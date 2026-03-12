「Apex Legends(TM)」大好評クリアファイル新商品が発売決定！スパローなど新レジェンド追加！2026年7月下旬発売。

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends(TM)」のクリアファイルの新商品を2026年7月下旬より順次販売することを発表いたします。

■販売について

予約開始 ：2026年3月12日(木)13:00~

発売時期 ：2026年7月下旬より順次発売予定

販売ページ：https://www.infolens.com/apexlegends-2603/

■商品情報

・Apex Legends レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 G

大人気ゲーム「Apex Legends」からレジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1の新商品が登場！レジェンズ達がA4サイズのクリアファイルに集結！3枚セットとなっており､3人のレジェンドたちがデザインされています｡各レジェンドのキーカラーを使用したシンプルなデザインとなっています｡

レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 G は、スパロー、バリスティック、コンジットのセットです。

発売日：2026年7月下旬発売予定

価 格：\1650（税込）

商品サイズ：W:220 H:310(mm)

・ Apex Legends レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 H

大人気ゲーム「Apex Legends」からレジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1の新商品が登場！レジェンズ達がA4サイズのクリアファイルに集結！3枚セットとなっており､3人のレジェンドたちがデザインされています｡各レジェンドのキーカラーを使用したシンプルなデザインとなっています｡

レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 H は、アッシュ、マッドマギー、カタリストのセットです。

発売日：2026年7月下旬発売予定

価 格：\1650（税込）

商品サイズ：W:220 H:310(mm)

・Apex Legends レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 I

大人気ゲーム「Apex Legends」からレジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1の新商品が登場！レジェンズ達がA4サイズのクリアファイルに集結！3枚セットとなっており､3人のレジェンドたちがデザインされています｡各レジェンドのキーカラーを使用したシンプルなデザインとなっています｡

レジェンズクリアファイル3枚セット Vol.1 I は、オルター、シア、ヴァンテージのセットです。

発売日：2026年7月下旬発売予定

価 格：\1650（税込）

商品サイズ：W:220 H:310(mm)

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C)2026 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.