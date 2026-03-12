2025年度 食創会 「第30回 安藤百福賞」表彰式を開催

公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団

「食創会 ～新しい食品の創造・開発を奨める会～」(会長：小泉 純一郎、元内閣総理大臣) は、2026年3月10日(火)に「第30回 安藤百福賞」の表彰式を開催しました。

公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 (理事長：安藤 宏基) が主宰する「食創会」は、食科学の振興ならびに新しい食品の創造・開発に貢献する独創的な研究者、開発者およびベンチャー起業家を表彰する「安藤百福賞」表彰事業 (後援：文部科学省、農林水産省) を1996年から実施しています。

表彰式には、小泉 純一郎食創会会長、安藤 宏基財団理事長をはじめ、安藤財団や食創会、取引先、日清食品・安藤百福Scholarshipで支援している奨学生など約240名が参列しました。

(左)安藤 宏基財団理事長 (中央) 高柳 広氏 (右)小泉 純一郎食創会会長

今年度の「大賞」は、東京大学大学院医学系研究科免疫学の高柳 広 (たかやなぎ ひろし) 氏が受賞しました。高柳氏は、骨組織と免疫系の相互作用に着目し、「骨免疫学」と名付けた新しい学問領域を創始し、関節リウマチや歯周病、骨粗しょう症の発症機序の解明や、新たな治療法の開発に道を拓いてきました。破骨細胞分化因子 (RANKL) や免疫を調節するさまざまなタンパク質 (サイトカイン) からなる分子ネットワークを明らかにした一連の研究は、老化に伴う骨粗しょう症や口腔疾患の予防、さらには炎症制御に資する食品の開発に科学的根拠を与えるものであり、健康長寿社会の実現に貢献することが期待されています。なお、高柳氏には、副賞として賞金1000万円を贈呈しました。

「優秀賞」は、食品の味や香りなどの官能特性と機能性の関連を明らかにした越阪部 奈緒美 (おさかべ なおみ) 氏 (芝浦工業大学)、タンパク質源としての米の生産と利用の基盤研究を続けた松田 幹 (まつだ つかさ) 氏 (福島大学)、藻類成長促進因子を人工合成し、あおさ海苔の完全陸上養殖に成功した山本 博文 (やまもと ひろふみ) 氏 (徳島文理大学) に決定しました。受賞者3名には、副賞として賞金300万円を贈呈しました。

「発明発見奨励賞」は、腸の神経細胞が食事成分を認識する受容体を発現することを発見した尾畑 佑樹 (おばた ゆうき) 氏 (テキサス大学) と、安価なヒト臓器モデルを開発し、ヒトの生理機能を再現した高橋 裕 (たかはし ゆう) 氏 (東京大学) に決定しました。両名には、副賞として賞金200万円を贈呈しました。

食創会設立の趣旨

人類が到達したすばらしい文明・文化は、人類の限りない創造的精神によって生み出されました。21世紀を越えて、繁栄を持続するためには、これからも発明・発見の意欲をさらに高揚していく必要があります。とくに、人類生存の根源である“食”について、より緊急を要する課題であり、私たちが『食創会』設立を提唱するゆえんであります。

人口の急増、地球環境の悪化を背景に、食糧危機が予測される今、私たちは英知を集め、食品産業に独創的な技術革新の波を起こしていかなければなりません。

基礎技術をしっかりと固め、バイオテクノロジーなどのあらゆる先端技術を駆使して、新しい食品、生産・加工の技術を生み出し、かつて敗戦の焦土から発想された即席めん産業が世界に伝播していったように、この日本から世界に向けて発信していくべきではないでしょうか。

埋もれたアイデアが、身近に眠っているかも知れません。世の中に渇望されながら、手が届かず開発・発明が待たれている技術もあるでしょう。

『食創会』は、食品産業の発展を図り、人類の繁栄に寄与するため、知恵を掘り起こし、知的財産を尊重する環境を整え、ベンチャー・スピリットを支援していきます。(1996年6月設立)

＜参考情報：過去受賞者の活躍＞

「安藤百福賞」表彰事業は今年度で30回を迎えました。2017年度「第22回 安藤百福賞」の大賞を受賞された大阪大学特任教授 坂口 志文 (さかぐち しもん) 氏は、2025年にノーベル生理学・医学賞を受賞されました。

坂口 志文氏安藤スポーツ・食文化振興財団とは

安藤スポーツ・食文化振興財団は、日清食品創業者 安藤百福の「子どもたちの健全な心身の育成」を願う思いから生まれました。設立当初から子どもたちにアウトドア活動や冒険の機会を提供し、スポーツの原点である陸上競技の大会を後援してきました。さらに、世界初のインスタントラーメンを発明し、食文化を革新した安藤百福の創造する力を受け継いでいくために、新しい食品の開発に貢献する独創的な研究を表彰し、安藤百福発明記念館では発明・発見の大切さを伝えています。これからも安藤財団は未来のクリエイターである子どもたちの健全な心身の育成と食文化の発展のために努力していきます。