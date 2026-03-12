『じゃらん』絶景に癒やされるSA・PAランキング

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』は、「絶景に癒やされるサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）」に関するアンケート調査を行いましたので、その結果をお知らせします。TOP10には、絶景をはじめ名物グルメやお土産がそろう魅力的なスポットがランクインする結果となりました。

■360度オーシャンビューで夕景を堪能！グルメや足湯も楽しめる「海ほたるパーキングエリア（上り線／下り線）」が1位を獲得

『じゃらん』絶景に癒やされるサービスエリア・パーキングエリアランキング

3月に入り、桜の気配や春色の景色に誘われて、ドライブに出かけたくなる季節がやってきました。今回は、移動途中の休憩場所から、旅の目的地へと進化した、絶景に癒やされるサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）についてアンケート調査を実施しました。第1位に選ばれたのは「海ほたるパーキングエリア（上り線／下り線）」。東京湾に浮かぶ海上PAで、360度のオーシャンビューや美しい夕景、グルメから足湯まで楽しめる非日常空間が魅力です。第2位には「めかりパーキングエリア（上り線）」がランクイン。関門海峡を一望できる展望台と、夕景が美しい絶景スポットとして支持を集めました。そのほか、旅行情報サイト『じゃらんニュース』では、TOP10以外にも、海・山・名勝地など、その土地を象徴する景観を一望できるSA・PAのほか、ご当地グルメを味わえたり、その地域ならではのお土産を購入できたりするSA・PAを多数紹介しています。高速道路利用者はもちろん、一般道から入れる場所も多く、ドライブ途中に気軽に楽しめる点も魅力。ランキング情報とあわせて、ぜひチェックしてみてください。

・【2026】全国のサービスエリア・パーキングエリア44選：https://www.jalan.net/news/article/174235/

■ロケーション抜群の絶景と名物グルメも楽しめるSA・PAが続々ランクイン！

1位：海ほたるパーキングエリア（上り線／下り線）【千葉県】：東京湾アクアライン・東京湾アクアライン連絡道

360度を海に囲まれた「海ほたるパーキングエリア」は、東京湾アクアライン上の絶景スポットです。4階キャビンはガラス張りのパノラマ空間で、行き交う船や夕景が楽しめます。展望デッキや足湯、グルメや土産店も充実。屋外には海底トンネル掘削に使われた巨大カッターの展示があり、記念撮影にも最適です。

（画像提供：海ほたるパーキングエリア）

2位：めかりパーキングエリア（上り線）【福岡県】：関門自動車道

関門橋の真上に位置する「めかりパーキングエリア（上り線）」は、関門海峡を一望できる大展望台が魅力。行き交う船や両岸の街並みを間近に感じられ、夕暮れ時には海峡が赤く染まる幻想的なサンセットが広がります。展望を楽しんだ後は、地元食材を使ったテイクアウトグルメや九州銘菓がそろう売店を楽しむのもおすすめ。絶景とご当地の味を同時に満喫できます。

（画像提供：めかりパーキングエリア）

3位：壇之浦パーキングエリア（下り線）【山口県】：関門自動車道

関門橋を間近に見上げる「壇之浦パーキングエリア」は、昼夜で表情が変わる絶景スポット。目の前に関門海峡が広がり、夜には門司港のきらめく夜景が楽しめます。一般道からも立ち寄れる気軽さも魅力。下関や山口・広島の名産がそろう売店とともに、平家終焉の地で歴史と雄大な景色に浸れる場所です。

（画像提供：壇之浦パーキングエリア）

4位：米山サービスエリア（下り線）【新潟県】：北陸自動車道

佐渡島や弥彦山、日本海を一望できる「米山サービスエリア（下り線）」は、自然美に包まれたロケーション抜群のスポット。特に夕暮れ時は、水平線に沈む夕日が海を染める感動的な景色が広がります。展望を楽しんだ後は、地元食材を生かした海の幸を堪能。名物のサバサンドは、景色とともに味わいたい柏崎のソウルフードです。

（画像提供：米山サービスエリア）

5位：宮島サービスエリア（下り線）【広島県】：山陽自動車道

瀬戸内海を見下ろす高台に立つ「宮島サービスエリア（下り線）」は、世界遺産・宮島まで望める開放感あふれるスポット。展望台からは多島美が広がり、隣接する公園を散策しながら気軽にリフレッシュできます。食事はアナゴや牡蠣など宮島名物が楽しめ、売店にはもみじ饅頭や瀬戸内レモン商品が充実。景色と広島の味覚を同時に満喫できるサービスエリアです。

（画像提供：宮島サービスエリア）

6位：有珠山（うすざん）サービスエリア（上り線）【北海道】：道央自動車道

伊達市の高台にある「有珠山サービスエリア」は、展望台から有珠山や昭和新山、噴火湾、晴れた日には羊蹄山まで見渡せる大パノラマが魅力です。刻々と表情を変える山と海の景色は圧巻。食事にはブランド豚「黄金豚」を使った生姜焼きが人気で、売店には北海道銘菓「わかさいも」もそろいます。雄大な自然とご当地の味を一度に楽しめる立ち寄りスポットです。

（画像提供：有珠山サービスエリア）

7位：金立ハイウェイオアシス（金立公園）【佐賀県】：長崎自動車道

「金立（きんりゅう）公園」と一体化した「金立ハイウェイオアシス」は、緑に囲まれた開放感あふれるスポット。広大な敷地では四季折々の自然が楽しめ、春は桜、秋はコスモスが彩ります。高台の景色を眺めながら、草スキーやバーベキューなどのアクティビティも満喫可能。散策の後は、地元食材を使った食事で心も体もリフレッシュできます。

（画像提供：金立ハイウェイオアシス（金立公園））

8位：福山サービスエリア（上り線）【広島県】：山陽自動車道

白い洋館と色とりどりのバラが美しい「福山サービスエリア（上り線）」は、約800本のバラが咲き誇る華やかな景観が魅力。見頃の季節には散策するだけで気分が上がります。バラをモチーフにしたお菓子や雑貨も充実。瀬戸内の景色を感じながら味わうグルメやスイーツも楽しめ、立ち寄りが待ち遠しくなるサービスエリアです。

（画像提供：福山サービスエリア）

9位：ひるがの高原サービスエリア（上り線／下り線）【岐阜県】：東海北陸自動車道

標高870mに位置する「ひるがの高原サービスエリア」は、大日ヶ岳や白山など岐阜の名峰を一望できる爽快な場所。澄んだ空気と広がる山並みは、立ち寄るだけで心が洗われます。雄大な景色を眺めながら、けいちゃんなどの郷土料理や高山ラーメン、濃厚なひるがの高原牛乳のソフトクリームを味わえるのも嬉しいポイント。高原ならではの景観とご当地グルメを同時に楽しめるスポットです。

（画像提供：ひるがの高原サービスエリア）

10位：吉野川ハイウェイオアシス【徳島県】：徳島自動車道

吉野川の名勝「美濃田の淵」を望む「吉野川ハイウェイオアシス」は、深い渓谷と清流が織りなす絶景に包まれた癒やしのスポット。緑豊かな自然を背景に、物産店や食事処、イベント広場が点在し、四国の魅力を満喫できます。眼下に名勝を眺めながら入れる日帰り温泉「美濃田の湯」は格別。雄大な景色とともに、旅の疲れをゆったりと癒やせるハイウェイオアシスです。

（画像提供：吉野川オアシス株式会社）

※紹介している内容は2026年2月25日時点の情報です

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国20代～50代

有効回答数：1,045名

調査実施期間：2026年1月21日（水）～2026年1月23日（金）

調査機関：インテージ

