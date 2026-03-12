Tバックショーツ愛用者の「欲しかった」をカタチに。『サラサーティコットン100』のTバック専用おりものシートがライフスタイルに馴染む新パッケージで登場！

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、天然コットン100％*¹のおりものシート『サラサーティ』からTバックショーツ愛用者の悩みに応えるTバック専用のおりものシート「サラサーティコットン100 Tバック用」を、新しいパッケージで、3月26日（木）から全国にて発売します。

＊1 表面シートの材質

<開発背景>

『サラサーティ』は、1988年に日本初の「おりものシート」を発売して以来、長年女性の “おりもの”に寄り添う生活サポートの研究や取り組みをしてきました。

近年、ライフスタイルやファッションの多様化により、Tバックタイプの下着は約4人に1人が使用経験を持つなど、身近なものとなっています*²。一方で、一般的なおりものシートは形状が合わず、付けにくさや漏れの心配があり、「おりものが多い時に心もとなくて困った」という声が寄せられました*³。こうした「ファッションを楽しみたいけれど、おりもののケアも欠かせない」という声に応え、この度、Tバック専用の設計と天然コットン100％のやさしさを兼ね備えた「サラサーティ コットン100 Tバック用」を、新パッケージでリニューアルしました。

＊2 当社調査 2024年6月 20～40代女性 N=1,683の内、約4人に1人がTバック使用経験あり

＊3 当社調査2025年10月 Tバック着用者N=259 FA

<製品特徴>

1. ライフスタイルに馴染む、手に取りやすい新パッケージ

現代的なライフスタイルにフィットする、スタイリッシュなデザインに刷新しました。「サラサーティコットン100」シリーズ全体でトーンを統一することで、日常に自然と馴染み、毎日のケアをより身近に感じられるパッケージへと進化しています。

2. デリケートな肌をいたわる「天然コットン100％」の表面シート

表面シートは高品質な天然コットン100％のふんわりとしたやさしい肌触りで、ムレやかぶれが起こりにくい、肌にやさしい使い心地です。

３. Tバックショーツにしっかりフィットする設計

Tバックショーツの独特な形にぴったり合う形状で、シルエットの邪魔をしないTバック専用のおりものシートです。

<製品概要>

製品名：サラサーティコットン100 Tバック用

カテゴリー：衛生雑貨品

メーカー希望小売価格：315 円（税抜）20枚入

発売日：2026年3月26日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-06／URL：https://www.kobayashi.co.jp

（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日を除く）