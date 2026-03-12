「FZN・空調風神服(R) with 湘南乃風」始動！

株式会社サンエス

ワーキングウェアメーカーの株式会社サンエス（本社：広島県福山市）が展開するファン付きウェアブランド「FZN・空調風神服(R)（くうちょうふうじんふく）」は、2026年をリブランド元年と位置付け、人気アーティスト「湘南乃風」を起用したプロモーション展開を本格開始いたします。「強靭な風と熱い魂で夏と戦え」をキャッチコピーに掲げ、対象となるプロフェッショナルワーカーの皆様への認知拡大に繋がる多彩なCMキャンペーンを展開してまいります。

▼ 「FZN・空調風神服(R)」とは？

～過酷な灼熱環境で戦う最前線のプロワーカーを支援するために開発された、日本発のテックウェア～

「FZN・空調風神服(R)」は、ウェアに搭載した小型ファンで服の中に外気を取り込み、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて涼しく快適に過ごすための製品です。 株式会社サンエスは、まだ世の中に「ファン付きウェア」という概念が浸透していなかった時代から、熱中症リスクと戦う現場の作業環境を改善すべく開発を推進してきました。長時間の過酷な連続稼働にも耐えうる性能、圧倒的な風量を実現するモーター技術、ハードな現場の動きを妨げないウェアの構造設計、そして何よりも安全性を重視する品質。これらすべてに妥協を許さず進化を続けてきた「空調風神服(R)」は、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めています。

▼ 強靭な風で夏と戦う。自社ブランド史上最強のバージョンアップ！

2026年モデル「FZN・空調風神服(R)」独自の強みとは？

「FZN・空調風神服(R)」2026年モデルは、過去最高クラスの風量と稼働時間を実現し、あらゆる現場のニーズに応える2つのレーベルを展開します。

【JapanLabel（ジャパンレーベル）：精緻な制御と絶対の安心】



安心・安全を第一に考える日本製バッテリーを使用する「JapanLabel」は、デバイスデザインを一新。電池残量を一目で確認できるLED表示に加え、スマートフォンから専用アプリで風量操作が可能なBluetooth機能を搭載しています。最大出力24Vのハイパワー駆動。さらに、最大毎秒100リットルの大風量が出るTURBOモードを搭載し、毎秒65リットルの風量を維持したまま約8時間の連続稼働を実現、1日の過酷な作業をバッテリー切れの不安なく戦い抜くことができます。また、デバイスの不良率も0.015%と圧倒的な低さを兼ね揃えたハイスペックデバイスです。

【GlobalLabel（グローバルレーベル）：規格外のハイパワー】

海外製バッテリーを使用する「GlobalLabel」もデザインを完全リニューアル。息苦しいほどの過酷な現場を強力にサポートするため、一切の妥協を排したスペックを追求しました。未踏の最高電圧30V（ボルト）が生み出す、最大風量毎秒108リットルの規格外の暴風感。現場の熱気を一瞬で吹き飛ばす圧倒的な冷却性能で、未体験の清涼感を提供します。

【Wear / Apparel：フィールドを拡張するフラッグシップモデル】

ウェアラインナップにおいては、従来のワーキングウェアの枠を越えたフラッグシップモデルを展開します。よりファッショナブルに、アパレルトレンドを意識したパターン設計を行うことで、建設・現場作業だけでなく、日常のあらゆるシーンで違和感なく着用できるデザインへと昇華させています。

▼ ブランドマネージャーが語る「湘南乃風」のCM起用背景

「プロワーカーだけじゃない。2026年は一般市場でもファン付きウェアのデビュー元年に」

湘南乃風さんへオファーさせていただいた最大の理由は、彼らの持つ「夏のイメージ」と「熱いメッセージ性」が、現在「空調風神服(R)」を着用いただいているワーキング市場の熱量と完璧にマッチしたからです。さらに、プロ市場にとどまらず幅広い年齢層から支持されるその存在感は、私たちが目指す新しいブランドの姿を体現するシンボルになると確信し、熱意をもってオファーいたしました。

弊社の「FZN・空調風神服(R)」はプロユースを想定したハードなウェアですが、だからこそ「夏に働く人、遊ぶ人すべてを力強く後押しできるブランド」へと発展できると考えています。実際、一昨年ごろから一般アパレルブランド様より「共同開発ができないか」というお声が増加しており、これまで「作業服」として限定的に捉えられていたファン付きウェアの性能が、徐々に業界外でも高く評価され始めています。

この最高のタイミングで湘南乃風様とタッグを組めた機会をしっかりと受け止め、自社ブランド「FZN・空調風神服(R)」、そして“ファン付きウェア”という新概念のテックウェア市場全体を牽引していきたいと考えております。今年は展示会やイベント、取材を通じ、革新の歴史、世界市場への可能性、そして異業種コラボレーションのインパクトを存分に発信してまいります。弊社と業界の新たな発展に、ぜひご注目ください。

渡邉 将平（わたなべ しょうへい）

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 FZN・空調風神服(R)ブランド統括

2003年入社。生産業務課に配属後、営業部を経て、2020年に現職就任。2026年を「FZN・空調風神服(R)のリブランド元年」と位置付け、強靭な風で酷暑環境のプロワーカーを支える技術力の向上と、ファン付きウェアの利用シーン拡張に向けたデザイン性とブランドの改革に着手している。

▼「湘南乃風」プロフィール

人間の持つ喜怒哀楽を、魂で歌い届ける4人組クルー・湘南乃風。 2000年初頭、RED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUNのソロReggae Deejayが集結し、自らのレーベル「134RECORDINGS」を設立。



オリジナルミックス・テープを手に、ワンボックスカーで全国ツアーを敢行。当時のミックステープの1本に記されたタイトル『湘南の風』が、後のグループ名「湘南乃風」のルーツとなる。 2003年、アルバム『湘南乃風 ～Real Riders～』でメジャーデビュー。「純恋歌」「睡蓮花」などの楽曲は、現在も幅広い世代で歌い継がれている。 地元神奈川・横浜スタジアムでのワンマンライブ（2013年／2023年）をはじめ、全国各地で熱いライブパフォーマンスを展開。2025年11月には、阪神甲子園球場でのワンマンライブも成功に収める。ジャンルの壁を超えて、音楽で心を揺さぶり続ける湘南乃風のライブパフォーマンスはまさに必見。

彼らが放つ、決してブレることのない「熱いメッセージ性」と、現場のオーディエンスを力強く牽引するパフォーマンスは、本プロジェクトの根幹である「過酷な環境で戦うすべてのプロワーカーを鼓舞する」というコンセプトと深く共鳴している。

＜湘南乃風オフィシャルHP・SNS＞

HP：https://www.134r.com/

X：https://x.com/134r_official/

Instagram：https://www.instagram.com/snkz_official/

Facebook：https://www.facebook.com/shonannokaze

YouTube：https://www.youtube.com/user/134Recordingsch

▼ 株式会社サンエスのご紹介

1932年の創業以来、ワーキングユニフォームウェアの企画・製造から、半導体や電子機器・制御機器の設計・開発まで、異業種の技術を併せ持つ独自の多角経営を展開しています。「空調風神服(R)」は、長年培ってきた「繊維 (アパレル)」のノウハウと「電子(デバイス)」の精密技術、その両方を自社内で融合させることで生まれた画期的な製品です。常に現場の課題に寄り添い、確かな技術力で働く人々の快適で安全な環境づくりをサポートし続けています。

【会社概要】

社名：株式会社サンエス

代表者：代表取締役 佐藤 卓己

本社所在地：広島県福山市神辺町大字川南741番地の1

創業：1932年

事業内容：ユニフォームウェアの企画・製造・販売、電子機器・設備機器・制御機器の設計・開発・製造・販売、電子モジュールの開発・製造・販売、等

▼ 本件に関するお問い合わせ先

※本リリースに関する26年コレクション・CMおよびキャンペーン展開については勿論のこと、業界の発展に繋がる解説やインタビューに関してもお応えさせていただきます。

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 / 渡邉

TEL：084-963-1115 Email：suns-juchu@sun-s.jp

所在地：広島県福山市神辺町川南1110-1

【FZN・空調風神服(R)公式サイトはコチラ(https://fzn-suns.co.jp/)】