Tバックショーツ愛用者の「欲しかった」をカタチに。『サラサーティコットン100』のTバック専用おりものシートがライフスタイルに馴染む新パッケージで登場！

写真拡大 (全2枚)

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田　賀一）は、天然コットン100％*¹のおりものシート『サラサーティ』からTバックショーツ愛用者の悩みに応えるTバック専用のおりものシート「サラサーティコットン100　Tバック用」を、新しいパッケージで、3月26日（木）から全国にて発売します。


＊1　表面シートの材質




<開発背景>

『サラサーティ』は、1988年に日本初の「おりものシート」を発売して以来、長年女性の “おりもの”に寄り添う生活サポートの研究や取り組みをしてきました。


近年、ライフスタイルやファッションの多様化により、Tバックタイプの下着は約4人に1人が使用経験を持つなど、身近なものとなっています*²。一方で、一般的なおりものシートは形状が合わず、付けにくさや漏れの心配があり、「おりものが多い時に心もとなくて困った」という声が寄せられました*³。こうした「ファッションを楽しみたいけれど、おりもののケアも欠かせない」という声に応え、この度、Tバック専用の設計と天然コットン100％のやさしさを兼ね備えた「サラサーティ コットン100 Tバック用」を、新パッケージでリニューアルしました。


＊2　当社調査　2024年6月　20～40代女性　N=1,683の内、約4人に1人がTバック使用経験あり


＊3　当社調査2025年10月　Tバック着用者N=259　FA


<製品特徴>

1. ライフスタイルに馴染む、手に取りやすい新パッケージ


現代的なライフスタイルにフィットする、スタイリッシュなデザインに刷新しました。「サラサーティコットン100」シリーズ全体でトーンを統一することで、日常に自然と馴染み、毎日のケアをより身近に感じられるパッケージへと進化しています。


2. デリケートな肌をいたわる「天然コットン100％」の表面シート


表面シートは高品質な天然コットン100％のふんわりとしたやさしい肌触りで、ムレやかぶれが起こりにくい、肌にやさしい使い心地です。


３. Tバックショーツにしっかりフィットする設計


Tバックショーツの独特な形にぴったり合う形状で、シルエットの邪魔をしないTバック専用のおりものシートです。




<製品概要>

製品名：サラサーティコットン100　Tバック用


カテゴリー：衛生雑貨品


メーカー希望小売価格：315 円（税抜）20枚入


発売日：2026年3月26日（木）


※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。


※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。


お客様　お問い合わせ先


小林製薬株式会社　お客様相談室


TEL：0120-5884-06／URL：https://www.kobayashi.co.jp


（受付時間9：00～17：00　土・日・祝日を除く）