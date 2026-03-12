『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』発売記念コラボ開催！

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、2026年3月13日（金）より、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』発売記念コラボを開催いたします。



【『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』コラボ特設サイト】


https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_01.html


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』発売記念コラボPV


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=O9Ve4lQEyH0 ]


■コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」を開催！


2026年3月13日（金）11:00より、コラボイベント「モンハンストーリーズ3コラボ～ロイヤルアイルーの挑戦～」が配信開始！


イベントに参加してアバター用の装備「ルディの帽子」やコラボ記念壁紙などの豪華な報酬を獲得しよう！



夢見島にやってきたロイヤルアイルーのルディ、その目的は！？

【イベント報酬】

イベント報酬イメージ


壁紙サンプル


イベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。


【開催期間】

2026年3月13日（金）11:00～2026年3月20日（金）11:00


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』発売開始記念特別ログインボーナスを配布！


2026年3月13日（金）（火）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の発売開始を記念した特別ログインボーナスを配布！


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』をテーマにした壁紙などの報酬が獲得できます！



壁紙サンプル


ログインボーナス

【配布期間】

2026年3月13日（金）11:00～2026年4月3日（金）11:00


※2026年4月3日（金）11:00までに初回のログインをする必要があります。


※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できるアイテムのダウンロードコードを配布！


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ゲーム本編で使用できる主人公のアクセサリー「ぽんぽんピアス」のダウンロードコードを配布！



ぽんぽんピアス

【配布期間】

2026年3月13日(金) 11:00～2026年6月1日(月) 11:00


※ダウンロードコード入力方法等の情報はコラボ特設サイトをご参照ください。



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』コラボ特設サイト


https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_01.html


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催！


2026年3月12日（木）11:00より、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』コラボの開催を記念したリポストキャンペーンを開催！


抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たります！




【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で20名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。


【キャンペーン期間】

2026年3月12日（木）11:00～2026年4月3日（金）11:00


【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260312_02.html


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の概要


滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。


終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。


進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。


リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。




タイトル：モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～


発売日：2026年3月13日（金）発売予定


プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CEROレーティング：C（15才以上対象）


対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam


価格：


・ダウンロード版


スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）


デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）


プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）


・パッケージ版


Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）


PlayStation(R)5パッケージ版


希望小売価格 8,990円（税込）


・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット


ロイヤルアイルーエディション


販売価格　13,940円（税込）


https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/


■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要


モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！


舞台はアイルーたちの不思議な世界。


島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！


アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド


ジャンル：マッチ３パズル


対応機種：スマートフォン（iOS / Android）


配信日：好評配信中


アクセス方法:


【App Store】


https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714


【Google play】


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle


プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）


公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/


公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles


著作権表記：


(C)CAPCOM



