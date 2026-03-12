昭和生まれのロングセラー「アイラップ」発売50周年を記念し初期パッケージを復刻

岩谷マテリアル株式会社

岩谷マテリアル株式会社（本社：東京都中央区）は、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」の発売50周年を記念し、1976年の発売当初デザインを再現した復刻パッケージを2026年3月12日よりAmazonなどのWEB通販限定で発売いたします。

初期 復刻版デザイン(1976年～1978年)

1976年に誕生した「アイラップ」は、日本で初めて家庭向けに箱に入れて販売されたポリ袋です。昭和から続く三角形のパッケージと使いやすさにより長年多くの家庭で使用されています。

近年はSNSをきっかけに機能性や活用方法が広く共有され、テレビ・新聞・WEBニュースなど多くのメディアで紹介されるなど、ロングセラー商品として改めて注目を集めています。

現行デザイン(1978年～)

2018年に公式SNSの運用を開始すると、ユーザーによる調理方法や便利な使い方の投稿が広がり、商品の機能性が改めて注目されるようになりました。こうした情報発信をきっかけにブランド認知は全国へ広がり、2017年まで20年間ほぼ横ばいだった売上は、SNS開始前と比較して約450％まで拡大しています。

フォロワー数と商品売上数の推移

また日常生活だけでなく災害時にも活用できる点が評価され、近年はグッドデザイン賞、防災グッズ大賞、フェーズフリーアワードなどを受賞するなど、社会的な評価が高まっています。

能登半島地震の際に話題となった「アイラップ炊飯」アイラップに米と水を入れて湯せんするとご飯が炊ける

私たち岩谷マテリアルは、岩谷グループの理念でもある“世の中に必要なものこそ栄える”という思いを胸に、これからも良いモノを生み出してまいります。

【商品情報】

商品名：アイラップ 復刻版 売価：オープン価格 サイズ：横210＋マチ40×縦350mm

枚数：60枚 材質：ポリエチレン 耐熱／耐冷温度：120℃ ～ －30℃