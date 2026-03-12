ティーンの混合敏感肌と心を応援するシャイニー デザインシリーズ「ママ＆キッズ 敏感肌フェイスケア バランス シャイニーデザイン」がデビュー

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカー、ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、新生児から敏感肌の大人まで使える人気のブランド「ママ&キッズ」から、ゆらぎやすいティーンの肌と心を応援するスキンケアライン「ママ＆キッズ 敏感肌フェイスケア バランス シャイニーデザイン」（全4アイテム）を2026年4月24日(金)より新発売いたします。

左から ママ&キッズ バランスクリアホイップ（シャイニーデザイン）、ママ＆キッズ スキンバランスローション（シャイニーデザイン）、ママ&キッズ バランスミルキージェル（シャイニーデザイン）、ママ＆キッズ 薬用アクネスポッツ（シャイニーデザイン）

製品の開発背景／担当者の想い

思春期になると皮脂分泌が急激に増え、ニキビや肌荒れが起きやすくなる一方で肌の水分量は大人より少なく、実は乾燥も併せ持つ「混合肌状態」になりやすくなります。また、この時期は、スキンケアを選ぶ主体が親から子ども自身へと徐々にシフトしていくタイミングでもあります。

ママ＆キッズは、親子で楽しむスキンケアブランド。親と子どもが一緒に肌のことを知り、同じ時間を共有しながらスキンケアを楽しんで欲しい、という想いがあります。

しかし思春期になると、親の介入が難しくなり、スキンケアを自主的に行わなかったり、正しい情報がわからないという悩みも増えていきます。

こうした背景を踏まえ、混合敏感肌向けの「ママ＆キッズ 敏感肌フェイスケア バランス」を、ティーンに向けて、男女問わず手に取りやすいデザインにした「ママ&キッズ 敏感肌フェイスケア バランス シャイニーデザイン」を2026年4月24日に発売します。

さらに思春期は、それまでの「自分中心の世界」から、他者とのかかわりの中で自分を認識しはじめる大切な時期。「他人からどう見られるか」に敏感となり、自分を失いやすい年ごろでもあります。

そんな心と肌の両方に寄り添い、ゆらぎやすい肌をやさしく整える設計と「そのままの自分を好きになれる」前向きなメッセージを通して、ティーンが自分らしさを大切にしながら毎日を楽しめるようにサポートします。

ボトルは変わりゆくティーンの気持ちのような、やわらかな空のグラデーションを表現したデザイン。

付属のシールで「シャイニーを空に散りばめる」ようにデコレーションして、自分らしい空を作ることができます。

「きれいな肌から、心きらめく。」毎日のスキンケアを、自分らしく輝く第一歩に。

“自分らしさ”や“前向きな気持ち”も育むスキンケアシリーズを目指します。

新製品概要

ママ&キッズ バランスクリアホイップ（シャイニーデザイン）ふわふわ泡でベタつきや毛穴汚れをすっきりオフ

ママ&キッズ バランスクリアホイップ（シャイニーデザイン）

［泡洗顔料］ 200ml \2,530（税込）＊別売り詰め替えあり

ふわふわの泡で皮脂や汚れをすっきり落とし、にきび・肌荒れを防ぐ泡状のホイップ洗顔料。

肌に必要なうるおいをきちんと守りながら、すべすべでクリアな肌へと整えます。泡切れもよく、忙しい朝でもサッと洗い流せるところもポイント。ベタつき・毛穴や乾燥も気になる混合敏感肌の方はもちろん、にきびができやすい思春期の肌や男性の肌にもオススメです。

シール付き

★皮脂バランスを整えるイノシトールや炎症を抑えるツボクサエキス、クララ根エキス、グリチルリチン酸ジカリウム、ゲンチアナ根エキスを配合。

★肌の菌バランスに着目し、美肌菌を増やし、悪玉菌が増えにくくする肌環境づくり。ビフィズス菌エキスや独自成分「エクストラオリゴキュア(R)」が肌のうるおいとバリアを守ります。

★うるおい肌に導く11種のNMF様成分と2種のリピジュア(R)を配合。

◎皮脂や毛穴の汚れをすっきりオフ

◎肌にやさしく、目にしみにくい

◎ふわふわ泡で出るから、洗いやすい

ボトルdesign：はじまりのそらに

澄みわたる空のように素肌と心がそっと晴れる

ママ＆キッズ スキンバランスローション（シャイニーデザイン）みずみずしくうるおい続く、低刺激ローション

ママ＆キッズ スキンバランスローション（シャイニーデザイン）

［保湿化粧水］150ml \2,750（税込）

さわやかな使い心地で、ベタつき・肌荒れを防ぎながら、うるおいが続く保湿化粧水。肌表面は部分的にベタつくのに、内側は乾燥しやすい混合敏感肌の皮脂と水分のバランスに着目。4種のカプセル化セラミド（保護成分）が角層までしっかり浸透するため、軽やかでありながら、充足感もあるみずみずしいうるおいバランスを両立。ゆらぎやすい思春期の肌や男性の肌にも。

シール付き

★皮脂バランスを整えるイノシトールや炎症を抑えるツボクサエキス、クララ根エキス、グリチルリチン酸ジカリウム、ゲンチアナ根エキスを配合。

★肌の菌バランスに着目し、美肌菌を増やし、悪玉菌が増えにくくする肌環境づくり。ビフィズス菌エキスや独自成分「エクストラオリゴキュア(R)」が肌フローラを整えます。

★4種のヒト型セラミドと胎脂様成分ベビーズエマルジョン(R)が肌のうるおいとバリアを守ります。

★うるおい肌に導く11種のNMF様成分と2種のリビジュア(R)を配合。

◎さわやかで、気持ちいい使い心地

◎ベタつき・肌荒れを防ぐ

◎肌にやさしく、はじめての化粧水にも

◎空気に触れにくい、フレッシュポンプボトル

ボトルdesign： ひかりのしずく

肌と心にひかりのようなうるおいが満ちていく

ママ&キッズ バランスミルキージェル（シャイニーデザイン）うるおいバリアで肌を守る保湿ジェル乳液

ママ&キッズ バランスミルキージェル（シャイニーデザイン）

［保湿ジェル乳液］110ml \2,860（税込）

なめらかな使い心地で、うるおいバリアで肌を守る低刺激ジェル乳液。肌表面は部分的にベタつくのに、内側は乾燥しやすい混合敏感肌の皮脂と水分のバランスに着目。どんな季節でも肌あたりがよくベタつかず、満ちたうるおいを感じるジェルにこだわりました。

空気に触れにくく、最後まで新鮮に使えるフレッシュポンプボトルを採用。ゆらぎやすい思春期の肌や、男性の肌にもオススメ。

シール付き

★皮脂バランスを整えるイノシトールや炎症を抑えるツポクサエキス、クララ根エキス、グリチルリチン酸ジカリウム、ゲンチアナ根エキスを配合。

★肌の菌バランスに着目し、美肌菌を増やし、悪玉菌が増えにくくする肌環境づくり。ビフィズス菌エキスや独自成分「エクストラオリゴキュア(R)」が肌フローラを整えます。

★4種のヒト型セラミドと胎脂様成分ベビーズエマルジョン(R)が肌のうるおいとバリアを守ります。

★うるおい肌に導く11種のNMF様成分と2種のリピジュア(R)を配合。

◎ベタつかないのにうるおいキープ

◎皮脂とうるおいのバランスを整える

◎化粧水後に使ってうるおいバリア

◎空気にふれにくいフレッシュポンプボトル

ボトルdesign： そよかぜのヴェール

そよかぜのようにさわやかに肌を守る

ママ＆キッズ 薬用アクネスポッツ（シャイニーデザイン）ニキビ・肌荒れを集中ケアする薬用スポッツエッセンス

ママ＆キッズ 薬用アクネスポッツ（シャイニーデザイン）

［薬用スポッツエッセンス］医薬部外品／20ml \2,970（税込）

繰り返しできるニキビ・吹き出物・肌荒れを防ぎ、すこやかな肌へと整える薬用エッセンス。トロリとしたテクスチャーで、気になる部分にピンポイントで使えます。ニキビ跡の予防としても。

シール付き

★ニキビの原因菌を抑制して、炎症を鎮める。肌を清潔に保つことで、炎症の直接原因にあるニキビ菌の働きを防御します。

★西洋ハッカエキス・オウバクエキス・レモングラスエキス（整肌成分）

★抗炎症成分 ゲンチアナ根エキス・グリチルリチン酸ジカリウム（有効成分）・ナイアシンアミド配合。

★毛穴の角栓をやわらげるシロヤナギエキス、余分な皮脂分泌を抑えるビタミンB6もIN。

★くすみクリア成分の水溶性ビタミンC誘導体、油溶性甘草エキスも配合。

◎ニキビ部分にポイントケア

◎炎症ケア*（＊有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム）

◎トロリとしたエッセンスが集中ケア

ボトルdesign：はれまのひかり

悩む肌と心にそっと光がさす

ママ＆キッズ敏感肌フェイスケア バランス シャイニーデザインは

ティーンや混合敏感肌の大人など、家族みんなで使えます

１.毎日使っていただくための低刺激処方

肌アレルギーや刺激になりやすい成分は徹底的にカットし、毎日安心して使っていただけるよう、各種安全性テストやアレルギーテストを実施。

無香料／無着色／弱酸性

アルコール（エタノール）無添加＊4／鉱物油無添加／石油系界面活性剤無添加／敏感肌での皮膚パッチテスト済み＊1／眼刺激性テスト済み＊3／皮膚アレルギーテスト（RIPT）済み＊1／食物アレルギー（25品目）テスト済み＊1・2

２.混合肌をうるおい肌に

健康な肌が本来持つ、うるおいやバリア機能をサポートし、乾燥・肌荒れを防ぎます。

エクストラオリゴキュア(R)／ベビーオリゴ(R)／イノシトール

３.ノンコメドジェニック処方*1でニキビができにくい肌へ

皮脂バランスを整えるイノシトールを配合。肌荒れを起こしにくいすこやかな肌へ整えます。

＊1 すべての方に合うというわけではありません。 ＊2 すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。 ＊3 バランスクリアホイップのみ。すべての方に刺が起こらないというわけではありません。 ＊4 薬用アクネスポッツは除く。

ティーンの肌って？

ベタつくのに実は乾燥する、混合敏感肌傾向

●ベタつく部分とカサつく部分が混在

Tゾーンはベタつきやすいけど、頬などの水分量は大人よりも少ないティーンの肌。ベタつきが気になりがちですが、実は乾燥もしやすい状態です。

●ニキビや毛穴トラブルが出やすい！

思春期になると皮脂量が一気に増加。皮脂が毛穴に詰まると、アクネ菌が繁殖して「炎症＝ニキビ」に。顔の中でも特に皮脂腺が多い、鼻筋や額を中心とした「Tゾーン」にできやすいのが特徴です。

●ティーンの肌は敏感になりやすい

キレイな素肌でいるための 3STEP+1

［ママ＆キッズ 敏感肌フェイスケア バランス シャイニーデザイン 特設サイト］

https://www.natural-s.jp/pickup/shiny/

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/