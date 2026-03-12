【リーガロイヤルホテル東京】ゴールデンウィーク期間中だけ、特別な2つのビュッフェを開催！「ゴールデンウィークビュッフェ」

株式会社ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区 総支配人 相坂 博）は、ゴールデンウィーク期間中の2026年5月3日（日・祝）～5日（火・祝）の3日間限定で「中国料理 皇家龍鳳」にて「G.W.オーダーランチビュッフェ」を、2026年5月2日（土）～5日（火・祝）の4日間限定で「ダイニング フェリオ」にて「G.W.ディナービュッフェ」をそれぞれ開催いたします。中国料理 皇家龍鳳「G.W.オーダーランチビュッフェ」 イメージ

「中国料理 皇家龍鳳」では、前菜・メイン・デザートなど、“ふかひれ姿煮込み”（おひとり様１皿）や“北京ダック”（おひとり様１皿）を含む全44品の豊富なメニューからお席でお好きな料理をご注文いただけるオーダーランチビュッフェをご用意。

ダイニング フェリオ「G.W.ディナービュッフェ」 イメージダイニング フェリオ「G.W.ディナービュッフェ」 イメージ

「ダイニング フェリオ」では、シニアやお子様にも人気の高い“にぎり寿司”や目の前でカッティングする“ローストビーフ”、柔らかくほんのり甘い生地に爽やかな柑橘の香りとバターのコクが絶妙な“クレープシュゼット”などをご用意したディナービュッフェをご提供いたします。

【ゴールデンウィークビュッフェ概要】

中国料理 皇家龍鳳

◇メニュー名

「G.W.オーダーランチビュッフェ」

◇期間

2026年5月3日（日・祝）～5日（火・祝）

◇時間

11：20～12：50／13：30～15：00 <2部制・90分制>

◇価格

大人（中学生以上）10,000円 ／ 小学生4,300円 ／ 幼児無料

◇内容

[おひとり様1皿]

ふかひれ姿煮込み、北京ダック

[前菜]

窯焼き叉焼、合鴨ロースト、豚ばら肉のロースト、クラゲ、蒸し鶏、皮蛋（ピータン）、トマトと胡瓜の酢漬け

[スープ]

乾燥茸の広東式蒸しスープ、玉子スープ

[飲茶]

小籠包、焼売、海老蒸し餃子

[揚物]

春巻、鶏の唐揚げ、蟹爪の揚げもの、白身魚の唐揚げ香味ソース

[蒸し物・煮込み]

青梗菜のクリーム煮、白身魚の蒸し物、麻婆豆腐、牛肉団子のオイスターソース煮込み、スペアリブのトウチ蒸し

[炒め物]

海老のXO醤炒め、海老のチリソース、海老の甘酢餡かけ、海老のマヨネーズソース、イカの湯引き、イカのトウチ炒め、イカの蝦醤炒め、黒酢豚、回鍋肉、牛肉とピーマンの細切り炒め、牛肉のオイスターソース炒め、青梗菜のあっさり塩味炒め、鶏とカシューナッツの炒め

[麺・飯]

上海焼きそば、叉焼炒飯、叉焼と葱の細切り汁そば

[デザート]

杏仁豆腐、タピオカ入りココナッツミルク、マンゴープリン、揚げ胡麻団子、バニラアイスクリーム

ダイニング フェリオ

◇メニュー名

「G.W.ディナービュッフェ」

◇期間

2026年5月2日（土）～5日（火・祝）

◇時間

17：00～21：00（ラストオーダー20：00） <120分制>

◇価格

大人（中学生以上）8,000円 ／ シニア（65歳以上）7,700円 ／ 小学生4,000円 ／

幼児（4～6歳）2,000円

◇内容

〈ライブキッチン〉

・ローストビーフ ・クレープシュゼット

〈ビュッフェ料理〉

・にぎり寿司

・ツナといんげん豆のニース風サラダ

・イイダコのセート風煮込み

・パプリカとベーコンのキッシュ

・キャロット入りパンデピス

・豚肉のロースト プルーンソース

・アンコウのブイヤベース仕立て

・チキンのロースト オージュ谷風クリームソース

・カレイのムニエル レモンバターソース

・ラタトゥイユのショートパスタ

・ムール貝と茸のブルゴーニュ風ココット焼き

・ジャガイモのポタージュ パルマンティエ

・リーガロイヤルホテルのカレーライス

・サラダ各種

・パン各種

・デザート各種

・キッズコーナー各種

・ドリンクバー ほか

※写真は全てイメージです。

※上記料金は全て税金・サービス料を含みます。

※食材の入荷状況により、メニュー内容を変更する場合がございます。

※記載内容の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

お客様からのお問い合わせ先

リーガロイヤルホテル東京 TEL.03-5285-1121（代表）