花見の今を読み解く「花見」ウェブニュース分析【Qlipper】

株式会社トドオナダ

春の始まり、日本ではお花見のシーズンが始まろうとしています。そして、どのような春の訪れがあるのでしょうか。「花見」に焦点を当て、「花見」に関するウェブニュースについて調査・分析をいたします。



今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月1日 ～ 3月11日の「花見」に関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

▼本レポートの詳細などお問い合わせ、またはQlipperについてはこちらから

https://qlipper.jp/contactus.html

「花見」のPV上位記事をピックアップ

【鎌倉】桜はもう咲いてる？鶴岡八幡宮と段葛の開花の最新状況をリアルレポ！

3月1日 合計PV数:197,679,262 Yahoo!ニュース エキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/971be473766f270e6d42fa15377a57e16a7353b0

クビアカツヤカミキリ、東京・湾岸部の桜の名所でも猛威。花見を台無しにする最悪の害虫には意外な弱点も。

3月7日 合計PV数:6,599,119 Yahoo!ニュース エキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/84fb882b2ad4102d5f2209fa4c29dadc99276735

「春の女神」ギフチョウ羽化…岐阜市の名和昆虫博物館 4月中旬まで公開

3月8日 合計PV数:5,123,704 読売新聞オンラインに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/32eb24f4d618fdd3761c9f358b7ad50e6b986f64



【川越市】桜ピンクに黄金の輝き。河津桜とミモザが彩る春の絶景散策へ

3月11日 合計PV数:合計PV数:828,780 Yahoo!ニュース エキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/23d54f7a66f850a744378f925a82326a319592b6

【名古屋市】春のはじまりを告げる絶景。名古屋がピンクに染まる「王道の桜名所」3選

3月3日 合計PV数:661,956 Yahoo!ニュース エキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0793db90322fe56dafbb787c2ab565f591a034e0

【荒川区】2026年の春がきました！ 都立汐入公園隅田川沿いのオオカンザクラが満開ですよ！

3月9日 合計PV数:497,066 Yahoo!ニュース エキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0e7b6f5ddbc7cca6c82dd65d8d6e8b1c399839bd

分析

今回、「花見」でデータ収集を行いましたが、現状まだ桜が咲いていない地域が多いため、記事数も少なく、話題性のある記事が少なくなっていました。しかし、春の訪れを示唆する記事や、桜が咲いている地域での記事はPV数も多く話題性が大きくなっているため、今後桜が咲くにつれて「花見」についての記事数、話題性も大きくなっていくと思われます。

「花見」の記事、仮想PV推移

・総記事数 6,355件

・総PV数 (※) 251,849,987pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年3月1日～11日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「花見」を含む記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886