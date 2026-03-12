【書く、綴じる、持ち運ぶ】をもっと気軽に使えるバインダー「Bindeii＜バインディ＞」にバイブルサイズが新登場！

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）は、システム手帳ブランド「Bindex by NOLTY」が展開する“書く・綴じる・持ち運ぶ”をもっと気軽に楽しめるバインダー「Bindeii＜バインディ＞」シリーズに、新サイズ「バイブルサイズ」を追加します。従来の「ミニ6サイズ」とあわせて全2サイズ・11アイテムの展開となり、用途に合わせて選べるラインアップが充実しました。「バイブルサイズ」は4月上旬より全国の文具店で販売を開始します。

■Bindeii＜バインディ＞について

“書く・綴じる・持ち運ぶ“がコンセプトの気軽に使えるバインダー。キルティングパターンの型押しがされているカバーは取り外しが可能で、外すと半透明のバインダーになります。軽量で扱いやすく、日常のサブバインダーとしてオフィスや外出先などさまざまな場面でお使いいただけます。システム手帳としても、シール帳としてもお使いいただける1冊です。

■商品特長

１.シールシートがそのまま収納できるサイズ

大きめのシール帳としてもお使いいただけるよう、横幅を広めに。クリアファイルと組み合わせればシールシートなどの収納も可能なサイズに調整しています。

２.取り外し可能で多彩なアレンジも楽しめる表紙カバー

カバーを外すと梨地のシンプルなバインダーに。さらに軽く・持ち運びがしやすくなります。バイブルサイズはグレージュ・ライラックなど春らしい５色展開です。バインディのシリーズとして初のブラックも登場。キルティング柄の表紙はシンプルデザインなので、お客様自身でアレンジも楽しめます！

３.システム手帳としても、シール帳としても使える

記入のしやすさと収納力、軽さのバランスが良い19mmリングを採用。リフィールだけでなく、厚みのあるシールなどを収納してもたっぷり使うことができます。

■商品一覧

＜バイブルサイズ＞

＜ミニ６サイズ＞

詳しい商品情報はこちらをご覧ください▶https://nolty.jp/bindeii/

▶Bindex by NOLTY

Bindexは、能率手帳のノウハウを基に1987年に誕生したシステム手帳のブランドです。時間と情報の二つの資源を最大限に生かすシステムを追求し、豊富なバインダーとリフィールのバリエーションを組合せることで、それぞれのスタイルや目的にあった最適な使い方を創り出すことができます。2013年、能率手帳は新ブランド「NOLTY〔ノルティ〕」へと生まれ変わり、「Bindex by NOLTY」となりました。

▶日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社化し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、教育書などの出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。