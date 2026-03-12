「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」における、ブランド初「決算大感謝祭」開催のお知らせ

株式会社フジタコーポレーション

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）が指定管理者として管理運営を行う「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、ブランド史上初となる特別なキャンペーン「決算大感謝祭」を、公式オンラインショップにて実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

■ 本施策の背景と目的

当社は黒松内町の指定管理者として、地場産品のブランド価値向上と、安定的な事業運営を担っております。

日頃の顧客還元とあわせ、ECサイトの利用促進を目的とした「全品送料無料」キャンペーンを初めて導入いたします。これにより、黒松内町の豊かな自然が育んだ乳製品・食肉加工品の全国的な認知拡大と、中長期的なファン形成を図ります。

■ キャンペーン実施概要

キャンペーン名：初開催！決算大感謝祭

実施期間：2026年3月13日（金）17:30 ～ 3月19日（木）17:30

実施内容：公式オンラインショップにおける対象商品の送料全額無料

対象商品：チーズ・ハム・ソーセージ等、全ラインナップ（※一部除外あり）

■ 主力製品展開

本キャンペーンを通じ、以下の高付加価値製品の流通を強化いたします。

乳製品部門：

くろまつないのゴーダ（キューブカット）【50ｇ】くろまつないのゴーダ（キューブカット）【50ｇ】

JAL国際線ビジネスクラス採用

2014年6月から3ヶ月間、日本航空（JAL）国際線の日本発便ビジネスクラスの機内食「国産チーズ」として提供されました。

https://toitvert.official.ec/items/110976843

くろまつないブルーチーズ【200ｇ】くろまつないブルーチーズ【200ｇ】

◎チーズコンテスト受賞暦

2011年 第8回 ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 青カビ部門 金賞

Japan Cheese Awards 2014 青カビ部門 銅賞

Japan Cheese Awards 2016 青カビ部門 銅賞

Japan Cheese Awards 2020 青カビ部門 銀賞

Japan Cheese Awards 2022 青カビ部門 銅賞

https://toitvert.official.ec/items/70487985

肉製品部門：

スモーク生ベーコンスモーク生ベーコン

・北海道産豚バラ肉使用

・昔ながらの乾塩製法で約2週間熟成

・桜チップ使用の本格スモーク

https://toitvert.official.ec/items/70486031

スモークチキンスモークチキン

・北海道産の良質な鶏肉を使用

・昔ながらの乾塩法でじっくり熟成

・皮まで美味しいパリッとした仕上がり

https://toitvert.official.ec/items/70484099

■ 適用除外事項

配送形態およびシステム管理の都合上、以下の製品は本キャンペーンの対象外となります。

・酒類（アルコール製品）

・アイスクリーム製品

・「送料込」表記のある商品（適正価格維持のため）

■ 今後の展開と地域貢献

当社は今後も、指定管理業務を通じて黒松内町特産品の市場価値を高め、地域経済の活性化に寄与するとともに、高品質な製品の安定供給とサービス向上を通じて、持続的な事業成長に邁進してまいります。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）