W２、世界的人気IP『にゃんこ大戦争』のECサイト構築・開発プロジェクトを支援

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、人気スマートフォンゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を運営するポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下ポノス）による初の公式ECサイト構築・開発プロジェクトを支援いたしました。

ポノスは、ECモール依存によるブランド毀損リスクや顧客データ取得の制約といった課題を背景に、自社公式ECサイトを構築しました。今回の立ち上げにより、ECサイトとゲームアプリの連携を軸とした「ゲーム×EC」の高度な連動を実現しました。

オープン直後のキャンペーンでは会員数10万人超を達成し、IPの世界観を体現した独自の顧客体験を通じて、ファンと共創する新たなコマース戦略を推進しています。

ECサイト構築の背景・目的

ポノスは、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』をはじめとするゲーム開発・運営を中心に、グッズ事業やライツ事業などを展開し、IP価値の最大化を図ってきました。

従来は大手ECモールを活用してグッズ販売を行っていましたが、以下の課題を抱えていました。

- ECモール（Amazon）販売における、海賊版商品によるブランド毀損- モール経由では顧客属性や購買行動の詳細データが取得できず、商品企画や施策設計が困難- 社内リソース不足による、ECシステム・物流・デザイン構築のハードル

特に、正規品と海賊版が並列表示される仕様上の問題は、ブランド信頼性を揺るがすリスクとなっていました。ファンが迷わず安心して購入できる「公式の場」を確立することが急務であると判断し、自社公式ECサイトの立ち上げに踏み切りました。

新規ECサイト構築で実現した成果

公式オンラインショップ「にゃんこ大商店オンライン」 TOP

今回の新規ECサイト構築プロジェクトにより、ゲームアプリとの連携や独自ギミックの実装など、IPの世界観を体現する設計を実現しました。公式ECサイトの開設により、以下の成果が生まれています。

1.ゲームアプリ連携により、オープン1週間で会員10万人を突破

W2 Unifiedを基盤に公式ECサイトを新規構築し、ゲームアプリとの連携を実装しました。リリース記念として「ゲーム内で使える限定キャラクター」を特典に設定した結果もあり、オープンからわずか1週間でECサイト会員数10万人超を達成しました。IPの強みとゲーム連携施策が相乗効果を生み、短期間での大規模会員基盤の構築を実現しています。

2.公式ECサイトの確立により、海賊版対策とブランド価値向上を実現

大手ECモールでは正規品と海賊版が並列表示される課題がありましたが、公式ECサイトの立ち上げにより、ファンが迷わず正規商品を購入できる環境を整備しました。「公式ECサイト」としての信頼性を明確に示すことで、ブランド毀損リスクを低減し、IP価値の向上につなげています。

3.モール依存から脱却し、データ活用を高度化

自社ECサイト化により、検索ワードや購買層などの顧客データ取得が可能となり、ユーザーターゲットの解像度が高くなりました。これらのデータは商品企画やラインナップ拡充に活用されています。

ポノス株式会社からのコメント

今後は「ゲーム×EC」の連携をさらに深め、単なるグッズ販売にとどまらない形へと進化させていきたいと考えています。ゲームアプリとの連携を軸に、ファンの皆様がゲームの世界観をリアルでも楽しめる仕組みを拡充していきます。

また、全国のポップアップストアなどリアルイベントとECサイトの連動も強化していく方針です。「イベント限定」と「ECサイト限定」の商品を戦略的に使い分けることで双方の価値を高めるほか、会場でクーポン付きのチラシを配布しECサイトへの来訪を促す、会場で完売した商品をECサイトで受注販売できるようにするなど、相互送客のハブとして機能させていく予定です。

W2様のシステム基盤を最大限活用し、国境を越えて世界中のファンの皆様に「ポノスらしい」ワクワクを届けていきたいと考えています。サイトに訪れるだけで楽しめる「ななめ上を、行け」の体験を、これからもファンと共に創り上げてまいります。

ポノス株式会社について

『にゃんこ大戦争』をはじめとする人気ゲームタイトルを展開。企業スローガン「ななめ上を、行け」のもと、ゲームの枠を超えたIP展開を推進し、マーケティング・プロモーション・グッズ事業などを通じてIP価値の最大化を図っている。

会社名：ポノス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 辻子 依旦

所在地：京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町12番地1 日土地京都四条通ビル

URL：https://www.ponos.jp/

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

