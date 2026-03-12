【Cath Kidston】3月28日（土）にグランドオープンする大井町駅直結、大井町トラックスに新店舗オープン！限定品やノベルティなどプレゼント！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） は、英国発のライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）の新店舗を3月28日（土）にグランドオープンする大井町駅直結の複合施設大井町トラックスにオープンいたします。

「Cath Kidston 大井町トラックス店」は旗艦店である表参道店も手掛けたブランドデザインプロデュースを強みとするジョージクリエイティブカンパニーが設計。

"英国で生まれた豊富な手描きのアートの中からお気に入りに出会える楽しさや、友達や親子、ペットとのリンクコーデも叶う、Cath Kidstonの魅力がギュッと詰まったライフスタイルショップ"をテーマにデザイン。好きな場所や好きなスタイルで思い思いに楽しむお客様が集うOIMACHI TRACKSで、Cath Kidstonらしい楽しさやブランドの魅力であり唯一無二の豊富なアートに出会える、お買い物が楽しい空間に仕上げました。

Cath Kidstonのアートは、英国のクリエイティブチームが楽しみながらハンドドローイングで製作しており、日々溢れるように沢山のアートが生まれています。そのいきいきとしたアートが商品に落とし込まれることで、Cath Kidstonらしいアイテムが誕生します。そのワクワクが感じられる、アートが水彩で描かれる様子や、アートが持つ物語に触れることができるディスプレイを取り入れた、一つ一つの品物を大切に届ける空間です。約800種類ものアイテムを展開するライフスタイルショップとして、キッズアイテムとドッグアイテムも取扱い、家族や友人とのお揃いやリンクコーデ選びなど、ゆっくりとお買い物を楽しめる店舗です。ピック＆ミックススペースでは、豊富なアイテムの中からじっくりお品物を選んでいただけます。

オープンを記念し、大井町トラックス店限定アイテムを4種類展開。トートバッグ、タオルハンカチ、ニットバッグブランドKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）とのコラボレーションアイテムを2種、大井町トラックス店限定で販売いたします。

また、お買い上げ金額に応じて各店限定デザインのノベルティもご用意。ノベルティでしか手に入らないオリジナルバッグチャームのプレゼントや、15,000円（税込）以上お買い上げのお客様にはCath Kidstonオリジナルラッピングペーパーのミニブーケをプレゼント。

※混雑状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

オープン詳細

Cath Kidston 大井町トラックス店

2026年3月28日（土）オープン

所在地：東京都品川区広町二丁目1番17号 OIMACHI TRACKS 2F

営業時間：10:00 - 20:00

※オープン日は11:00営業開始

店頭でしか買えない限定アイテム発売！大人気ブランドとのコラボアイテムも！

１.Cath Kidston × KNT365

新店舗オープンを記念した数量限定の、大人気ニットバッグブランドKNT365とのコラボレーションアイテム。優しい印象の淡いサックスカラーは、Cath Kidston × KNT365では初登場のカラーです。大井町トラックス店限定デザインのニットバッグ2種類は、小ぶりながらもたくさん入る人気のCo-Knittyと、Cath Kidstonのためだけに作成されたリボンがついたKnitty。

KNT365のバッグはリサイクルされたペットボトルの糸から、日本の自社工場を中心に国内で生産しています。たくさんの荷物を入れていただくことを想定してつくっているため、程よい伸縮性はありますが伸びきって元に戻らなくなることはほとんどありません。汚れたり、たくさん使ったあとはおうちでお洗濯していただくことで、綺麗に長くご使用頂けます。

KNT365：https://knt365.com/

・CK×KNT365 Co-Knitty Button Block Floral 5,500円（税込）Sax 【大井町トラックス店限定】

大井町トラックス店限定の新デザインは、Button Block Floralという、ハートのボタンやお花が散りばめられたノスタルジックな今シーズンのアートをアレンジ。片面はButton Block Floralの総柄、もう一方の面はお花とロゴのモチーフを大きく抜き出して配置しました。優しい印象の淡いサックスカラーは、Cath Kidston × KNT365コラボレーションで初登場のカラーです。手描きのアートをニットで表現した繊細さはKNT365ならでは。お財布やお弁当箱、水筒など小物を入れておくのにとても便利なコンパクトサイズのニットバッグで、ちょっとしたお出かけやお散歩にもぴったりの、見た目よりもたくさん入る優れものです。

・CK×KNT365 Knitty Button Block Floral 6,600円（税込）Sax 【大井町トラックス店限定】

ハートのボタンやお花が散りばめられたノスタルジックな今シーズンの新作アートButton Block Floralと手描きのギンガムチェックを組み合わせた春らしいデザインです。KNT365の定番とも言える、一番人気のニットバッグ「Knitty」をCath Kidstonだけの特別デザインにアレンジ。細い結びのリボン付きのKnittyはCath Kidstonの店舗限定デザインです。リボンは取り外し可能なので、結び方や結ぶ位置でお好みでアレンジを楽しんでいただけます。使わないときは付属のバンドで留めてコンパクトに持ち運びが可能。本体はとても軽く、ショルダー部分も柔らかいニット素材のため肩にやさしいバッグです。

２.大人気のトートバッグに大井町トラックス店限定柄が登場！

Cath Kidstonで大人気のトートバッグを店舗限定の柄で発売いたします。

まるでお庭でパーティをしているような、お花にガーランドが結ばれたお祝いムードたっぷりなアート、「Celebration Flowers」で大井町トラックス店限定アイテムを作成。

Cath Kidstonらしい手描きならではの温かみのあるフラワーモチーフに、お花や馬のモチーフのブリティッシュなガーランドが描かれています。ノベルティのスタンリーバッグチャームもお揃いの大井町トラックス店限定柄となって登場します。

・トートバッグ Celebration Flowers 4,950円（税込）【大井町トラックス店限定】

A4サイズがすっぽり入るデイリー使いに最適なコットントートバッグは、薄手のコットン素材で、定番で人気アイテムの一つ。マチなしのタイプですが程よく大きめサイズなのでデイリーにお使いいただけます。内側にはポケット付き。お揃いのノベルティのスタンリーチャームを付けるのもおすすめです。

３.ギフトにもおすすめ！人気のタオルハンカチに大井町トラックス店限定柄が登場！

プチギフトや自分へのご褒美として人気のタオルハンカチにも大井町トラックス店限定柄が登場。

コンパクトなサイズ感なのでバッグの中でもかさばらず、デイリーにお使いいただけます。各店でのみお買い上げいただける限定の柄をぜひお楽しみください。

・タオルハンカチ Celebration Flowers 990円（税込）【大井町トラックス店限定】

まるでガーデンパーティをしているような、お花にガーランドが結ばれた、お祝いムードたっぷりな「Celebration Flowers」というアートで、大井町トラックス店限定アイテムが登場。Cath Kidstonらしい手描きならではの温かみのあるフラワーモチーフに、お花や馬のモチーフのブリティッシュなガーランドが描かれています。コットン素材のハンカチは、Cath Kidstonの人気アイテムの一つ。日常のふとした瞬間に、Happyな気持ちにさせてくれるアイテムです。同じアートのトートバッグとお揃いにするのもおすすめです。

オープンを記念した2つのノベルティ！

１.Cath Kidstonオリジナルラッピングペーパーミニブーケプレゼント

オープンから2日間、3月28日（土）～29日（日）に15,000円（税込）以上お買い上げのお客様にCath Kidstonオリジナルラッピングペーパーを用いたミニブーケをプレゼント。

２.スタンリーバッグチャーム Celebration Flowers 大井町トラックス店限定

数量限定、15,000円（税込）以上お買い上げでプレゼント！

店舗オープンの時にしか手に入らないノベルティのスタンリーバッグチャーム。創業者であるキャス キッドソンの愛犬として数々のアートに登場するスタンリーは、長い歴史の中でたくさんの方に愛されてきた人気者です。大井町トラックス店では、限定アイテムと共通のアート「Celebration Flowers」で、お祝いムードたっぷりな姿になりました。

■店舗概要

Cath Kidston 大井町トラックス店

2026年3月28日（土）オープン

所在地：東京都品川区広町二丁目1番17号 OIMACHI TRACKS 2F

営業時間：10:00 - 20:00

※オープン日は11:00営業開始

株式会社ジョージクリエイティブカンパニー

ジョージクリエイティブカンパニーは、放送作家小山薫堂氏率いる、オレンジ・アンド・パートナーズのグループ会社であるデザインプロデュース集団。ブランドデザインプロデュースとアートデザインスタジオを主軸に、コンサルティングから、設計・デザイン、プロモーション企画、実施、ブランディングにおけるチームビルドなど幅広く行います。

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。