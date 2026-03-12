Keywordmap、AIライティングを劇的に効率化する「AIスマートエディタ（β版）」を公開！AIを活用した独自情報の追加やファクトチェック、トンマナ調整まで一気通貫で可能に

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、自社で開発・提供するSEOツール「Keywordmap（キーワードマップ）」において、AIによる記事制作・編集業務を高度化する新機能群「AIスマートエディタ（β版）」をリリースいたしました。

本アップデートにより、AIを活用した簡易的な記事修正、外部資料やURLを参照した「独自性のある執筆」、AIによる「ファクトチェック」や「トンマナ調整」などが可能になります。AIライティングの利便性はそのままに、コンテンツの品質向上と編集工数の大幅削減を両立する分析・執筆体験を提供します。

＜「AIスマートエディタ（β版）」とは＞

「AIスマートエディタ（β版）」は、既存のAIライティング機能をさらに補助・拡張し、人間が行う煩雑な編集・校閲作業をAIがサポートする新シリーズです。

単なる文章生成にとどまらず、自社独自の一次情報（資料やURL）をインプットした執筆や、公開前記事の正確性を確かめるファクトチェックなど、より実務に即した4つの機能を搭載しています。

AIスマートエディタ（β版）の機能- 外部情報参照ライティング（独自性の付与）- ファクトチェック（信頼性の向上）- トンマナ調整（品質の統一）- 部分編集ライティング（効率的な修正）

これにより、SEO記事制作における重要な評価要素である「独自性の担保」や「情報の正確性」、さらに「サイト独自のトーン＆マナーの維持」といった、従来のAIライティングが抱えていた課題を解消します。

＜開発の背景：マーケティング現場の課題＞

生成AIの普及により記事の量産が可能になった一方で、マーケティング現場では「コンテンツの質」に関する以下のような課題が顕在化しています。

- 独自性の欠如： 一般的なAI生成では、ネット上の既知情報に終始し、自社独自の知見や最新データが盛り込みにくい- 信頼性の担保： AIのハルシネーション（嘘）のリスクがあり、ファクトチェックに膨大なチェック工数がかかっている- 表記揺れ・トンマナ： 複数のライターやAIが執筆することで、メディア特有の言い回しやトンマナが崩れてしまう

これらの課題を解決し、「誰もが・短時間で・高品質な」コンテンツ制作を行える環境を実現するため、AIスマートエディタの開発に至りました。

＜新機能の主なポイント＞

今回のリリースでは、新規・リライトの区別なく、記事のブラッシュアップに特化した4つの主要機能を実装しました。

１. 外部情報参照ライティング（独自性の付与）

ユーザーが指定したファイル（資料）やURLの内容を解析し、その情報に基づいたテキスト生成が可能です。

▶メリット： 自社独自の一次情報や商品情報を反映させることで、従来のAIでは困難だった「記事の独自性（オリジナリティ）」を担保します。既存記事の文脈を読み取り、最適な箇所へ追記することも可能です。

２. ファクトチェック（信頼性の向上）

記事内容と外部情報を照合し、情報の信憑性を「信憑性あり」「疑問」「信憑性無し」「評価不能」の4段階で判定します。

▶メリット： AIが参照したソースURLも同時に出力されるため、ダブルチェックの工数を劇的に削減。1クリックで記事の正確性を検証できます。

３. トンマナ調整（品質の統一）

参考にしたい記事URLを指定するだけで、そのサイト特有の言い回し、敬語・言い切りのバランス、ひらがな変換などをAIが学習し、記事全文を調整します。

▶メリット： 複数の執筆者が関わるプロジェクトでも、メディアのブランドトーンを一瞬で統一。誤字脱字の校正にも活用いただけます。

４. 部分編集ライティング（効率的な修正）

記事の修正したい箇所だけを選択し、「箇条書きにして」「300文字に要約して」といった指示を出すだけでピンポイントな書き換えが完了します。

▶メリット： 全文を生成し直す手間がなく、部分的なリライト業務の大幅にスピードアップが可能です。

＜AIスマートエディタの活用イメージ＞

■SEO担当者

上位サイトの傾向（URL）や自社独自の調査データを読み込ませ、独自的で専門的、高品質な構成案・執筆が可能に。

■編集・校閲者

部分ライティングやファクトチェック機能により、加筆・編集や事実確認といった各作業の時間を圧倒的に短縮。

■広報・ブランド担当者

トンマナ調整機能により、外部ライターから納品された原稿を自社らしい表現へ即座に変換。

＜今後の展望＞

生成AIの進化に対応するため、データ分析に基づくデジタルマーケティングやAI検索最適化（GEO／LLMO）の知見と、Keywordmapをはじめとしたビッグデータ基盤を融合し、AI時代のマーケティングを牽引していきます。今回の機能リリースに加え、今後もAI検索最適化とSEO領域のナレッジを継続的にアップデートし、より高精度な分析・提案を行うコンサルティングやツールを提供します。また、専門人材による伴走支援を組み合わせることで、AI時代における企業のマーケティング成果最大化に貢献していきます。

＜Keywordmapについて＞

Keywordmapは膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

＜ご参考＞

▼Keywordmapを無料で利用できる7日間のトライアルはこちらから

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

Keywordmapの受賞歴

Keywordmapは法人向けのIT製品・クラウドサービスのレビューと資料比較ができる国内最大級のプラットフォーム『ITreview』において、毎年発表されるBest Software in Japanを2年連続受賞しております（2025年度：58位、2024年度：41位）。

また、SaaS比較サイト『BOXIL』においても、Good Seviceを受賞し、あわせてお役立ち度、機能満足度の両部門でNo.1を獲得するなど、多くの方々から高い評価をいただいております。

■関連メディア「Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌」 ‌

デジタルマーケティングの基礎知識・最新情報が学べるメディアです。

URL：https://keywordmap.jp/academy/

■ツール・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社CINC Keywordmap事務局

mail：km_cs@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。

会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/