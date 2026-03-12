人材開発専門誌『Learning Design』2026年3-4月号Web公開のお知らせ

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部は、人材開発専門誌『Learning Design』2026年3-4月号を発行し、2026年3月11日より人事担当者向け会員制度「Learning Design Members」サイトにてWeb公開いたしました。

今号の特集は「組織をあたためる『感謝と称賛』」と題し、一人ひとりが自分らしく力を発揮できる職場にするために必要なものとして、感謝や称賛が組織に与える効果を整理し、そのような文化を組織に根付かせるために必要なことを探っています。人事・人材育成ご担当者の皆さま、組織文化の醸成にご関心がある皆さまには、ぜひお役立ていただきたい内容です。

今回、特集のOPINION1およびCASE2を、2カ月限定で全文公開いたします。ぜひご覧ください。

■特集「組織をあたためる『感謝と称賛』」

- 特集 ＜識者の見解＞OPINION1：意識・行動・関係性を改善し つながりを生む「感謝と称賛」正木郁太郎氏 東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授URL：https://jhclub.jmam.co.jp/open/202603_limited01.html- 特集 ＜企業事例＞CASE2：ギークスURL：https://jhclub.jmam.co.jp/open/202603_limited02.html

一人ひとりが自分らしく力を発揮できる職場にするために、必要なものは何でしょうか。その鍵のひとつは、メンバー同士のつながりや信頼関係にあるのではないでしょうか。特に働き方も考え方も多様な人材が集まる現代の組織でパフォーマンスを向上させるには、互いに安心できる関係性の構築が欠かせません。

そのために注目したいのが、謝意を伝える、称える、ほめるといったコミュニケーションです。本特集では、感謝や称賛が組織に与える効果を整理し、そのような文化を組織に根付かせるために必要なことを探ります。

■連載「私のリーダー論」

飯島健二氏 ビーウィズ 代表取締役社長

コンタクトセンター／BPO事業とSaaS事業を展開するビーウィズで、2025年3月に社長に就任した飯島健二氏は、パフォーマンスを最大化させるチームづくりを重視し、「仲間を大切にする」を行動理念に据える方針を打ち出しました。

飯島氏の組織や人への想いとは、どのようなものなのでしょうか。また、同社が求める人材像や、キャリアを重視した育成方針についてお話を伺いました。

■連載「中原淳教授と聞くプロ指導者の流儀」

佐渡島庸平氏 コルク 代表取締役社長 CEO／編集者

立教大学の中原淳教授が、豊かな成長環境を築くプロ指導者たちにインタビューする本連載。前回に引き続き、コルク代表取締役社長 CEOで、編集者の佐渡島庸平氏にお話を伺いました。

相手の成長に応じて自身の役割を変える「伴走者」としてのスタンス、「学校」という場で漫画家を育成する仕組みづくりや、クリエイティビティを高める独自のAI活用法など、佐渡島氏ならではの考えや取り組みを語っていただきました。

■連載「人事再考 コンセプトで読み解く人事戦略」

第2回 エンゲージメント信仰が見逃していること

組織と人材マネジメントの基本的な考え方は、自社の人事施策の再点検や先進企業の戦略を読み解くための有用な手がかりとなります。本連載では、今日の人事戦略に欠かせない重要コンセプトを、中央大学大学院戦略経営研究科の島貫智行教授が解説します（全4回を予定）。

第2回となる今回は、人的資本経営の文脈におけるエンゲージメントの本質と、その再定義について解説いただきました。

■連載「人事哲学～哲学的思考で見つける人事の道しるべ」

第4回 ヘーゲルの「弁証法」

「人を生かして事をなす」ための思考のフレームワークを、人事・哲学の専門家である坪谷邦生氏（株式会社壺中天 代表取締役／壺中人事塾 塾長）と品川皓亮氏（株式会社COTEN歴史調査チーム／「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ／元弁護士）に解説いただく、人事哲学を題材とした本連載（全6回を予定）。

第4回となる今回は、「ヘーゲルの『弁証法』」を取り上げました。

■連載「成長の仕掛け人」

大垣内好江氏 パーソルテンプスタッフ 取締役執行役員

5つの思考法の概念図（品川氏、坪谷氏提供資料）

「人は自分ひとりでは成長できない、人がいないと変われない」。そう語るのは、パーソルテンプスタッフ取締役執行役員の大垣内好江氏です。

大垣内氏がその言葉を実感するに至ったご自身の体験や、「予想外だった」という人と組織のプロフェッショナルのキャリアを歩むことになるまでの道のりについて、ユーモアたっぷりに語っていただきました。

■連載「気づきのトピックス」

全国の従業員が有明に集結！自律と共創につながる２日間の「ラーニングフェス」

化学素材メーカーのレゾナックは2025年11月、従業員向けの学びの祭典「ラーニングフェス」を東京・有明で開催しました。2日間で60の学習プログラムを提供し、1,500人もの従業員が参加する大きな盛り上がりを見せました。

学びのイベントをあえて“フェス”の形式にした意図は、どのようなものなのでしょうか。企画の肝である「自律」と「共創」につながる仕掛けや、フェスでの学びを最大限生かすための工夫についてお話を伺いました。

■『Learning Design』2026年3-4月号 目次

『Learning Design』2026年3-4月号は「Learning Design Members」サイト上にてお読みいただけます。詳しくはこちらの目次ページをご確認ください。

2026年3-4月号 目次ページ :https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/index?public_number=202603

■特集「組織をあたためる『感謝と称賛』」

OPINION1／正木郁太郎氏 東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授

意識・行動・関係性を改善し つながりを生む「感謝と称賛」

OPINION2

前野隆司氏 武蔵野大学 ウェルビーイング学部 学部長／慶應義塾大学 名誉教授

前野 マドカ氏 EVOL 代表取締役CEO／武蔵野大学 ウェルビーイング学部 客員教授

「経過」を称える勇気づけが、組織に熱を取り戻す

CASE1／Sansan

CASE2／ギークス

CASE3／BIPROGY

COLUMN／JMAM

■連載

●私のリーダー論／飯島健二氏 ビーウィズ 代表取締役社長

キャリア観を養いながらともに働くことを楽しめる「強い絆」で結ばれた組織へ

●続・書籍に学ぶビジネストレンド 第46回／菊池健司氏 日本能率協会総合研究所 MDB事業本部 エグゼクティブフェロー

「対話の力」を掲げたダボス会議から得た学び

●中原淳教授と聞く プロ指導者の流儀 第10回

佐渡島庸平氏 コルク 代表取締役社長CEO／編集者

指導することで「初心」に戻り気づきを得ることができる

●人事再考 第2回／島貫智行氏 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授

エンゲージメント信仰が見逃していること

●人事哲学～哲学的思考で見つける人事の道しるべ 第3回

坪谷邦生氏 株式会社壺中天 代表取締役／壺中人事塾 塾長

品川皓亮氏 株式会社COTEN歴史調査チーム／「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ／元弁護士

ヘーゲルの「弁証法」

●成長の仕掛け人 第46回／大垣内好江氏 パーソルテンプスタッフ 取締役執行役員

個人と組織のストーリーを語り成長に寄り添える人事へ

●気づきのトピックス／レゾナック

全国の従業員が有明に集結！自律と共創につながる２日間の「ラーニングフェス」

■会員制度「Learning Design Members」

JMAMが運営する企業の人事・人材開発関連業務に携わる方を対象とした会員制度。皆様の未来の人材育成や組織開発を共に考えていきたいとの想いから2018年に発足しました。HR情報メディア「Learning Design Members」会員サイトやセミナー、交流会などを通じて実務に役立つ有益な情報を発信しています。

■人材開発専門誌「Learning Design」

「人と企業の成長に寄与する有益な情報をお届けする」ことをミッションに1989年に創刊した『人材教育』を前身とする人材開発専門誌。2018年にリニューアルし、現在は『Learning Design』として隔月５日ごろに発刊しています。「Learning Design Members」会員サイトで最新号からバックナンバーまでお読みいただけます。

■「Learning Design」定期購読のご案内

『Learning Design』は、雑誌の定期購読オンライン書店Fujisanでご購読いただけます。

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

