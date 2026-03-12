鷹野隆大写真集『IN MY ROOM REVISITED』刊行。二つの「In My Room」シリーズを集成した決定版

株式会社山田写真製版所

写真家・鷹野隆大の写真集『IN MY ROOM REVISITED』を、株式会社山田写真製版所（富山県富山市）が手がける出版レーベル「YAMADA Book Publishing」より刊行します。

本書は、第31回木村伊兵衛写真賞を受賞した『IN MY ROOM』（蒼穹舎、2005年）と、100部限定で出版された『in my room 6×6』（GALLERY TAGBOAT、2006年）を収録し、再構成したものです。

長らく絶版となっていた二つの作品が、新たな一冊として紡がれました。

鷹野は、作品『IN MY ROOM REVISITED』について次のように記しています。

本作は2005年に蒼穹舎より刊行された写真集の復刊である。はや20年以上前の話だ。当時わたしは素敵だと思う人を自宅に招いて写真を撮っていた。触れ合わない愛撫にも似た時間のあとには、さまざまな人影がフィルムに残った。いま思い返すなら、それは一つの小部屋で共に過ごした時間の空気が波動となって記した痕跡のようにさえ思える。

ただし、あのときわたしが考えていたのは、相手との親密さを表現することではなかった。他者を他者として、わからない存在として、そのわからなさを表すことだった。それゆえ画面に情緒が持ち込まれることを極度に警戒していた。こうして完結した『In My Room』シリーズは、いずれも手持ち撮影が困難な4x5判のカメラで撮影したものだった。

一方、もう少し手軽な6x6判カメラでも同時に撮影していた。こちらは他の可能性を探るための試験的なものだった。当初は発表するつもりはなかったのだが、やがて“他の可能性”を表に出しても良いのではないかと考えるようになり、2006年にゼロックスコピーを用いた手製本として発表した。

今回、二つをまとめて上梓することができ、長い間放置してきた宿題を一つ終えたような安堵を覚えている。 ――2026年2月 鷹野隆大

YAMADA Book Publishingはこれまでに培ってきた技術と想像力を生かし、今後も良質なアートブックを順次刊行してまいります。

書籍情報

『IN MY ROOM REVISITED』

2026年3月発行

著 者：鷹野隆大

ブックデザイン：橋詰冬樹

発行所：YAMADA Book Publishing

サイズ：縦282mm×横210mm

仕 様：糸かがり上製本

頁 数：144頁

印 刷：株式会社 山田写真製版所

製 本：新日本紙工株式会社

協 力：斉藤篤（roshin books）

取 次：ツバメ出版流通

定 価：本体8,000円＋税

ISBN978-4-911496-02-2 C0072 \8000E

■プロフィール

鷹野近影_撮影・山崎美奈

著者：鷹野隆大

1963年生まれ。女か男か、同性愛か異性愛かといった二項対立の狭間にある曖昧なものの可視化を試みた写真集『IN MY ROOM』で第31回木村伊兵衛写真賞受賞（2006年）。主な個展に『毎日写真1999-2021』（国立国際美術館、2021年）、『カスババ ―この日常を生きのびるためにー』（東京都写真美術館、2025年）等。2022年、第72回芸術選奨・文部科学大臣賞受賞（美術部門）、第38回写真の町東川賞国内作家賞受賞。

ブックデザイン：橋詰冬樹

グラフィックデザイナー／ブックデザイナー

1986年生まれ長野県出身。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業後、凸版印刷株式会社を経て独立。昭和女子大学環境デザイン学科非常勤講師。印刷物を中心としたデザインと出版。2025年より長野県軽井沢町在住。

造本装丁コンクール：文部科学大臣賞／國華賞：展覧会図録賞／全国カレンダー展：経済産業大臣賞／グレゴール国際カレンダー展：金賞／全国カタログ展：経済産業大臣賞／Graphis Design Annual：Gold Prize／NY TDCなど、国内外受賞多数。

Instgram：@fuyukihashizume(https://www.instagram.com/fuyukihashizume/)

HP：https://tor.myportfolio.com/

■オンラインにて販売中！

レギュラーエディション以外にも〈コレクターズエディション〉を企画進行中です。詳細が決まり次第、オンラインストアにてご案内いたします。

YAMADA Book Publishing オンラインストア：https://yamada-book-publishing.com/

刊行記念イベント

『IN MY ROOM REVISITED』の刊行を記念し、各地でイベントを開催いたします。

イベントの詳細につきましては、各会場の公式ホームページ、SNSをご確認ください。

また、最新情報は弊社SNSでも随時ご案内してまいります。

○銀座蔦屋書店［銀座］

・鷹野隆大『IN MY ROOM REVISITED』刊行記念展

・2026年3月1日（日）～23日（金）

Instgram：@ginzatsutayabooks_photofashion(https://www.instagram.com/ginzatsutayabooks_photofashion)

○International Center of Photography［NY］

・Living Through the Ordinary-Ryudai Takano, Elle Perez, and Emiko Inoue in Conversation

・March 12, 2026 (6:00PM - 7:30PM ET)

HP：https://www.icp.org/events/living-through-ordinary-ryudai-takano-elle-perez-and-emiko-inoue-conversation

○THE BOOK END［神戸］

・in my room 6x6 Ryudai Takano

・2026年3月5日（木）～30日（金）

HP：https://www.the-book-end.com/

《最新情報は随時更新》

YAMADA Book Publishing Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

YAMADA Book Publishing 概要

富山県富山市の印刷会社「山田写真製版所」が2025年に立ち上げた、アートブックに特化した出版レーベル。

所在地：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

E-mail：info@yppnet.co.jp

YAMADA Book Publishing オンラインストア： https://yamada-book-publishing.com/

YAMADA Book Publishing Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

株式会社山田写真製版所 概要

1921年創業の富山県富山市に本社を構える印刷会社です。ただ「刷る」だけではなく、作品が持つ魅力を最大限引き出し、「刷ったその先」に広がる世界を見据え、多くの方々に感動を届けることを目指しています。

本社：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

E-mail：info@yppnet.co.jp

ホームページ： https://www.yppnet.co.jp/

Instgram： @yamada_photo_process(https://www.instagram.com/yamada_photo_process/)