中谷機工、3月24日「千葉市企業立地セミナー」に登壇

中谷機工株式会社

中谷機工株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：中谷 憲正）はこのたび、2026年3月24日（火）に、東京都大手町で開催される「令和7年度 千葉市企業立地セミナー」にパネリストとして参加いたします。本セミナーは千葉市が主催する企業立地促進イベントであり、千葉市の魅力・立地支援策を発信する重要な場として位置づけられています。

■セミナー概要

- 名称：令和7年度 千葉市企業立地セミナー- 日時：2026年3月24日（火）13：30～16：00（受付開始13：00）- 会場：大手町プレイスホール＆カンファレンス2階ホールB（所在地：東京都千代田区大手町2-3-1）- 参加費：無料- 主催：千葉市（企業立地課）- 後援：千葉銀行／千葉興業銀行／京葉銀行／千葉信用金庫／商工中金千葉支店

プログラムでは、千葉市長による「仕事と暮らしの調和」をテーマにしたプレゼンテーションのほか、立地支援施策の紹介、そして企業によるパネルディスカッションが実施されます。セミナーの締めくくりには参加企業・自治体関係者間の名刺交換会も予定されています。

■ 中谷機工について

中谷機工株式会社は、グループ創業124年・設立77年の歴史を有する総合エンジニアリング企業です。大型設備・重量物およびハイテク機器の搬入据付工事とメンテナンス業務を主力事業として展開し、社会・電力インフラ分野を中心に着実な実績を重ねてまいりました。

搬入計画の立案から輸送・搬入・据付・保守メンテナンスに至るまでを自社一貫体制で対応できることが、同社最大の強みです。

その礎を支えるのが、「インフラワーカー(R)」と称する高度な技術者集団です。各種専門資格を有し、長年にわたり現場で培ってきた知識と技能のもと、大型かつ高難度の設備工事を安全かつ確実に完遂しています。

昨年新設した千葉幕張事業所を新たな事業拠点として、千葉をはじめとする関東圏の地域産業を支えるインフラ整備への貢献をさらに加速させてまいります。

インフラワーカー(R)が日々積み重ねる現場力こそが、社会・電力インフラの安全・安定を支える根幹であると確信しております。

今後も事業基盤の強化と地域との連携を通じて、持続可能な社会の実現と地域経済の発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

中谷機工株式会社

担当：松田（人事部 広報リクルーティング課）

TEL：06-6421-3010

Mail：saiyo@nakatani-kiko.co.jp