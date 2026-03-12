東京・上野公園｜『第四十七回　上野東照宮 春のぼたん祭』2026年４月4日（土）～５月６日（水）開催のお知らせ

東照宮

上野東照宮（東京都台東区・上野恩賜公園内）では、2026年4月4日（土）から5月6日（水）までの期間、『上野東照宮 第四十七回 春のぼたん祭』を開催いたします。

同宮は、上野公園に鎮座し、徳川家康公・徳川吉宗公・徳川慶喜公をお祀りする神社です。

本催しは例年多くの方が訪れ、昨年は3万人超が来苑しました。

春のぼたん祭では、日本・中国・アメリカ・フランスなどで作出された110品種・500株以上のぼたんを、品種ごとに異なる花の移ろいとともにご鑑賞いただけます。赤やピンクなどの定番の花色のほか、黄色の希少品種も楽しめます。

新緑と春の陽気に包まれた苑内に広がる、日ごとに移り変わる花々の姿。

開花状況は公式Instagramにて毎日発信いたします。

公式Instagram：https://www.instagram.com/utbotanen_official/

［苑内風景※昨年のイメージ］

■今回ご覧いただける希少品種

[まりも]

中国品種と日本品種の自然交配による「緑ぼたん」です。

[まりも]



［ジパング］

黄色の千重咲き品種で、香りも特徴のひとつです。



［赤銅の輝（しゃくどうのかがやき）］

黄色に桃色がかった橙色の花弁で珍しい品種です。

［春の粧（はるのよそおい）］



■『ぼたん』とは

ぼたんの花は「富貴」の象徴とされ、「富貴花」「百花の王」などと呼ばれています。

中国に原種がある「ぼたん」は日本には奈良時代に中国から薬用植物として伝えられたとされ、江戸時代以降、栽培が盛んになり数多くの品種が作り出されました。中国文学では盛唐（8世紀初頭）以後、詩歌に盛んに詠われるようになり、日本文学でも季語として多くの俳句に詠まれ、絵画や文様、家紋としても親しまれてきた花です。

［紫紅殿（しこうでん）］［黄冠（おうかん）］



■『旧寛永寺 五重塔』をはじめとする本格的な江戸建築とぼたんを楽しむ

苑内からは旧寛永寺五重塔や東照宮参道に並ぶ石灯籠を望むことができます。

枯山水の日本庭園とあわせて、他では味わえない江戸風情の中でぼたんをお楽しみいただけます。





■他にも撮影スポットが点在

ぼたんをはじめとする花々とともに、色鮮やかな鯉のぼりや寄せ植え、盆栽などを苑内各所に設置し、季節感のある撮影をお楽しみいただけます。

こいのぼりと盆栽



■ぼたんと共に楽しめる季節の花々

苑内にはぼたんのほか、約20品種のシャクヤクやシャクナゲなども順に開花し、期間中を通して様々な春の花々をご覧いただけます。

［シャクナゲ（4月初旬～下旬）］［シャクヤク（4月下旬～5月中旬）］

［シャクヤク（4月下旬～5月中旬）］和傘とシャクヤク

■上野東照宮ぼたん苑 苑長より

春のぼたん祭開催に向け、一年を通してぼたんの手入れを行ってまいりました。

今年も元気な芽をつけており、皆様に美しい花をご覧いただけることと思います。

新緑や季節の花々とともに、春のぼたんをぜひお楽しみください。

上野東照宮ぼたん苑 苑長 小野晋吾

■第四十七回 上野東照宮 春のぼたん祭 開催概要

開催期間：2026年4月4日（土）～5月6日（水）※期間中無休

開苑時間：9:00～17:00（入苑締切）

入 苑 料：大人（中学生以上）1,000円、団体（15名以上）800円、会期入苑券2,500円、小学生以下無料

住 所 ：〒110-0007 東京都台東区上野公園9-88

TEL：03-3822-3575（ぼたん苑）

アクセス：JR上野駅 公園口より徒歩5分

京成電鉄京成上野駅 池之端口より徒歩5分

東京メトロ根津駅 2番出口より徒歩10分

■上野東照宮ぼたん苑

上野東照宮ぼたん苑は、徳川家康公を御祭神とする上野東照宮の敷地内に、1980年4月、日中友好を記念し開苑しました。回遊形式の日本庭園にはぼたんが植栽され、現在は春に110品種500株、冬に40品種160株を栽培しています。また秋には、ダリア（別名：天竺牡丹）約100品種200株を展示し、季節ごとの花々をお楽しみいただけます。

東京都心にありながら緑豊かな上野の地で、江戸の風情とともにゆっくりとご鑑賞ください。

公式ＨＰ：https://uenobotanen.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/utbotanen_official/