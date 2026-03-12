手のひらサイズで、いつでもどこでも気軽にリフレッシュ！「ボディケアガン プチ」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「どこでもボディケアガンプチ」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062597s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062597s/)

外出先や仕事の合間、家事の後など、「少しだけ身体をリフレッシュしたい」と思う瞬間はありませんか？大きな機器は持ち運びが面倒、取り出すのが億劫といった経験も多いのではないでしょうか。

そこでニトリは、手のひらサイズで超軽量、外出先でも気軽に使える新商品「どこでもボディケアガンプチ」を発売します。 振動レベルを3段階で調整できて、テンポが変わる強弱モードも搭載。ケアしたい部位にアプローチしやすいアタッチメントと、持ち運びに便利な専用ストラップ付きで、日常のさまざまなシーンでお使い頂けます。

■商品特長

１. 手のひらサイズ・約195gの超軽量で、持ち運びやすい

本体は幅約7.5cm×奥行約4cm×高さ約9.1cmのコンパクト設計で、握りやすいカーブ形状。

約195gの軽さでバッグに入れて持ち運びやすく、外出先やオフィス、旅行先などで使いたい時にすぐに使えるサイズ感です。

２. 最大振動2,800回/分。振動レベル3段階と強弱モードで、好みに合わせて使える

コンパクトながら最大振動は2,800回/分。振動レベルは、3段階(1,600～2,800回/分)で調整可能で、テンポが変わる強弱モードも搭載。気分や部位に合わせてお使いいただけます。

３. アタッチメント＆専用ストラップ付きで、使いやすさに配慮

ケアしたい部位にアプローチしやすい円錐型アタッチメントを付属。さらに専用ストラップ付きで、持ち運びや使用時の扱いやすさにも配慮しました。

ニトリの「どこでもボディケアガンプチ」で毎日の暮らしを快適にしてみませんか？

ニトリは、日々の「ちょっと困った」「もっとこうだったら」を解決し、暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】どこでもボディケアガンプチ(NDQ5 WH)

※本製品は医療機器ではありません。

【価格】4,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062597s/

【カラー】ホワイト、ダークグレー

【振動（約）】3段階（1,600～2,800回/分）

【内蔵電池】リチウムイオン電池 7.4V / 580mAh

【定格入力】DC5V 1A

【充電時間（約）】90分（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】120分

【外形寸法（約）】幅7.5×奥行4×高さ9.1cm

【質量（約）】：195g

【付属品】円錐型アタッチメント、ストラップ、充電用USBケーブル（約60cm）

※充電には別途USB対応ACアダプタが必要です。5V1A以上のアダプタをご使用ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。