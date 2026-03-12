エコ素材の活用と、トイレ掃除の負担軽減を同時に叶える！「ブルーレット除菌EX グリーンレーベル」

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、トイレ用洗浄剤の『ブルーレット』から、再生PET100％ボトルやアップサイクル香料*¹、植物由来洗浄成分*²といったエコ素材を使用しながら、水ぎわの黒ズミも抑制*³できる新ライン「ブルーレット除菌EX グリーンレーベル グリーンシトラス」を2026年3月26日（木）より全国にて発売します。

*1香料中の約10％に配合、*2元原料の一部に植物由来の洗浄成分使用

*3使用期間中、全く黒ズミが発生しない訳ではない。使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。

<開発背景>

現在、生活者の約6割以上が環境を意識した購買行動を取っており*⁴、特に日用品は「環境を意識して購入する」カテゴリーの第2位に挙げられるなど*⁵、エシカルな消費が浸透しています。一方で、当社の調査によると、ユーザーがトイレ洗浄剤に求める最大の魅力は、依然として環境性能以上に「黒ズミ抑制」であることが分かりました*⁶。多忙な現代人にとって、日々の掃除負担の軽減は切実な課題です。

そこで、この「家事負担の軽減」という、現代人が日用品に求めるニーズを満たし、さらに環境にも配慮した「ブルーレット除菌EX グリーンレーベル グリーンシトラス」を開発しました。

また当社では2019年に、「小林製薬グループ 環境宣言2030」、「新・環境行動指針」を制定し、2021年より「製品開発エコ基準」を満たした製品のパッケージに「エコをカタチに」マークを付与しています。環境にやさしい製品づくりを見える化することで、環境への配慮も製品購入時の選択肢となるよう取り組んでいます。

*4経済広報センター 「第27回生活者の“企業観”に関する調査報告書」（2024年2月） 男女20～70代 N＝983

*5博報堂「生活者のサステナブル購買行動調査2023」レポート（2023年8月 16～79歳男女 n=5,156）

*6アンケートはがき返送者調べ（2025年8月）N＝26 20～60代以上の男女

<製品特徴>

1.『ブルーレット』初、再生PET100％ボトル

本製品のボトル部分には使用済みペットボトルなどから作られた、再生PET樹脂を100％使用しました。新たなプラスチック資源の使用を抑え、持続可能な社会への貢献を目指します。

2.アップサイクル香料と植物由来の洗浄成分を配合

香料には本来廃棄されるはずだったオレンジの搾りかすなどを再利用した「アップサイクル香料」を配合しました。さらに香料中には生分解性原料を約95％使用するなど環境に配慮しつつ、ナチュラルな印象の香りを実現しました。また、洗浄成分には元原料の一部に植物由来原料を使用しました。

3.99%除菌*⁷！水ぎわの黒ズミの発生を抑えて*⁷、トイレ掃除の負担を軽減

タンクの上にセットするだけで、流すたびに洗浄・防汚成分が、便器をコートし、汚れの付着を抑え掃除が楽になります。未来と地球を想いながら、トイレ掃除も減らせる利便性を目指しました。

*7水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。使用期間中、全く黒ズミが発生しない訳ではない。使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。全ての菌を除菌するわけではない。

<ナチュラルなグリーンシトラスの香り>

ナチュラルなオレンジやレモン、ユーカリが調和した爽快なトップノートに、シトラスの果皮を想起させるライムのほろ苦さを組み合わせた、爽やかなグリーンシトラスの香りです。

〈『ブルーレット』について〉

1969年に日本初の水洗トイレ用芳香洗浄剤として誕生した『ブルーレット』は、半世紀以上にわたり、日本のトイレの「清潔」と「快適」を支え続けてきました。水洗トイレの普及率が低かった時代から、現代の多機能トイレに至るまで、常に生活者の変化に寄り添い、現在では国内シェアNo.1*⁸ブランドとして多くのご家庭で愛用されています。

私たちは「清潔を守る」という使命はそのままに、限りある資源を大切にし、トップブランドとしての責任を持って取り組んでまいります。

＊8インテージSRI＋タンククリーナー 2023年1月～2025年12月の累計販売金額

＜製品概要＞

製品名：液体ブルーレット除菌EX グリーンレーベルつけ替用 グリーンシトラス

カテゴリー：トイレ用合成洗剤（タンククリーナー）

メーカー希望小売価格：オープン価格 つけ替用 67mL

発売日：2026年3月26日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

製品特徴：

1. 『ブルーレット』初、再生PET100％ボトルを採用。

2. アップサイクル香料*¹と植物由来の洗浄成分*²を採用した新処方。

*１香料中の約10％に配合、*2元原料の一部にパーム油を使用

3. 99％の除菌率*⁷で、水ぎわの黒ズミの発生を抑える*⁷。

*7水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。使用期間中、全く黒ズミが発生しない訳ではない。使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。全ての菌を除菌するわけではない。

4. ナチュラルなグリーンシトラスの香り

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-07／URL:https://www.kobayashi.co.jp

（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日を除く）