルプラットフォーム

本展は、それぞれの分野で高い専門性を持つ5つの展示会で構成されています。

●フードシステムソリューション (給食・大量調理展)

>>> 学校・病院等の給食・大量調理現場における効率化・活発化の推進

●フードセーフティジャパン (食品安全・衛生対策展)

>>> 高度化する食品安全・衛生対策の最前線

●フードファクトリー (食品工場改善展)

>>> 食品工場のエンジニアリング、自動化、エネルギー改善

●フードディストリビューション (食品物流改善展)

>>> 食品物流の最適化と鮮度維持技術の提案

●惣菜・デリカJAPAN (惣菜・中食産業展)

>>> 需要が拡大する中食・惣菜製造の高度化を支援

資料のご請求はこちら :https://www.food-exhibition.info/

２.食品産業全体のトレンドである「DX」「COLD TECH」を5展横断企画としてピックアップ

昨今、最重要課題となっている「デジタルシフト」と「高度な温度管理（冷凍・冷却）」をピックアップテーマに5展横断企画として設置。関連セミナーや企画展示を通じて、課題解決を求める意欲的な来場者（現場担当者+意思決定層）との質の高いマッチングを創出します。

《5展横断企画出展者限定》

本企画分野の出展者限定で、プレゼンテーション枠(30分)を先着で無償提供予定。

３.営業のDXを加速する「訪問者データ提供サービス」(無料)

出展者には、事務局で構築した「訪問者データ読み取りアカウント」のシステムを無料活用いただけます。二次元コードを活用することで、誰が、いつ、自社のどの製品に興味を持ったかを即座にデータ化し、成約率の最大化を支援します。

【2026年限定】早期申込企業への特典

早期申込の特典として、展示効果をより一層高めるためのべネフィットをご用意いたしました。下記のいずれかをお選びいただき、事務局までご連絡ください。

《特典内容》

１.WEBバナー広告の無料掲載

公式WEBサイトにて、バナー(リンク設定可)枠を無償提供。製品情報などを掲載できます。

２.会場マップ広告の無料掲載

展示会場で来場者がまず手に取る会場マップに、貴社のロゴ・バナーを無料で掲載します。

〇早期申込締切：2026年3月31日(火)まで ※先着順。通常\110,000(税込)

展示会概要

〇名 称：FOOD展2026（総称）

〇会 期：2026年11月11日(水)～13日(金) 10：00～17：00

〇会 場：東京ビッグサイト 東ホール

〇構 成：フードシステムソリューション -給食・大量調理展-

フードセーフティジャパン -食品安全・衛生対策展-

フードファクトリー -食品工場改善展-

フードディストリビューション -食品物流改善展-

惣菜・デリカJAPAN -惣菜・中食産業展-

本件に関するお問い合わせ先

FOOD展事務局

担当：穂積

TEL：03-3503-7661 FAX：03-3503-7620

E-Mail：office@food-exhibition.info