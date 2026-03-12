しゃぶ葉に北海道の美味が集結 〆には絶品味噌ラーメンも！期間限定（※）『春のラムしゃぶ北海道フェア』開催

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2026年3月19日（木）よりラムが期間限定（※）で復活、さらに「北海道味噌だし」や北海道の食材が新登場する『春のラムしゃぶ北海道フェア』を開催いたします。また同日にデザートコーナーにオリジナルパフェが作れる「パフェカップ」と「チョコスプレー」が登場いたします。

詳細URL ：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_mar/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_mar/index.html)

紹介動画URL ：https://youtu.be/JOhPHJEEiIU(https://youtu.be/JOhPHJEEiIU)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17486/table/629_1_26a19c183ce16a683f56e63cc46e4457.jpg?v=202603120251 ]

※期間限定のため無くなり次第終了となります

※1 2025年3月14日～2025年5月14日の（ラムしゃぶコース＋ラムしゃぶ＆国産牛コース）の提供皿数です

『春のラムしゃぶ北海道フェア』 概要

■対象期間

2026年3月19日（木）～ 5月中旬

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店・心斎橋PARCO店・ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

■対象コース

ラムしゃぶ 食べ放題コース／ラムしゃぶ＆国産牛 食べ放題コース

大人気につき今春も登場！“北海道”気分満喫間違いなしのお肉が食べ放題

ラム肉は身体の組成に必要なタンパク質、必須アミノ酸から合成されるL-カルニチンが豊富でヘルシーです。

《しゃぶ葉のラム肉へのこだわり》

ニュージーランド・オーストラリアのくせのない薄切りラムの優しい味わいは、ジンギスカンだれとの相性も抜群です。

<1年半ぶりに復活！ラムとも相性抜群な「ジンギスカンだれ」も登場>-ジンギスカンだれ-

本醸造しょうゆにりんごや香味野菜、ブレンドしたコクのある成吉思汗(ジンギスカン)だれです。

＜北海道らしい食べ方も！＞

もやし・キャベツをラムで巻いてジンギスカンだれにつければ、“ジンギスカン風しゃぶしゃぶ”が楽しめます。お好みで一味やおろしにんにくを加えてお召し上がりください。

復活した六穀豚について

旨味とまろやかなコクが口いっぱいに広がります。でんぷん質が高い小麦・大麦・米と、栄養価の高いとうもろこし・マイロ（こうりゃん）・大豆をバランス良く配合したオリジナルの飼料を与えて育てられた厳選豚です。肉のうま味、まろやかなコクを作り出すとともに、しまりのある肉質、淡い肉色、きれいな白上がりの脂肪色にもこだわっています。

「しゃぶしゃ部」の「春にたべたいおだし」投票で圧倒的支持を得た“北海道味噌だし”が登場！

北海道味噌だし

キレのある塩味と大豆の濃厚な旨味が特徴の北海道味噌を使用した、お子様にもお楽しみいただけるコク深く濃厚な味わいのおだしです。

《開発者のコメント》

ラムと味噌どちらの香りも立つ難しいだしを、北海道味噌と香味野菜で旨みと甘みのバランスが良くなるよう仕上げました。お客様のお好みの食べ方でどうぞお楽しみ下さい。

《 「北海道味噌だし」に関しての、しゃぶ葉 ファンコミュニティ 「しゃぶしゃ部」のお声》

北海道産の食材が勢ぞろいのラインアップ！ ラムしゃぶコースでは“食べ放題”で楽しめる！

＼ ラムしゃぶコースでは食べ放題！北海道産の新しい食材 ／

北海道産帆立

北海道の豊かな海で育まれた帆立は、プリッとした食感とほどよい歯ごたえが楽しめます。

北海道産モッツァレラチーズ

なめらかでクリーミーな味わいが特徴です。トロ～りチーズが絶品で具材とよく絡みます。

〆まで充実！新“中華麺”等を使ってらぁ麺に挑戦！

ラムしゃぶや北海道の食材を楽しんだ後は、新登場の「北海道産コーン」などに加え、「キャベツ」「もやし」などのトッピングと今フェアのために太さが変わった新“中華麺”を「北海道味噌だし」に投入して“〆の味噌らぁ麺”としてご堪能いただけます。

【もっと濃厚に】+税込30円で追加可能！アレンジ自由な“背徳”バタートッピング

＋税込30円でバターが追加可能で「北海道味噌だし」に入れてコクをプラスしたり、ワッフルやじゃがいも等に載せたりと、“自分だけの背徳バターアレンジ”でよりまろやかにしてお楽しみください。

【 おすすめの＋税込30円のバター（1個）を使った背徳アレンジ4選 】

【With 味噌ラーメン】

味噌バターラーメン

【With ワッフル】

バターワッフル

【With 北海道産じゃがいも】

じゃがバター

【With 北海道産コーン】

バターコーン

しゃぶ葉デザートコーナー新サービス 概要

＼ デザートコーナーに「パフェカップ」新登場！人気の「チョコスプレー」も常設開始！／

専用のパフェカップが新登場し、ソフトクリームにフルーツなどを入れて“自分だけのオリジナルパフェ”が手軽につくれるようになりました。さらに人気の「チョコスプレー」がついに常設化。フルーツ

系からチョコ系、和風アレンジまで、より自由に楽しめるデザート体験に進化しました。

パフェカップ

チョコスプレー

【選べる！】おすすめのパフェ具材

ソフトクリーム / チョコソース / コーンフレーク / ドライフルーツ / ミックスフルーツ / あずき / 白玉 / ホイップクリーム / 自分で作れるとろ～りプリン / チョコスプレー（NEW）

パフェカップの使用方法

フルーツ系から和風までカスタム無限大！おすすめの組み合わせ例

※画像はすべてイメージです

