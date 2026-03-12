今、本当に検討すべき制度とは？「2026年度 中小企業向け補助金・助成金のトレンドと活用術」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金子寿一）と共催で、2026年3月24日（火）より「2026年度 中小企業向け補助金・助成金のトレンドと活用術」セミナーを開催いたします。 本セミナーは、「どの補助金が自社に最適か分からない」という経営者の皆様のお声にお応えし、2026年度の膨大な支援策の中から「今、本当に検討すべき制度」を30分に凝縮して解説いたします。最大50億円規模の大型成長投資から、カタログから選ぶだけの省力化投資、そして名称変更で注目される「デジタル化・AI導入補助金」まで、主要カテゴリーを厳選。採択事例を交えた具体的な活用イメージを提示し、補助金をどのように経営戦略に組み込み、強固な成長基盤を築くための判断指針をお伝えします。

2026年度 中小企業向け補助金・助成金のトレンドと活用術詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260324?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：2026年度 中小企業向け補助金・助成金のトレンドと活用術

■開催日（期間）：2026年3月24日（火）11時30分 ～ 2026年3月30日（月）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.補助金・助成金の基礎と全体像

2.成長投資を後押しする大型補助金の活用ポイント

3.「省力化」と「革新的製品・サービス」への投資

4.「AI導入・DX化」と「事業承継」をテーマとする補助金

5.その他様々な補助金の紹介

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260324?k3ad=prt申込期限：2026年3月23日（月）17時00分まで講師情報若狹 清史（わかさ きよし）辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社 取締役筆頭、辻・本郷 税理士法人 顧問／地域科学専門士若狹 清史（わかさ きよし）

米国州海外議員事務所にて、政治経済を現場で従事後、公的政策シンクタンクの主席研究員として、まちづくり施策、公的機関への政策立案等に携わる。戦略コンサルタントとして、また「現場目線」と「意思決定目線」の懸け橋役として、自治体 や大企業、中小企業の経営者や金融機関向けに戦略経営の指導を行う。 地域活性、まちづくり・開発、事業再生、販路拡大、補助金・交付金活用、事業承継、審査員、セミナー講師、ラジオ出演だけでなく、国・自治体の審議員・検討委員、専門家等幅広く活動中。著書に『創業補助金( 受かる!補助金・助成金シリーズ) 』(東峰出版)等。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/