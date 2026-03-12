『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』発売記念コラボ開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、2026年3月13日（金）より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念コラボを開催いたします。

【『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_01.html

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念コラボPV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=O9Ve4lQEyH0 ]

■コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」を開催！

2026年3月13日（金）11:00より、コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」が配信開始！

イベントに参加してアバター用の装備「ルディの帽子」やコラボ記念壁紙などの豪華な報酬を獲得しよう！

夢見島にやってきたロイヤルアイルーのルディ、その目的は！？【イベント報酬】イベント報酬イメージ壁紙サンプルイベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2026年3月13日（金）11:00～2026年3月20日（金）11:00

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売開始記念特別ログインボーナスを配布！

2026年3月13日（金）（火）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売開始を記念した特別ログインボーナスを配布！

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』をテーマにした壁紙などの報酬が獲得できます！

壁紙サンプルログインボーナス【配布期間】

2026年3月13日（金）11:00～2026年4月3日（金）11:00

※2026年4月3日（金）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できるアイテムのダウンロードコードを配布！

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できる主人公のアクセサリー「ぽんぽんピアス」のダウンロードコードを配布！

ぽんぽんピアス【配布期間】

2026年3月13日(金) 11:00～2026年6月1日(月) 11:00

※ダウンロードコード入力方法等の情報はコラボ特設サイトをご参照ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ特設サイト

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_01.html

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催！

2026年3月12日（木）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボの開催を記念したリポストキャンペーンを開催！

抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たります！

【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で20名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2026年3月12日（木）11:00～2026年4月3日（金）11:00

【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_02.html

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の概要

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation(R)5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。