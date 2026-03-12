『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念コラボ開催！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、2026年3月13日（金）より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念コラボを開催いたします。
【『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ特設サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_01.html
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念コラボPV
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=O9Ve4lQEyH0 ]
■コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」を開催！
2026年3月13日（金）11:00より、コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」が配信開始！
イベントに参加してアバター用の装備「ルディの帽子」やコラボ記念壁紙などの豪華な報酬を獲得しよう！
夢見島にやってきたロイヤルアイルーのルディ、その目的は！？
【イベント報酬】
イベント報酬イメージ
壁紙サンプル
イベント報酬一覧
※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。
【開催期間】
2026年3月13日（金）11:00～2026年3月20日（金）11:00
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売開始記念特別ログインボーナスを配布！
2026年3月13日（金）（火）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売開始を記念した特別ログインボーナスを配布！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』をテーマにした壁紙などの報酬が獲得できます！
壁紙サンプル
ログインボーナス
【配布期間】
2026年3月13日（金）11:00～2026年4月3日（金）11:00
※2026年4月3日（金）11:00までに初回のログインをする必要があります。
※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できるアイテムのダウンロードコードを配布！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できる主人公のアクセサリー「ぽんぽんピアス」のダウンロードコードを配布！
ぽんぽんピアス
【配布期間】
2026年3月13日(金) 11:00～2026年6月1日(月) 11:00
※ダウンロードコード入力方法等の情報はコラボ特設サイトをご参照ください。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ特設サイト
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催！
2026年3月12日（木）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボの開催を記念したリポストキャンペーンを開催！
抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たります！
【キャンペーン概要】
「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で20名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。
【キャンペーン期間】
2026年3月12日（木）11:00～2026年4月3日（金）11:00
【キャンペーン特設サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_02.html
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の概要
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版
スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版
Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）
PlayStation(R)5パッケージ版
希望小売価格 8,990円（税込）
・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット
ロイヤルアイルーエディション
販売価格 13,940円（税込）
https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
【Google play】
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
