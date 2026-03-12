『世界の税金はどうなっているのか　富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』Amazon Kindleにて刊行

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（東京都渋谷区、代表取締役：山下征孝）は、2026年2月28日に電子書籍『世界の税金はどうなっているのか 富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』をAmazon Kindleにて刊行しました。

世界の富裕層にとって、「どの国に住むか」は単なる生活の問題ではありません。それは、自らが築いた資産をどの制度のもとで守り、次世代へ承継するかという、極めて戦略的な選択です。

相続税の有無、課税方式の違い、租税条約の適用、国外転出時課税制度、タックスヘイブン規制――。国境を越えて資産を保有する時代において、税制の違いは想像以上に大きな影響を与えます。

本書は、国際相続の実例、租税条約の実務、資産フライトを巡る課税当局の対応、さらには美術品や金といったオルタナティブ資産まで幅広く取り上げ、国際時代の資産承継を立体的に描き出します。単なる税制解説にとどまらず、国外資産の評価や二重課税リスク、海外移住による影響まで幅広く網羅しています。

【目次】

はじめに――

第1章 超富裕層と租税回避の現状

第2章 日本の相続税と課題

第3章 国際相続と租税条約

第4章 海外移住と富裕層の資産戦略

第5章 資産フライトとタックスヘイブン

第6章 土地から金・美術品へ

おわりに

【こんな人におすすめ！】

★海外資産を持つ個人

★富裕層の資産防衛に関心のある方

★国際税務に携わる専門家・士業者

★海外勤務や国際結婚などで資産が複雑化している方

★資産運用・投資戦略を学びたい個人

【書籍情報】

タイトル：『世界の税金はどうなっているのか 富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』 (ゴールドオンライン新書)

発売日：2026年2月

フォーマット：Kindle電子書籍・ペーパーバック

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQGHVM6J

【著者プロフィール】

矢内一好（やない かずよし）

国際課税研究所首席研究員 博士（会計学）（中央大学）

【主な職歴】

中央大学大学院商学研究科修士課程修了。昭和50年東京国税局に勤務したのち、産能短期大学助教授、日本大学商学部助教授、教授を経て平成14年中央大学商学部教授（平成30年退職）

