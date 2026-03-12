540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える全方向に動くType-Cケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、540°回転コネクタで取り回しが自由自在、PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」を発売しました。

【おすすめポイント】

・540°回転コネクタでケーブルの向きを自由に調整でき、操作中も邪魔にならない

・PD240W対応でスマートフォンからノートPC、Nintendo Switchまで幅広く充電可能

・高耐久ナイロンメッシュ＋LED通電表示で使いやすさと安心感を両立

【掲載ページ】

USB Type-Cケーブル PD240W L字 全方向対応ケーブル 両端回転コネクタ スマホ switch 充電 540°回転 USB2.0 480Mbps 1.8m ブラック

型番：500-USB090-18BKN 販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-USB090-18BKN

【動画で見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cB9IYuQG0LE ]

【ケーブルの常識を変える540°回転コネクタ】

本製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用しています。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でもケーブルの向きを自由に調整できるため、手元の操作を邪魔しません。コネクタの向きを気にせず使えることで、日常の充電環境をより快適にします。

【ケーブルや端子にやさしい設計】

コネクタの向きが固定されないため、無理な角度で曲がることが少なく、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎやすい設計です。さらにコネクタ部分は従来品よりも補強されており、長期間安心して使用できます。日々の充電をより安全でストレスのないものにします。

【ノートPCも充電できるPD240W対応】

最大PD240W（48V/5A）に対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも対応します。USB Type-C充電対応機器であれば幅広く使用でき、Nintendo SwitchやSwitch Liteの充電にも対応。これ1本で多くの機器をカバーできる高出力ケーブルです。

【暗い場所でも確認できるLED通電表示】

コネクタ部分には通電状況が一目で分かるLEDを搭載しています。暗い場所でも充電中かどうかを簡単に確認できるため、就寝前の充電やデスク周りの配線確認にも便利です。日常のちょっとした不便を解消する、ユーザー視点の機能です。

【高耐久ナイロンメッシュで長く使える】

ケーブル部分にはナイロンメッシュ素材を採用し、曲げ・ねじれ・引っ張りに強い設計です。柔軟性と耐久性を兼ね備え、日常の持ち運びやデスク周りでの使用でも安心。さらに付属のシリコンタイでケーブルをまとめて持ち運べるため、バッグの中でもすっきり収納できます。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-USB090-18BKN

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-usb090-18bkn/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-usb090-18bkn.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/772496785

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR4QZBLK

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

USB Type-Cケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007004019

失敗しない！USB Type-Cケーブルの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/usb_type_c/

iPhone・iPadで使えるケーブル

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/iphone-ipad-cable/

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。