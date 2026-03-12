remental｜福利厚生連携型 優待・クーポンプラットフォーム「わたしの保健室」に手づかみ離乳食宅配TEDEMOGU（てでもぐ）の掲載を開始！

わたしの保健室、「手づかみ離乳食宅配TEDEMOGU（てでもぐ）」の優待・クーポン掲載を開始

株式会社rementalTEDEMOGU×わたしの保健室

わたしの保健室に「手づかみ離乳食宅配TEDEMOGU（てでもぐ）」の掲載を開始いたしましたので、お知らせいたします。

福利厚生連携型の優待・クーポンプラットフォーム「わたしの保健室」（運営：株式会社remental、東京都渋谷区、代表：佐藤利音）は、「手づかみ離乳食宅配TEDEMOGU（てでもぐ）」（提供：株式会社ハーシー、東京都目黒区、代表：橋本真由美）の優待・クーポン情報の掲載を、2026年3月12日より開始いたしました。

「わたしの保健室」への掲載背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/28_1_fd3adea790f4e34169d3dfd44f0c9823.jpg?v=202603120551 ]

「わたしの保健室」は、ヘルスケア領域を中心とした福利厚生連携型の優待・クーポンプラットフォームとして、カウンセリングやジム利用、オーラルケアなど、従業員の日々のコンディションづくりに役立つ特典を提供してまいりました。

TEDEMOGU（てでもぐ）様は、「お子様の食事、家族の時間を大切にしたいママさんに役立てるような商品を届けたい」という思いのもと、手づかみ食べに特化した冷凍離乳食という市場でもユニークなポジションを確立しています。管理栄養士監修のレシピで、国産素材中心・化学調味料無添加・7大アレルゲン不使用と、安全面にも徹底的にこだわった商品づくりが特長です。

近年、共働き世帯の増加に伴い、企業における子育て支援の重要性はますます高まっています。離乳食の準備は、特に手づかみ食べの時期には「切る・こねる・成形する・焼く」と工程が多く、働きながら毎食対応することは大きな負担です。

「わたしの保健室」がカバーする心身の健康支援と、TEDEMOGUが提供する子育て中の食事サポートは、いずれも「従業員の暮らしを支える」という共通の価値観を持っています。この親和性の高さから、この度の掲載に至りました。

TEDEMOGU様の掲載がもたらす価値について

【利用者（従業員）にとって】

子育て中の従業員が、福利厚生の一環としてTEDEMOGUの手づかみ離乳食をお得にご利用いただけるようになります。

レンジで温めるだけで離乳食の準備が完了するため、仕事と育児の両立に追われる日々の中で、食事準備の負担を大幅に軽減できます。赤ちゃんが自分の手で安心して食べられる離乳食が手軽に手に入ることで、親子の食事時間がより豊かなものになります。

【導入企業にとって】

子育て支援に直結する福利厚生メニューの拡充は、従業員のエンゲージメント向上や離職防止に貢献します。育児と仕事の両立を具体的にサポートする施策として、企業の健康経営や子育て支援の姿勢を社内外に示すことができます。

【両社にとって】

「わたしの保健室」は子育て支援領域への掲載拡充によりプラットフォームとしての価値を高め、TEDEMOGUは福利厚生チャネルを通じた新たな利用者層へのリーチを実現します。互いの顧客基盤を活かし、子育て世代の従業員により良い価値を届けることを目指します。

手づかみ離乳食宅配TEDEMOGU（てでもぐ）について

わたしの保健室について詳しくはこちら！ :https://kimochi-mental.com/client/my-wellbeing■ ミッション・ビジョン

離乳食後期からの手づかみ離乳食を販売。赤ちゃんが自分の手で食べられるサイズ、柔らかさの離乳食をお届け。管理栄養士と共同開発のレシピで栄養面・安全面にこだわりました。国産素材中心、化学調味料無添加、卵不使用で安心。解凍するだけであげられる。

■ 運営の思い

お子様の食事、家族の時間を大切にしたいママさんに役立てるような商品を届けたい。

■ 主要サービスの特長

レンジで温めるだけで離乳食の準備が完了。小さな手でもつかみやすい形状・噛みやすい柔らかさ・飲み込みやすい水分量にこだわった設計で、手づかみ食べに特化した冷凍離乳食は市場でもほとんど類を見ない商品です。7大アレルゲン（卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生）不使用で、保育園での給食づくりに長年携わってきた管理栄養士が監修しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/28_2_f01f63f3a292df3a9260b26c6c8e275e.jpg?v=202603120551 ]

株式会社ハーシー マーケティング 海老澤 稔様

「手づかみ食べのために作られたベビーフードになっております。0歳から安心してあげられる固形の離乳食です。」

「わたしの保健室」について

「わたしの保健室」はヘルスケア領域を中心とした福利厚生連携型の優待・クーポンプラットフォームです。

「わたしの保健室」では、カウンセリングをはじめ、ジム利用、オーラルケア、ヘルスケアなど、日々のコンディションづくりに役立つ特典が揃っています。

誰もが気軽に、自分のペースで健康と向き合える環境を一緒につくります。

今後の展望

「わたしの保健室」は、今後もヘルスケア領域にとどまらず、子育て支援や暮らしに寄り添う多彩なサービスの掲載を拡充してまいります。

従業員一人ひとりが自分のペースで健康と向き合い、仕事と生活の両方を充実させられる環境づくりに貢献するプラットフォームを目指します。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハーシー[表3: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/28_3_a83b018ec0548efdb9090ff36ed56918.jpg?v=202603120551 ]株式会社remental[表4: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/28_4_f5da389081d6e2ddbfd7a766c2de78d4.jpg?v=202603120551 ]わたしの保健室について詳しくはこちら！ :https://kimochi-mental.com/client/my-wellbeing

社名：株式会社remental

代表者：代表取締役CEO 佐藤利音

設立：2022年1月11日

メールアドレス：info@remental.care

電話番号：070-5027-2703

事業内容：メンタルヘルスケアサービスの運営・開発

コーポレートサイト：https://remental.co.jp/

オンラインカウンセリング「Kimochi」サービスサイト：https://kimochi-mental.com/

オンラインカウンセリング「Kimochi」新生活キャンペーンの特設ページ：https://kimochi-care.net/lp/fresh-start

記事ページ：https://kimochi-mental.com/client/articles

このプレスリリースに関するお問い合わせは、上記の連絡先までお気軽にどうぞ。

お問い合わせはこちらから :https://forms.gle/CNLvjC6qXbHgisbw6