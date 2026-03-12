アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い駅をまとめた「アットホーム 賃貸・駅ランキング 千葉県編」を発表します。

＜トピックス＞

■千葉県でPV数が多い駅 総合1位 「柏」駅

総合1位は前年に引き続き「柏」駅で、シングルタイプでは2位、ファミリータイプでは1位を獲得しました。「柏」駅は、東京駅まで約40分、上野駅まで約30分と都心へのアクセスが良好です。

「アットホーム 賃貸・駅ランキング千葉県編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「柏」駅

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった駅は、「柏」駅でした。「柏」駅はJR常磐線や東武野田線など複数路線が利用でき、東京駅まで約40分、上野駅まで約30分と各方面へのアクセスに優れています。駅直結の「柏高島屋ステーションモール」には多彩な店舗が揃い、買い物や食事にも便利です。さらに、駅の周辺には飲食店やスーパーマーケット、金融機関が集まり、暮らしやすい環境が整っています。

2位に「船橋」駅、3位に「千葉」駅がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「船橋」駅

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「船橋」駅が1位でした。「船橋」駅は、JR中央・総武緩行線、総武本線、東武野田線の駅です。駅前には大型の商業施設や商店街があるなど、この一帯で何でも揃えられる充実した買い物環境が魅力です。また、周辺は閑静な住宅街が広がっており、ファミリー向けのマンションも増えています。

≪カップル≫ 1位 「館山」駅

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「館山」駅が1位でした。JR内房線が利用できる「館山」駅は、商店や住宅が立ち並ぶ市街地に位置し、生活の利便性も良好です。徒歩圏内には海岸が広がり、海の家や飲食店も点在。夏のシーズンには多くの人でにぎわう、リゾート感あふれるエリアです。

≪ファミリー≫ 1位 「柏」駅

2LDK以上のファミリー向き物件では、「柏」駅がトップで、2位に「館山」駅、3位に「五井」駅がランクインしました。「五井」駅は、JR内房線、小湊鐵道が利用でき、内房線は普通・快速・通勤快速のほか、特急さざなみが停まります。近隣の上総更級公園は、ウォーキングやお花見にぴったりのスポットで、四季折々の自然が楽しめるのも魅力です。

※各駅の家賃相場はこちら：「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

＜調査概要＞

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い駅順にランキング

※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値

調査期間：2025年11月1日～2026年1月31日（前年：2024年11月1日～2025年1月31日）

調査エリア：千葉県