『川崎駅直結の商業施設「川崎アゼリア」が3月13日からおトクなキャンペーンやイベント、セールなど内容盛りだくさんのazalea SPRINGを開催！』

川崎アゼリア株式会社

JR川崎駅と京急線 京急川崎駅直結、日本最大級の地下商業施設、川崎アゼリア（運営・管理：川崎アゼリア株式会社、本社：神奈川県川崎市川崎区、代表取締役社長：浅岡浩）では、2026年3月13日（金）～2026年4月5日（日）までの期間、「azalea SPRING」を開催いたします。

期間中、様々なイベントやキャンペーンを実施いたします。是非この春、川崎アゼリアへご来館いただき、azalea SPRINGをお楽しみください。

＜azalea SPRING実施概要＞

１.削って、笑って、スクラッチ！！

２.SPRING FESTA

３.アゼリアデジタルお買物券

４.アゼリアPLUSマネーウィーク

５.5ショッピングDAY

６.アゼリアPLUSカードポイント2倍DAY

★新店舗情報★

各イベントやキャンペーンのご案内

１.削って、笑って、スクラッチ！！

開催期間：3月13日（金）～無くなり次第終了（※予定数に達した店舗から配布終了いたします。）

3月13日（金）より、アゼリア各店で1,000円（税込）以上お買い上げされた方にスクラッチカードを1枚進呈いたします。１会計につき１枚の進呈となります。スクラッチを削って＜お買物券＞が当たると、対象店舗でご利用いただけます。さらに、ハズレ券を5枚集めると、アゼリアPLUSポイント100ptプレゼントいたします。

お得をゲットできるこの機会にアゼリアでのお買物やご飲食をお楽しみください！

【＜お買物券＞の有効期間】2026年3月13日（金）～2026年5月31日（日）

【アゼリアPLUSポイント付与期間】2026年3月13日（金）～2026年4月19日（日）

※アゼリアPLUSポイントの付与はインフォメーションで実施します。【営業時間：10:00～21:00】

※お買物券の利用対象外店舗や利用方法/注意事項はスクラッチカード裏面に記載しております。よくお読みの上、ご利用ください。

２.SPRING FESTA

開催期間：3月13日（金）～4月5日（日）

期間中、対象店舗にて、お得にお買い物ができるSPRING FESTAを開催いたします。詳細情報は館内ポスターや店頭POP、アゼリアHPにて掲載いたします。

※数量に限りがある商品がございます。品切れの場合はご容赦ください。

※内容・価格は予告なく変更になる場合がございます。

３.アゼリアデジタルお買物券

アゼリア館内でご利用いただけるデジタルお買物券を2,000セット限定で販売いたします。3,000円で3,600円分のお買物ができ、1円単位でご利用できます！

ご購入はお一人様2セットまで、抽選によるご購入とさせていただきます。ご購入方法はクレジットカード決済となります。

＜お申込み・ご購入について＞

１.抽選申し込みフォームにてお申し込み

【抽選申し込み期間：3月13日（金）10:00頃～3月22日（日）】

抽選フォームはアゼリアHPからアクセスしてください。

２.抽選の当選発表は、3月25日（水）12:00以降順次発表予定です。

※当選結果はメールにて送付させていただきます。

※当選メールが届かない場合は落選となります。

３.当選後、専用WEBサイトにてデジタルお買物券をご購入・ご利用いただけます。

【ご購入・ご利用期間：3月25日（水）12:00頃～5月31日（日）】

※対象外店舗もございます。

※抽選お申し込み期間、ご購入・ご利用期間は予告なく変更になる場合がございます。

※ご利用に関する注意点についてはアゼリアHPをご確認ください。

４.アゼリアPLUSマネーウィーク

3月開催期間

第1弾 3月13日（金）～3月18日（水）／当選発表：3月19日（木）13:00頃

第2弾 3月20日（金・祝）～3月22日（日）／ポイント付与日：3月23日（月）13:00頃

「アゼリアPLUSカード」をお持ちの方に、さらにおトクになるアゼリアPLUSマネーウィークを開催いたします。

第1弾期間中、アゼリアPLUSカードに総額10,000円以上チャージされた方の中から抽選で200名様にアゼリアPLUSポイントが1,000ポイント当たります。

また、第2弾期間中、アゼリアPLUSマネー（※1）をご利用された方に5倍のアゼリアPLUSポイントをプレゼントいたします。

※1：アゼリアPLUSマネー：アゼリアPLUSカードに現金をチャージしてお支払いできます。

【アゼリアPLUSカードについて】

●お買物でポイントが貯まる！（お買い上げ当日にポイント付与可能）

●チャージで使える！

●ポイントをマネーに交換！

お得が盛りだくさんのアゼリアPLUSカードです。是非この機会にご入会をお待ちしております。アゼリアPLUSカードの新規入会はアゼリアカードカウンターにて承ります。

（アゼリアPLUSカード・インフォメーションカウンター受付時間：10：00～21：00）

５.5ショッピングDAY

開催期間：3月15日（日）、4月5日（日）

アゼリアでのお買い物が便利でおトクになる「アゼリアPLUSカード」をお持ちの方に、期間中、DELICHIKA（デリチカ）ゾーンにある食物販テナント「旬菜百華※1」や「惣菜馳走※2」「そうてつローゼン」「崎陽軒」「こだわりや」でのお買い物で、アゼリアPLUSポイントを5倍でプレゼントいたします。対象店舗はPOPが掲示されておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

※1「旬菜百華」：TAKAGI FOODS、魚喜、モナポルト

※2「惣菜馳走」：とんかつ和幸、焼魚専門店 二代目 魚日出、紅燈籠、おつけもの 慶 kei、あおばだんご本舗、バラエティーフーディー VARIETY FOODIE、ハマケイ、BullPulu、はなまるダイニングセレクト、からあげ とり多津、ファーマーズテーブル マザーデリ、浪花 古市庵、SOLAH SPICES Deli

６.アゼリアPLUSカードポイント2倍DAY

開催期間：3月27日（金）～3月29日（日）

アゼリアPLUSカードポイントが通常の2倍付与されるポイントアップキャンペーンを開催いたします。

現金やクレジットカード支払いのお客様は通常200円で1ポイントが2ポイントに！

アゼリアPLUSマネー支払いのお客様は通常200円で2ポイントが4ポイントに！

★★新店舗情報★★

この春、2店舗がオープンいたしました。

≪2/20（金） NEW OPEN≫

QB PREMIUM

QB HOUSE スタッフの中から選び抜かれたヘアカットのスペシャリストが担当いたします。

アプリ「QB Passport」から現在の待ち時間の確認や日時指定の予約が可能で、混雑や待ち時間を避けて利用可能です。

≪3/4（水） NEW OPEN≫

バラエティーフーディー VARIETY FOODIE

2週間ごとに新しく入れ替わる期間限定スイーツショップです。バラエティに富んだおいしいスイーツを販売！

アゼリアではご来館いただく皆様にお楽しみいただけるようなイベントやキャンペーンなど企画してまいります。是非、アゼリアにお立ち寄りください。

・施設名：川崎アゼリア

・所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地2

・営業時間：物販・サービス ／10：00～21：00

飲食店（グルメッセ）／11：00～23：00（一部店舗 22：30）

※店舗により営業時間が異なり、一部店舗は早朝営業、時間延長、時間短縮しております。

※各店舗の営業時間は店頭のご案内またはアゼリアHPをご覧ください。

・URL： https://www.azalea.co.jp/