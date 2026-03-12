池袋の新たなランドマーク「IT tower TOKYO」にて「ugo Pro」の実証実験を開始

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、2026年3月14日にオープンを迎える池袋西口エリアの新たなランドマーク「IT tower TOKYO」において、業務DXロボット「ugo Pro」を用いた実証実験が開始されることをお知らせいたします。本実証実験は、同施設の施設管理警備を担うアイング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 飯嶋 庸夫）によって運用されます。



■ 導入の背景

「IT tower TOKYO」は2021年8月に閉店した池袋マルイの跡地に誕生する地上27階・地下4階、高さ140mを誇る超高層複合ビルです。同施設は「ITを中心としたあらゆる分野の価値発見力が参集。with-IT 新しい価値を、世界を超えて」をコンセプトに掲げ、IT関連企業の新たな集積拠点として池袋エリアのさらなる発展を目指しています。

最先端技術を活用した価値創造拠点の実現に向け、次世代型の施設運用モデルの構築の一環で「ugo Pro」を用いた実証実験の実施が決定しました。ロボットを活用することで、セキュリティレベルの向上と省人化を両立し、先進的なオフィスビルにふさわしいスマートな施設運営の実現を目指します。





■ 実証実験概要

開業当初の初期フェーズにおいては、「IT tower TOKYO」2Fのオフィスエントランスエリアにて以下の業務を実施します。

- 案内・立哨警備業務：来館者への案内や立哨警備- 夜間巡回業務 ：閉館後の同エリア内を指定ルートで巡回し、安全確認を実施- 運用期間： 2026年3月～2027年2月（予定）※順次、機能を拡張予定

今回の実証実験を通じて、ｕｇｏは次世代型ビルにおけるロボット活用の標準化を目指し、警備・案内業務の高度化と持続可能な施設運営の実現に貢献してまいります





●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。





■ IT tower TOKYO 施設概要

所在地：東京都豊島区西池袋3丁目28番13号

規模：敷地面積 3,348平方メートル ／延床面積 41,639平方メートル

構造：地上27階・地下4階（高さ140m）

アクセス：JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線の8路線から地下通路で直結

開業日：2026年3月14日 PM12時





■アイング株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区麹町2丁目14番地

設 立： 1973年1月

代 表：代表取締役社長 飯嶋 一晃

URL：https://www.iing.co.jp/

事業内容：ビルメンテナンス事業、空間創造事業、資産価値創造事業、人材サービス事業、バックオフィスサービス等





■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用