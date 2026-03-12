「エンゲージメント基盤として再設計する「ポイントサービス3.0」」と題して、株式会社エムズコミュニケイト 代表取締役 岡田 祐子氏によるセミナーを2026年4月17日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26212

[講 師]

株式会社エムズコミュニケイト 代表取締役 岡田 祐子 氏

[日 時]

２０２６年４月１７日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

近年、各業界でポイントサービスのリニューアルが加速しています。背景にあるのは、ポイントが単なる販促施策から、顧客との関係性を築く戦略基盤へと進化しているという大きな潮流です。

本セミナーでは、『ポイントサービス3.0』の内容をもとに、その進化の本質を体系的に整理。行動経済学に基づく効果の源泉、業界別の最新動向、エンゲージメント時代に求められる視点を解説し、これからのポイントサービスの可能性と方向性を展望します。

＝会場受講者限定特典＝

本セミナーをより実務に活かしていただくため、会場でご参加いただいた方を対象に、後日、無料のフォローアップセッション（約30分）を実施いたします。

セミナー内容を踏まえ、実務検討を進める中で生じた疑問や論点について、講師が追加解説・質疑対応を行います。

※ライブ／アーカイブ配信でご受講の方は対象外となります。

※開催日時・参加方法等の詳細は、当日、講師よりご案内いたします。

１．ポイントサービスの進化（1.0～3.0）

～「値引き」から「エンゲージメント」への転換

２．行動経済学から読み解くポイントの本質的効果

～プロスペクト理論・メンタルアカウンティングの実務応用

３．共通ポイント・自社ポイントの現在地と戦略的選択

～経済圏競争の中で何を選ぶべきか

４．業界別に見るポイントサービスの進化事例

～金融・交通・住宅・エネルギー・小売・BtoB

５．UI／UXがポイントの価値を決める時代

～アプリ設計・体験設計・“貯めたくなる”演出の重要性

６．BtoB・BtoEへの広がりと組織活性化への応用

～顧客体験（CX）から従業員体験（EX）へ

７．これからのポイントサービスが切り拓く新たな可能性

～エンゲージメント基盤としての未来像

８．質疑応答／名刺交換

※本セミナーでは、講義のベースとなる著書「ポイントサービス3.0 ―エンゲージメント時代のポイント戦略」（中央経済社、2025年7月刊・税込4,180円）を教材としてご提供いたします。

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍をご送付致します。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを、予めご了承ください。

