世界的人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』より30cmのドーイビッグぬいぐるみ＆表情が変わる！レンチキュラーキーホルダー2種が発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、話題沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime』（ポピープレイタイム）の「ビッグぬいぐるみ（ドーイ）」を2026年4月16日より、「レンチキュラーアクリルキーホルダー（ハギーワギー／キャットナップ）」を2026年7月下旬より、順次発売開始することを発表いたします。

【販売について】

・Poppy Playtime ビッグぬいぐるみ（ドーイ）

予約販売開始：2026年3月12日(木)

発売時期：2026年4月16日（木）より順次発売開始

・Poppy Playtime レンチキュラーアクリルキーホルダー（ハギーワギー）

・Poppy Playtime レンチキュラーアクリルキーホルダー（キャットナップ）

予約販売開始：2026年3月12日(木)

発売時期：2026年7月下旬より順次発売開始

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

販売開始：上記発売時期以降、順次販売開始予定（予約販売はございません。）

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

【商品情報】

オンライン販売ページ :https://www.infolens.com/poppyplaytime-2603/・ Poppy Playtime ビッグぬいぐるみ（ドーイ）

大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」からビッグぬいぐるみ（ドーイ）が登場！ゲーム内にも登場する「ドーイ」の魅力を再現した、高さ約30cmのぬいぐるみです。牙を剥き出しにした「怖かわいい」表情が特徴的で、お部屋に飾れば存在感抜群のアイテムとなっています。

価格：\4,950（税込）

発売日：2026年4月16日予定

商品サイズ：高さ約300（mm）

・ Poppy Playtime レンチキュラーアクリルキーホルダー（ハギーワギー／キャットナップ）全2種

大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」からレンチキュラーアクリルキーホルダーが登場！

公式Xの人気投票で1位と2位だったキャラを商品化しました。見る角度を変えると絵柄が変わるキーホルダーでカートゥーンver.からモンスターver.に変化します｡

価格：各\1,650（税込）

発売日：2026年7月下旬予定

商品サイズ：W:61 x H:50（mm）

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が開始し、話題沸騰中の注目作品です。

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C) 2026 Mob Entertainment, Inc. Poppy Playtime and related trademarks are registered trademarks or trademarks of Mob Entertainment, Inc.