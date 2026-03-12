「空き家×外国人材」2つの社会課題を“1つの投資”で解決する 収益物件情報サービス『利回り空き家』のLP公開

クールコネクト株式会社

この度、空き家活用ビジネスを手掛ける地域共創スタートアップのクールコネクト株式会社（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役：神戸 翔太）は、空き家問題と、外国人材の住環境不足、この2つの社会課題を「1つの投資」で解決する、空き家再生・紹介サービス『利回り空き家』のサイトを2026年3月9日に公開しました。

本サービスでは、空き家を外国人材の住居へ再生し、社会貢献と収益性を両立。収益物件情報の提供を通じて、地域の空き家活用と住環境整備の推進に寄与します。

公式サイト：https://rimawariakiya.jp/

■公開の背景

総務省の調査によれば、国内の空き家数は約900万戸と過去最多を記録しており（※1）、喫緊の社会課題として顕在化しています。一方で、国内の外国人労働者数も約230万人に達し、過去最高を更新し続けています（※2）。こうした就労拡大に伴い、外国人材を受け入れるための住環境整備へのニーズは急速に高まっています。

このような背景を受け、当社では郊外の空き家を外国人材向け住居（シェアハウスや社員寮等）へと再生し、社会課題の解決と収益性の確保を両立させる事業モデルを推進してまいりました。この度、本取り組みをより加速させるため、投資家と住居ニーズを繋ぐプラットフォームとして本サービスを公開いたしました。

（※1）出典：総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（速報集計）結果」より

（※2）出典：厚生労働省「『外国人雇用状況の届出状況』（令和6年10月末）」、外務省「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」資料より

■『利回り空き家』とは

『利回り空き家』は、郊外の空き家を再生し、外国人材向け住居として運用する収益物件を中心に紹介するサービスです。運営会社がリノベーションから入居者募集、管理までを一括で担うことで、オーナーの運用負担を軽減し、空室リスク低減を図る設計です。

※本サービスは投資勧誘を目的とするものではありません。利回りは物件・稼働状況・費用等により変動し、空室・修繕等のリスクがあります。

■クールコネクト株式会社

クールコネクト株式会社は、「空き家問題」と「地方の一次産業課題」を同時に解決し、収益と社会貢献を両立させる地域共創スタートアップです。空き家を地域創生となる収益物件へ転換する独自モデル（特許申請中）を展開し、投資家の資産形成と地域の雇用維持・食料供給に貢献しています。